Muškarci žele jedno, žene drugo: Evo što vole u krevetu

Što zapravo čini dobar seks? Odgovor nije isti za svakoga, a na želje utječu osobnost, odnos, iskustvo i raspoloženje. Ipak, velika istraživanja seksualnog zadovoljstva otkrivaju neke obrasce koji se među muškarcima i ženama pojavljuju češće. Zanimljivo je da ih, unatoč uvriježenim stereotipima, u krevetu možda više toga povezuje nego razdvaja
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U nastavku prvo saznajte 10 stvari što muškarci najviše vole u krevetu.
| Foto: 123RF
U nastavku prvo saznajte 10 stvari što muškarci najviše vole u krevetu. |
Foto: 123RF
U nastavku prvo saznajte 10 stvari što muškarci najviše vole u krevetu.
| Foto: 123RF
1. SAM SEKSUALNI ODNOS.
U istraživanjima u kojima se uspoređivala važnost različitih dijelova seksualnog susreta muškarci su češće pridavali veću važnost samom odnosu. To ne znači da im predigra nije važna – novija istraživanja pokazuju da i muškarci često žele više vremena za različite oblike intimnosti.
| Foto: 123RF
2. ORGAZAM.
Orgazam je među stvarima koje ljudi najčešće navode kada ih se pita što im je omiljeno u partnerskom seksu. Kod muškaraca je njegova učestalost tijekom heteroseksualnih odnosa općenito vrlo visoka, a zadovoljstvo seksualnim životom povezano je i s redovitim postizanjem orgazma.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. ORALNI SEKS.
Oralni seks pojavljuje se među čestim seksualnim aktivnostima muškaraca i žena, a veća količina oralnog seksa u velikom istraživanju bila je povezana s većim seksualnim zadovoljstvom. Ne čudi zato što mnogima predstavlja važan dio seksualnog repertoara.
| Foto: 123RF
4. KAD PARTNERICA UŽIVA.
Nije sve usmjereno samo na vlastiti užitak. U velikom američkom istraživanju među omiljenim aspektima seksa često se pojavljivalo upravo zadovoljavanje partnera i osjećaj da druga osoba uživa. Za mnoge je partnerova reakcija važan dio vlastitog uzbuđenja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. RAZNOLIKOST.
Promjena rutine može biti važna za održavanje seksualnog zadovoljstva. Istraživanje na gotovo 39.000 ljudi u dugotrajnim vezama pokazalo je da je više seksualne raznolikosti povezano s većim zadovoljstvom i osjećajem strasti.
| Foto: 123RF
6. FANTAZIJE.
Fantazije nisu rijetkost ni kod muškaraca ni kod žena. Jedno populacijsko istraživanje pokazalo je da su pripadnici oba spola željeli češće uključivati seksualne fantazije u svoj seksualni život, dok su neka istraživanja kod muškaraca pronašla i veću sklonost erotskim sadržajima.
| Foto: 123RF
7. DA SVE TRAJE MALO DULJE.
Suprotno stereotipu da muškarci žele samo što brže doći do seksa, istraživanja daju složeniju sliku. Muškarci su u jednom nacionalnom istraživanju prijavljivali dulje idealno trajanje seksa, a drugo istraživanje parova pokazalo je da su i muškarci i žene željeli dulju predigru i odnos nego što su ih stvarno imali.
| Foto: 123RF
8. LJUBLJENJE I DODIRI.
Poljupci i dodirivanje nisu rezervirani samo za početak odnosa. Nacionalna istraživanja pokazuju da su ljubljenje i maženje vrlo česti dijelovi seksualnog susreta, a muškarci i žene navode da bi ih željeli doživljavati i češće.
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9. BLISKOST S PARTNERICOM.
Jedno od najvećih iznenađenja možda je to da ljudi kao omiljeni dio seksa vrlo često ne navode određenu pozu ili tehniku, nego osjećaj bliskosti i intimnosti. U nacionalno reprezentativnom američkom istraživanju upravo je bliskost bila među najčešćim odgovorima.
| Foto: 123RF
10. OTVORENU KOMUNIKACIJU.
Partner koji jasno pokazuje što želi može seksualni odnos učiniti boljim za obje strane. Seksualna komunikacija jedna je od karakteristika koje su u velikom istraživanju razlikovale zadovoljnije parove od onih manje zadovoljnih svojim seksualnim životom.
| Foto: 123RF
U nastavku saznajte 10 stvari što žene vole.
| Foto: Dreamstime
11. VIŠE PREDIGRE.
Predigra se u istraživanjima redovito pojavljuje kao važan dio ženskog seksualnog zadovoljstva. Starija istraživanja pronašla su da su je žene češće isticale kao posebno važnu, iako noviji podaci pokazuju da ni muškarci ne žele da ona bude kratka.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
12. DUGO LJUBLJENJE.
Ljubljenje nije samo romantičan uvod. Kod žena je duboko ljubljenje tijekom posljednjeg seksualnog susreta bilo povezano s većom vjerojatnošću orgazma, osobito kada je bilo kombinirano s drugim oblicima stimulacije.
| Foto: 123RF
13. DODIRE I MANUALNU STIMULACIJU.
Samo penetracija mnogim ženama nije dovoljna za vrhunac. Veliko istraživanje pokazalo je da je kombinacija penetracije s ljubljenjem, manualnom genitalnom stimulacijom i oralnim seksom bila povezana s većom učestalošću ženskog orgazma.
| Foto: ANDOR BUJDOSO
15. ORGAZAM – ALI NE POD SVAKU CIJENU.
Orgazam je važan dio seksualnog zadovoljstva, no nije jedino što žene smatraju vrijednim. Među omiljenim aspektima seksa ljudi navode i osjećaj bliskosti, ljubav, ugodu te zadovoljavanje partnera.
| Foto: Andrey Guryanov
16. EMOCIONALNU POVEZANOST.
Intimnost i osjećaj bliskosti među najčešćim su odgovorima kada se ljude pita što najviše vole kod seksa. Za mnoge žene osjećaj sigurnosti, privrženosti i povezanosti s partnerom važan je dio ukupnog seksualnog iskustva.
| Foto: 123RF
17. MAŽENJE I NAKON SEKSA.
Seksualni susret za neke ne završava orgazmom. Grljenje, razgovor i dodiri nakon odnosa u istraživanjima su se pokazali važnima, a žene su u nekim istraživanjima izražavale želju za više takve bliskosti nakon seksa.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
18. DA MOGU REĆI ŠTO ŽELE.
Otvoreno izražavanje želja može napraviti veliku razliku. Žene koje su češće doživljavale orgazam češće su partneru govorile što žele u krevetu, pohvaljivale ono što im odgovara i otvorenije komunicirale o seksu.
| Foto: 123RF
19. ISPROBAVANJE NOVIH STVARI.
Rutina nije uvijek neprijatelj, ali malo novosti mnogima odgovara. Među ženama koje su češće doživljavale orgazam bile su češće i one koje su iskušavale različite položaje, seksualne fantazije i druge načine unošenja raznolikosti.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
20. DA SE NE ŽURI.
Vrijeme je često važnije nego što partneri pretpostavljaju. I muškarci i žene u istraživanjima su željeli dulju predigru nego što su je stvarno imali, dok se dulje trajanje seksualnog susreta kod žena povezivalo i s većom učestalošću orgazma.
| Foto: 123RF