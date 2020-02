Muškarci žele da im pokažete djelima: Želim te. Privlačan si

Čak i u liberalnim vremenima, muškarci još iniciraju seks dvostruko više od žena. Nedavno istraživanje s 4000 ispitanika iz SAD-a pokazalo je da 22 posto heteroseksualnih žena kaže da rijetko ili nikada nisu započele seks u odnosu na 13 posto heteroseksualnih muškaraca, prenosi Daily Mail.

Manjak inicijative je i dalje u prve tri stvari koje muškarci ističu da ne vole kod svojih žena.

Ako se rijetko seksate, biti onaj koji će predlagati seks može biti najefikasniji način da poboljšate svoju vezu.

Istraživanja pokazuju ako oba partnera iniciraju seks, zadovoljniji su i veza je bolja. Zavodeći partnera šaljete mu snažnu i zdravu poruku: Želim te. Privlačan si mi.

Žene rjeđe preuzimaju vodstvo jer ne znaju kako. Zbog toga seks terapeutkinja Tracey Cox donosi jednostavan plan, s jasnim i praktičnim rješenjima.

Recite svom partneru što želite

Ako se stalno seksate jer to partner inicira, pokušajte to promijeniti. To se zove 'fenomen vida': što više jedan radi, drugi se manje trudi.

Što češće on pokreće seks, to ćete rjeđe to raditi vi. No, ako kažete partneru da vam nedostaje da vi inicirate seks, bit će oduševljen. Većina ljudi misli da partner ne inicira seks jer ne uživa u tome.

Ne čekajte savršene seksualne 'uvjete'

Nemojte samo razmišljati o tome, učinite to što prije možete.

Studije pokazuju da što više vremena prođe između ideje i realizacije, to je vjerojatnija slaba motivacija.

Ne dozvolite da vam stvari poput posuđa ili kupovine putem interneta postanu prioritet.

Djetinjasto je očekivati ​​da ćete oboje uvijek istodobno biti spremni za seks, a brojna istraživanja pokazuju da će se mnogi zagrijati nakon što krene predigra - posebno žene.

Napravite prvi korak - i neka to bude očito

Budite očiti i izravni - koristite potez koji je očit. Ljubljenje nakon što odete u krevet je u redu, ali nije užasno originalno. Uđite u lik. Pomislite: 'Što bih učinila da sam u filmu i trebam nekoga zavesti?'.

Učinite to još očiglednijim ako nema odgovora

Ako vaš partner nije naviknut na iniciranje, lako će mu promaknuti vaš potez. Ako ste oboje povučeniji ili je situacija u seksu toliko napeta, dogovorite kod koji znači: 'Seks večeras?'.

Jedna metoda je trik s magnetom na hladnjaku

Potrebna su vam dva magneta za hladnjak, koji se razlikuju jedan od drugog. Svatko od vas je vlasnik jednog magneta koji možete pomicati barem jednom dnevno, ovisno o tome želite li seks ili ne.

Ako je magnet blizu vrha frižidera, to znači da ste izuzetno zainteresirani, a ako je na dnu, to znači da niste.

Tracy Cox savjetuje da isprobate ove poteze koji pozivaju na seks:

1. Dajte mu dug, strastveni poljubac umjesto uobičajenog.

2. Nosite seksi donje rublje u krevet.

3. Pomičite mu ruku prema donjem dijelu trbuha.

4. Dođite do njega i recite mu: 'Hej, jedan na brzaka?'.

5. Oblačite se ispred partnera, umjesto u kupaonici.

6. Izađite goli nakon tuširanja i malo se prošetajte, umjesto da se odmah odjenete.

7. Odvedite ga pod tuš pa mu se pridružite.

8. Šapnite mu u uho 'Želim te' dok ste vani.

9. Napravite kupku sa mjehurićima, donesite dvije čaše šampanjca pa uskočite u kadu.

10. Spavajte goli i stisnite se uz njega.

11. Probudite ga vikendom tako da mu pružite oralni seks.

12. Pošaljite mu poruku i recite mu što biste kasnije voljeli raditi s njim.

13. Pošaljite mu seksi fotku. To ne moraju biti intimni dijelovi. Silueta bedara ili grudi može biti još erotičnija.

14. Dajte mu masažu - gola.

15. Zagolicajte mu maštu tako da ga dodirujete pa prestanete.

16. Skinite odjeću u sobi koja nije spavaća soba.

17. Podesite raspoloženje u stanu dok je pod tušem - prigušena svjetla, vibrator na krevetu, seksi donje rublje.

18. Skinite mu odjeću.

19. Sišite mu prste dok uspostavljate kontakt očima.

20. Nabavite seksi igračke.

21. Kada ste zajedno u kupovini, otiđite u kabinu za presvlačenje i skinite se goli. Šaljite mu gole fotografije dok vas on čeka ispred.

22. Igrajte igru ​​bez gaćica. Otiđite u kupaonicu dok ste na zabavi, skinite gaćice i diskretno mu ih gurnite u džep kad se vratite.

