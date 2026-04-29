Na današnji dan preminuo je Ivica Račan, dva mjeseca nakon što je saznao da boluje od raka

Prošlo je točno 19 godina od smrti Ivice Račana. Umro je na današnji dan u 3.05 sati u bolnici Rebro, dva mjeseca nakon što je saznao da boluje od raka bubrega
Liječnici 31. siječnja 2007. otkrivaju da bolovi u ramenu koje je Račan neko vrijeme trpio nisu posljedica ozljede ramena zbog čestog igranja tenisa, nego je u pitanju maligni tumor.
Istog dana, Račan najavljuje privremen odlazak iz politike. Odmah zatim u njemačkoj bolnici Bogenhausen u Münchenu podvrgnut je operaciji uklanjanja tumora.
Već 8. veljače ustanovljuje se da je tumor u ramenu metastazirao iz bubrega koji je nekoliko dana kasnije uklonjen zajedno s mokraćovodom i limfnim čvorovima.
Povratkom u Zagreb, nastavlja liječenje na Klinici za onkologiju na 'Rebru' kemoterapijom i zračenjem. SDP 4. travnja priopćava pogoršanje Račanovog zdravlja i otkrivanje novih metastaza u mozgu.
On sam 11. travnja podnosi ostavku na mjesto predsjednika SDP-a. Idućeg dana stanje mu se još više pogoršava, a 13. travnja objavljeno je da Račan tek povremeno dolazi k svijesti i da jedino još prima jake analgetike. Umro je 29. travnja 2007. u 3.05 sati.
Ivica Račan rođen je u Ebersbachu, 24. veljače 1944., bio je hrvatski političar, predsjednik Vlade Republike Hrvatske od 27. siječnja 2000. do 23. prosinca 2003. godine i prvi predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske.
Početkom 90-ih godina, kao sekretar Saveza komunista Hrvatske bio je jedna od političkih figura koji su bitno doprinijeli da dođe do novog izbornog zakonodavstva i da se omogući pluralističko društvo i prve demokratske izbore u Hrvatskoj.
Na 14. izvanrednom kongresu Saveza komunista Jugoslavije u siječnju 1990. de facto je izvukao Hrvatsku iz Jugoslavije pod šapom Slobodana Miloševića, tadašnjeg predsjednika Predsjedništva SR Srbije. Nakon demokratskih promjena, stranku reformira i osniva Socijaldemokratsku partiju Hrvatske te postaje njen predsjednik.
Kao predsjednik 7. Vlade Republike Hrvatske, izveo je Hrvatsku iz svojevrsne međunarodne izolacije. Vlada je sklopila sporazum s MMF-om i započela s nepopularnim reformama. Nakon što vladajuću koaliciju napuštaju dvije stranke (HSLS i IDS), Sabor je izglasao povjerenje osmoj hrvatskoj Vladi kojoj od 30. srpnja 2002. na čelu ostaje Ivica Račan.
Do kraja mandata suzbijena je nelikvidnost, pokrenut je gospodarski rast, započeta i gotovo dovršena gradnja autoceste A1, potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, te predan zahtjev za članstvom u Europskoj uniji.
Nakon izgubljenih parlamentarnih izbora 2003. godine, nastavlja voditi Socijaldemokratsku Partiju Hrvatske kao njen predsjednik. Tu dužnost vršiti sve do svoje smrti 2007. godine kada umire od malignog tumora u Zagrebu. Nasljeđuje ga Zoran Milanović nakon unutarstranačkih izbora.
S prvom suprugom Agatom je bio u braku od 1967. do 1984. i dobili su sinove Ivana i Zorana. Drugi put je sudbonosno 'da' izgovorio knjižničarki Jeleni Nenadić s kojom se razveo nakon četiri godine braka.
Njegova treća supruga bila je profesorica sociologije na sveučilištu Ohio, Dijana Pleština, s kojom se vjenčao 1993. i bili su u braku do njegove smrti 29. travnja 2007.
