Na estetske zahvate potrošila je 1,2 milijuna kuna, i nije kraj

Kristen Snider (28), stručnjakinja za informatičku podršku iz Virginije u SAD-u, kaže da neće prestati sa estetskim zahvatima sve dok ne bude izgledala kako je zamislila. Njezina obitelj je duboko zabrinuta za nju, strahuju da će je opsesija ubiti.

Poliklinike za estetsku kirurgiju redovito obilazi otkako je napunila 18 godina, a prvo čime se počastila bile su nove grudi, koje su sa godinama rasle. Rasla je i njezina stražnjica u koju je stavila implantate i nekoliko puta to korigirala. Struk joj je s vremenom postajao sve uži, ali to se nije moglo izvesti bez vađenja dijela rebara.

Foto: mediadrumworld.com / Kristen Snider

Korekcije je napravila tri puta na nosu, stavila je implantate u obraze i čelo, popunila je usne i bila je na uklanjanju masnoće. Sve to do sada ju je stajalo čak 185.000 dolara (više od 1,2 milijuna kuna). Bila je na više od 20 korektivnih zahvata u posljednjih devet godina.

- Nikada mi se nije sviđalo ono što vidim u ogledalu jer nisam bila zadovoljna svojim tijelom. Željela sam ženstveniju figuru. U školi su me često zafrkavali zbog izgleda i to me je naučilo da više ne marim što drugi misle o meni i mojim izborima - rekla je i najavila da sa zahvatima na sebi nije završila.

Foto: mediadrumworld.com / Kristen Snider

Prisjetila se koliko je plakala od sreće kada je prvi put otišla pod nož i vidjela rezultate. Veće grudi stajale su je oko 50.000 kuna.

- Bila sam toliko sretna nakon operacije da sam plakala. Shvatila sam da, ako si pametan u tome što radiš, stvarno možeš učiniti gotovo sve i postići što god želiš - rekla je.

Od prvog zahvata se brzo i dobro oporavila što ju je ohrabrilo da nastavi s korekcijama.

- Gledam svoje tijelo kao platno, a operacije kao sredstvo za postizanje slike koju imam u svojoj glavi. Oduvijek sam željela ekstremnije obline i vrlo sam seksualna osoba. U posljednjih devet godina kirurgija mi je otvorila vrata da se izrazim kroz to kako izgledam. Mislim da nitko nije pri tome povrijeđen, i ako sam ja sretna, onda bi trebalo poštovati ono što sam odlučila napraviti sa svojim tijelom - dodala je.

Foto: mediadrumworld.com / Kristen Snider

- Mojoj obitelji se to nikako ne sviđa, no oni su uvijek bili više konvencionalni u onome što smatraju atraktivnim. Brinu se da bi me sve ovo moglo jednog dana ubiti - rekla je.

Priznala je da se često nađe na meti muških pogleda, ali i ženskih. Plan joj je, kaže, potrošiti još najmanje 30.000 dolara (skoro 200.000 kuna) na estetske zahvate.

- Voljela bih otići na postupak sužavanja rebara, stavila bih implantate u bokove i bedra, još malo povećala grudi i poradila još na preoblikovanju lica. Neprestano čitam o novim postupcima i stavljam ih na svoj popis, tako da sam sigurna da će se spisak želja povećavati. Kirurške tehnike se uvijek poboljšavaju, tako da postoji način da se promijeni gotovo sve - kazala pa pozvala ljude da ne osuđuju druge' jer je najvažnije da je čovjek sretan', prenosi Daily Mail.