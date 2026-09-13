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SVE, ALI OVO...

Muškarci žele jedno, žene drugo: Evo što vole u krevetu

Što zapravo čini dobar seks? Odgovor nije isti za svakoga, a na želje utječu osobnost, odnos, iskustvo i raspoloženje. Ipak, velika istraživanja seksualnog zadovoljstva otkrivaju neke obrasce koji se među muškarcima i ženama pojavljuju češće. Zanimljivo je da ih, unatoč uvriježenim stereotipima, u krevetu možda više toga povezuje nego razdvaja
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Muškarci žele jedno, žene drugo: Evo što vole u krevetu
U nastavku prvo saznajte 10 stvari što muškarci najviše vole u krevetu. | Foto: 123RF
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U nastavku prvo saznajte 10 stvari što muškarci najviše vole u krevetu. | Foto: 123RF
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