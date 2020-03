Muškarci s gripom: 'Gotovo je, daj mi da potpišem tu oporuku'

Scenarij je dobro poznat - par se zarazi gripom. Oboje pate od visoke temperature, bolova u kostima i kašlja, no žena se kljuka tabletama i kuha im čaj. Muškarac? On umire, barem tako kaže brojne žene na društvenim mrežama koje se iznova čude činjenici da se njihove jače polovice u bolesti potpuno raspadaju.

Žene će iako su prehlađene nastavljati sa svojim svakodnevnim zadacima bez uzimanja bolovanja. No jači će spol, čak i u slučaju obične prehlade, u 74 posto slučajeva prijaviti bolovanje.

Istraživači smatraju da muškarci često preuveličavaju svoje simptome za razliku od žena koje su objektivne u procjeni zdravstvenog stanja, zaključak je studije objavljene u znanstvenom časopisu Occupational Medicine.

No, ono što ide u prilog muškarcima je činjenica da hormon testosteron slabi imunitet i njegov odgovor na gripu pa muškarci pate više. Ili se možda naprosto ne znaju drugačije nositi s bolešću. U svakom slučaju, ovo su neki od najboljih mema i postova na tu temu:

Foto: Bored Panda/Screenshoot 'Muž je prehlađen. Molite za nas.' Foto: Bored Panda/Screenshoot

'Ja: Muž mi je bolestan, imate li one pilule za eutanaziju?

Ljekarnik: Mislite na ehinaceau, hahaha

Ja: Ne.' Foto: Bored Panda/Screenshoot

' Muž i ja oboje imamo gripu. Jedina je razlika što ja čistim kuhinju, a on umire.'

Foto: Bored Panda/Screenshoot

'Tijekom poroda bol je tako jaka da žena gotovo može zamisliti kako se osjeća muškarac s visokom temperaturom'

Foto: Bored Panda/Screenshoot Kad je ona bolesna

On: I dalje želiš ići večeras?

Ona: Da. To je samo mala upala pluća.

Kad je on bolestan

On: Isključi aparate, ne mogu više ovako živjeti...

Ona: Bolestan si?

On: Nedostajat ćeš mi...

Foto: Bored Panda/Screenshoot

'Muž je bolestan. To znam jer se već dva puna sata neprekidno žali na to. Ako ga bolest ne ubije, ja ću.' Foto: Bored Panda/Screenshoot

'Moj muž čak više nije ni bolestan, no još uvijek prepričava kako je bio strašno bolestan prije nekoliko tjedana.' Foto: Bored Panda/Screenshoot

'Mogu li ti donijeti nešto? Sok od naranče, maramice za testise?'

Foto: Bored Panda/Screenshoot

+Muž je prehlađen što znači da sam ja službeno opet slobodna žena.' Foto: Bored Panda/Screenshoot

'Muž leži doma bolestan, pa moram ići do dućana kupiti si sladoled da se bolje osjećam.' Foto: Bored Panda/Screenshoot

'Kad muž šalje poruku 'umirem', odgovoram - 'muško umiranje ili stvarno umiranje?' Foto: Bored Panda/Screenshoot

'Znam da ti je liječnik rekao puno odmora i tekućine da se oporaviš, ali to je bilo prije devet godina!' Foto: Bored Panda/Screenshoot

'Muž je prehlađen pa se služimo google mapsom da isplaniramo najbrže rute do hitne pomoći. Molite za nas.' Foto: Bored Panda/Screenshoot

'Trudna sam devet mjeseci. Muž je prehlađen. Pogodite tko se više žali.' Foto: Bored Panda/Screenshoot

'Muž je bolestan, što znači da će mi život sljedećih 5 do 7 dana izgledati kao epizoda Uvoda u anatomiju' Foto: Bored Panda/Screenshoot

'Kad budem ležala na samrti, muž će stajati iznad mene i reći - Jao, imam najgoru prehladu na svijetu. Najgoru.' Foto: Bored Panda/Screenshoot

'Muška gripa: Bolest koja uzrokuje krajnju bespomoćnost te bolest veću od bilo kojeg drugog člana obitelji.

Bolest kod žena: Prehlada.' Foto: Bored Panda/Screenshoot

'Kad je moj muž bolestan, tako mi je žao mene.' Foto: Bored Panda/Screenshoot

Kad je moj muž bolestan.

On: Skuhaš mi juhu?, šmrc.

Spava cijeli dan

Kad sam ja bolesna.

On: Što ćemo jesti?

Ajmo čistiti podrum!

Foto: Bored Panda/Screenshoot

Moj muž je bolestan. Drugim riječima, ovo je vrlo teško vrijeme za nas. Budite s nama u molitvama. Foto: Bored Panda/Screenshoot

'Ne razbolim se uvijek. Ali, kad se to dogodi, svi moraju sa mnom patiti.' Foto: Bored Panda/Screenshoot

'Mislim da ću biti bolestan - najgora stvar koju žena može čuti od svog muža' Foto: Bored Panda/Screenshoot

'Mislim da mi je muž bolestan. Ovo nije vježba. Svi na borbene položaje!' Foto: Bored Panda/Screenshoot

'Ne moja stvarna beba, govorim o svom mužu koji je bolestan' Foto: Bored Panda/Screenshoot

On: Mislim da neću uspjeti, ti se spasi.

Ona: Hoćeš soka?

On. Približi mi slamku ustima. Foto: Bored Panda/Screenshoot

Osnivam web stranicu kako bi mogla izvještavati sve novosti o bolesti mog muža. Foto: Bored Panda/Screenshoot

'Nema većeg tereta za brak od muškarca koji leži bolestan i viče - samo me ubij' Foto: Bored Panda/Screenshoot

Muž je doma bolestan. Molim vas pošaljite mi složence, jer se čini kako će danas umrijeti.

