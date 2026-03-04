Obavijesti

ZNANOST U PROLAZU

Na Dan žena znanost stiže u samo srce Zagreba i Splita

Piše Bruno Serdar,
Foto: Znanost u prolazu

Znanstveno-popularna manifestacija 'Znanost u prolazu' bit će 7. ožujka na splitskoj Rivi (Obali Hrvatskog narodnog preporoda) i 8. ožujka na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića, oba dana s početkom u 10:30

Admiral

Uoči i na Međunarodni dan žena 26 vrhunskih znanstvenica razgovarat će s građanima o istraživanjima koja oblikuju našu svakodnevicu i budućnost, podijeliti priče o svom radu, motivaciji i izazovima te objasniti zašto znanost smatraju najuzbudljivijim poslom na svijetu.

Manifestaciju organizira udruga Znanost u prolazu s ciljem popularizacije znanosti i osnaživanja uloge žena u STEM području, dovodeći znanstvenice i njihova istraživanja na ulice i trgove kako bi neposredno razgovarale s građanima. Zagreb ove godine slavi jubilarno, peto izdanje, dok se Split manifestaciji pridružuje po prvi put.

- Znanost ne smije ostati iza zatvorenih vrata, ona mora razgovarati s društvom. Zato na Dan žena izlazimo iz laboratorija i učionica: u Zagrebu peti put, u Splitu prvi put.  Želimo pokazati građanima na čemu radimo svaki dan i poručiti da žene u području STEM-a nisu iznimka, nego pokretačice promjena. Sve koji budu u prolazu očekuje prava mala poslastica za ‘moždano nepce’, od čokolade i kave do riba, ptica i kvalitete zraka. Dođite, pitajte, razgovarajte s nama. Znanost je najzanimljivija kad je dijelimo - poručuje dr. sc. Inga Patarčić, biologinja i inicijatorica projekta.

IZLOŽBA MORSKOG BLAGA FOTO Pogledajte kakva su blaga pronađena u moru oko Splita
FOTO Pogledajte kakva su blaga pronađena u moru oko Splita

Split se prvi put pridružuje manifestaciji

Foto: Znanost u prolazu

U subotu, 7. ožujka, splitska Riva postaje otvorena pozornica znanosti. Po prvi put 13 znanstvenica kroz 12 tema približit će građanima istraživanja iz kemije, oceanografije, biologije, medicine, genetike, fizike, računarstva i građevinarstva
Govorit će se o održivoj kemiji i molekulskim „spužvama“, pametnijem uzgoju riba i očuvanju kamenica i srdele, skrivenim obrascima bolesti i personaliziranoj medicini, strojnom učenju u svakodnevnim sustavima, dubokim morskim strujama koje reguliraju klimu te održivoj gradnji s lokalnim drvom. 

Tko su znanstvenice koje dolaze na Rivu i o čemu će razgovarati s građanima? Saznajte OVDJE

Splitsko izdanje manifestacije 'Znanost u prolazu' održava se pod okriljem europske inicijative Science Comes to Town.

Zagreb slavi jubilarno izdanje i prvi put dolazi na središnji gradski trg

Foto: Znanost u prolazu

Dan poslije, 8. ožujka, na Međunarodni dan žena, 'Znanost u prolazu' prvi put stiže na Trg bana Josipa Jelačića, gdje obilježava svoje jubilarno, peto izdanje.

Na središnjem gradskom trgu 13 znanstvenica otvorit će razgovor o temama koje živimo svaki dan, od zdravlja i prehrane do umjetne inteligencije i energije budućnosti. 

Što se krije u čokoladi? Kako se stanice raka prilagođavaju terapiji? Može li anemija utjecati na pamćenje? Kako se analizira i prognozira kvaliteta zraka? Tko dizajnira „pametne“ AI sustave? Hoće li antibiotici prestati djelovati ako ih koristimo neodgovorno?
Građani će moći iz prve ruke čuti kako nastaju istraživanja, kako funkcionira mozak na molekularnoj razini te kako znanost provjerava tvrdnje koje svakodnevno čitamo na deklaracijama hrane.

Tko su znanstvenice koje dolaze na Trg bana Jelačića i o čemu će razgovarati s građanima? Saznajte OVDJE

Zagrebačko izdanje 'Znanosti u prolazu' održava se uz podršku partnera AstraZenece, GRAWE Hrvatska, Shimadzu, Premifaba, Ecovoyagea i Organizacije za ZG.

UMJETNIČKI DOŽIVLJAJ U Dioklecijanovim podrumima otvorena je izložba 'Dream Waves: Undercurrent Noise'
U Dioklecijanovim podrumima otvorena je izložba 'Dream Waves: Undercurrent Noise'

Znanost u prolazu: znanost koja govori ženskim glasom 

'Znanost u prolazu' jedna je od rijetkih domaćih manifestacija u kojoj znanstvenice izlaze iz institucija i na gradskim trgovima izravno razgovaraju s građanima o svom radu. U četiri godine održana je osam puta u više hrvatskih gradova, okupivši 103 znanstvenice i više od tisuću posjetitelja.

Inicijativu je pokrenula dr. sc. Inga Patarčić, inspirirana sličnim događanjima u Berlinu, s idejom da znanost učini dostupnom i živom. Posebnost manifestacije jest da sudjeluju isključivo znanstvenice, čime se istodobno popularizira znanost i jača vidljivost žena u STEM području.

