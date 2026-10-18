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Na gradilištima u Zagrebu četvorica mudruju, jedan radi

Piše Marijana Matković,
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Na gradilištima u Zagrebu četvorica mudruju, jedan radi
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DOGODILO SE NA DANŠNJI DAN Fotografija iz 1986. prikazuje Zagreb u vrijeme velikih gradilišta i urbanističkih promjena. Grad je tada dobio brojne nove i obnovljene prostore koji su obilježili njegovu povijest

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Njih četvorica gledaju i mudruju, a samo jedan radi, rekao bi netko gledajući ovu fotografiju s početka jeseni 1986. godine, kad je u Zagrebu bio otvoren niz gradilišta jer su uređivali i gradili objekte za Univerzijadu. Zagreb je tada definitivno prošao kroz jednu od najvećih urbanističkih i infrastrukturnih renesansi u povijesti. Izgrađeno je ili temeljito obnovljeno oko 130 objekata, što je dotad pomalo zapušten i siv grad pretvorilo u modernu europsku metropolu.

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