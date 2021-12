Nema pravila u tome koliko biste trebali potrošiti na poklon za svoju bolju polovicu za Božić – ali većina ljudi u vrijeme blagdana ulaže više vremena i truda u partnerov poklon nego u bilo što drugo.

No, jedna žena je bila jako ljuta kada je otkrila koliko je njezin suprug potrošio na luksuzne darove za svoje prijatelje ovih blagdana.

Žena je svoju dilemu oko poklona podijelila na Redditu i objasnila: 'U braku smo skoro godinu dana (zajedno već 3 godine), ovo nam je prvi Božić kao bračni par. Napravio je popis osoba kojima je želio kupiti poklon. Slučajno sam naišla na popis i iz znatiželje odlučila pogledati. Naime, moj muž je ukupno potrošio 5.000 dolara (33.200 kuna) na darove (uključujući narukvicu od 190 funti (1.700 kuna) za svoju šogoricu, sat vrijedan 450 funti za kolegu (oko 4.000 kuna) i opremu za vježbanje u vrijednosti od 680 funti za prijatelja (6.000 kuna)).

Kada je bacila pogled na popis, žena je otkrila da je jedina stvar koja je stajala uz njezino ime bio set žlica od nehrđajućeg čelika za 15 funti (130 kuna).

- Bila sam previše šokirana da bih to ignorirala i posvađala sam se s njim zbog toga. No, on je tvrdio da on to plaća sa svojim novcem tako da ja to ne bih trebala kontrolirati, da su mu njegovi suradnici/prijatelji važni i da ih poznaje ih već godinama te da poklon treba cijeniti bez obzira na cijenu - ispričala je.

Na kraju objave, žena je ustvrdila da ju suprug nije poštovao te da je odbacio njezine osjećaje - pogotovo zato što je ona potrošila pravo malo bogatstvo na njegove darove.

- Uznemirio se i rekao mi da se ponašam kao nezahvalno, razmaženo derište te da se prestanem tako ponašati i prihvatim ono što mi on daje. Svađa se pogoršala i prestali smo razgovarati - dodala je.

Ostali korisnici Reddita su uglavnom stali na stranu žene i rekli joj da vrati njegove poklone.

- Još uvijek ima vremena da vratiš njegove darove i kupiš mu darovnu karticu od 20 dolara (133 kune) u lokalnoj trgovini s kućanskim potrepštinama - pisalo je u jednom od komentara.

U drugom je pak stajalo: 'Bila bi to druga priča da je žena sakupljač žlica i, iako je set jeftin, možda je jedinstven i zanimljiv ili samo nešto što je ona stvarno željela'.

- Zapanjen sam. Ne mogu vjerovati da najvažnija osoba u njegovom životu vrijedi manje od kolege s posla, koji može doći i otići. U većini brakova imovina se dijeli među partnerima, a odluke o potrošnji donose se zajedno u određenim granicama. Njegova božićna potrošnja, čak i s ogromnim prihodima, čini mi se pretjeranom i pomalo neprikladnom te neprofesionalnom, pogotovo ako drugi ne mogu uzvratiti isto - pisalo je u trećem komentaru, piše The Sun.