Muž mi je ostao bez posla, no nisam sigurna što se dogodilo

Poštovani Mevludine,

žarko vas molim da mi pomognete. Suprug mi je prošle godine ostao bez posla. Hoće li uskoro naći drugi, s kojim će biti zadovoljan i koji će barem donekle financijski zadovoljiti obiteljske potrebe? Ne znam zašto je ovdje dobio otkaz, sve je bilo dobro, imam osjećaj kao da mi nije baš sve rekao. Što se točno dogodilo? Vjerujem da ćete mi reći sve što vidite. Stoji li i meni posao u skoroj budućnosti?

Kakva će nam biti financijska situacija i hoće li se uskoro popraviti? Naravno, i naš brak me još zanima, hoće li sve biti u redu u budućnosti? Je li nam zdravlje u redu? Unaprijed hvala na savjetima i odgovorima.

šifra: bubi

Foto: Alen Vuković

Odgovor:

Analizirao sam fotografije i vidim da ste po prirodi kreativni, mentalno jaki, a imate i duha. Vrlo ste odgovorni, ali i pomalo nesigurni. Suprug je pozitivan, stabilan i vrlo naočit. Direktan je, otvoren te temeljit. Vidim skladan brak i obitelj. Suprug je ostao bez posla, a vidim da je tu bilo mnogo zakulisnih igara. Osjećao je prevelik pritisak, no to nije bilo samo u njegovoj glavi, već su to objektivne okolnosti.

Sve u svemu, to mjesto više nije bilo za njega. No ja mu vidim do kraja proljeća novi posao koji će mu mnogo više odgovarati te će imati odgovornu poziciju na poslu. Vidim da će se snaći i biti zadovoljan. Vama i suprugu vidim dobre aspekte u iduće dvije godine te ćete biti sve zadovoljniji sa svima u životu, odnosno na svim poljima. Financije će vam se također popraviti. Sretno sa svime.

