Na Arktiku će se led potpuno otopiti već do 2035. godine

Nova istraživanja pokazuju da bi Arktik već do 2035. godine mogao doživjeti dijelove godine kad uopće neće imati leda na kopnu, a odledit će se i ocean. Sjeverni pol već sad trpi klimatske promjene

<p>Znanstvenici na British Antarctic Survey (BAS) precizirali su predviđanja o budućim promjenama leda na Arktiku istražujući kako se područje topilo tijekom posljednjeg međuglacijalnog razdoblja od prije 127.000 godina, piše <a href="https://www.iflscience.com/environment/arctic-could-see-icefree-summers-as-early-as-2035/?fbclid=IwAR0jALEigTJzFRZcQ1zVNfOilpst-O1OQOvE1SQf7Q3lmUZsvcYq59CGWmA">IFLScience</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Greta Thunberg (16) bori se za spas Zemlje</p><p>Otkrića su objavili u časopisu Nature Climate Change ovog tjedna. Ustanovili su da ukoliko se emisija stakleničkih plinova ne smanji i klimatske promjene se nastave ovim tempom, na Arktiku će se snijeg otopiti do rujna 2035. godine. To je mjesec u kojem je led na Arktičkom oceanu najtanji. Prema ostalim predikcijama, uz smanjenje plinova led će nestati između 2048. i 2086. godine.</p><p>Ta se mišljenja podudaraju sa zaključcima studije iz travnja koja je ustanovila da će Arktik prvo ljeto doživjeti do 2050. godine, čak i ako se u skoroj budućnosti smanji emisija stakleničkih plinova.</p><p>- Visoke temperature na Arktiku su godinama zbunjivale znanstvenike, a pojašnjenje te zagonetke bilo je tehnički i znanstveno vrlo izazovno. Po prvi put, sad možemo vidjeti kako je Arktik ostao bez leda tijekom zadnjeg međuglacijalnog perioda. Napredak o klimatskim modelima znači da možemo stvoriti precizniju simulaciju klimatskih promjena u prošlosti Zemlje, a to nam omogućuje predviđanje promjena u budućnosti Zemlje - pojasnila je dr. <strong>Maria Vittoria Guarinu</strong>, voditeljica studije.</p><p>Stvarajući model otapanja Arktika u međuglacijalnom periodu, znanstvenici su uspjeli istaknuti važnost plitkih jezera koja su nastajala ispod površine Arktičkog oceana. Promatrajući važnost i ulogu tih jezera u sveukupnom postupku gubitka leda, tim je uspio preciznije predvidjeti budućnost. Konkretno, imajući na umu sadašnje klimatske promjene, tražili su način kako predvidjeti promjene u arktičkom pejzažu nastale zbog toga.</p><p>- Promjene se odvijaju toliko brzo tijekom ljetnih mjeseci da led na oceanu nestaje puno brže nego što su bilo koji klimatski modeli to mogli predvidjeti. Moramo pažljivo motriti promjene temperature i uključiti ih u klimatske procese u ovim modelima - pojasnio je prod. <strong>Jens Hesselbjerg Christensen</strong>, geofizičar koji je sudjelovao u izradi studije.</p>