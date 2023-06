'Muž mi se ponaša jako čudno. Sumnjam da ima ljubavnicu...'

Dragi Mevludine,

Hoće li se srediti moj brak jer mislim da moj suprug ima ljubavnicu? Nisam u to sigurna, no već dugo se ponaša vrlo čudno. Imamo i djecu i ne bih voljela da se moje teze potvrde, no mislim da me intuicija ne vara. Zanima me vaše mišljenje. Hvala.

šifra: Ana Varaždin

Odgovor:

Preosjetljivi ste i često mijenjate raspoloženje. Vaša sumnjičavost nije utemeljena jer vaš muž je poprilično pozitivan i vidim da vas voli. Bez razloga ste ljubomorni jer on nema niti prijateljicu niti ljubavnicu, a vi želite da vam prizna nešto što nije učinio. Lijepo ste odgojili djecu, financijski ste osigurani i neovisni te nema potrebe da sad to sve pokvarite posesivnošću i ljubomorom. Budete li inzistirali i pretjerivali, on će sve teže izdržavati vaš pritisak i mogao bi se početi hladiti.

Zato nemojte ugrožavati dobar brak jer vi biste razvod vrlo teško podnijeli. Vidim da je on definitivno za vas i vašu obitelj, pa zato pamet u glavu. Ako mislite da vam ne poklanja dovoljno pažnje, to mu slobodno napomenite i natjerajte ga da se malo više potrudi oko vas, no ja ovdje ne vidim nikakvu vrstu prevare ili afere. Vidim da ćete u budućnosti napredovati i vi i obitelj. Javite mi se telefonski za tri mjeseca.

Lijep pozdrav.