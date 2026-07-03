Primijetili ste da nakon pobjede svi nose dres, a nakon poraza odjednom 'nisu baš neki navijači'? Ovo ima ime - birging (kupanje u tuđoj slavi), fenomen koji je otkrio psiholog Robert Cialdini davnih 70-ih
Na kauču ili tribini je kao i na terenu: Tijelo navijača reagira kao da je on zabio gol!
Jeste li se ikad zapitali zašto vam srce luđački lupa dok gledate utakmicu, iako sami niste ni pipnuli loptu? Znanost ima odgovor - i on je iznenađujuće ozbiljan. Sve je počelo 1991. godine, kad je znanstvenik Paul Bernhardt odlučio provjeriti nešto naizgled ludo: uzimao je uzorke sline navijačima prije i poslije košarkaške utakmice između vječitih rivala Georgia Techa i Sveučilišta Georgia.
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Rezultat ga je šokirao - kod pobjedničkih navijača testosteron je skočio čak 20 posto, dok je kod poraženih pao za isto toliko. A to unatoč činjenici da razina testosterona inače prirodno opada tijekom dana! Kako piše Nautilus, Bernhardt nije stao na tome. Ponovio je eksperiment na navijačima Brazila i Italije tijekom Svjetskog prvenstva 1994. godine - i dobio identičan rezultat. Vaše tijelo, izgleda, ne zna razliku između vas na terenu i vas na kauču s pivom.
Primijetili ste da nakon pobjede svi nose dres, a nakon poraza odjednom "nisu baš neki navijači"? Ovo ima ime - birging (kupanje u tuđoj slavi), fenomen koji je otkrio psiholog Robert Cialdini davnih 70-ih. Kad tim pobijedi, mi kažemo: "MI smo pobijedili". Kad izgubi, odjednom je: "Oni su zabrljali". Mozak nas štiti od poraza tako da se distancira - a znanstvenici to zovu i corfing. Prema Nautilusu, psiholog Daniel Wann s američkog sveučilišta Murray State proveo je više od 20 istraživanja i otkrio da pravi, "teški" navijači - oni koji se stvarno poistovjećuju s klubom - imaju više samopoštovanja, osjećaju se manje usamljeno i imaju veći osjećaj smisla u životu. Dakle, ono "ludilo" oko dresova i šalova zapravo vam može pomoći psihički!
Najluđi dio? Harvardska znanstvenica Mina Cikara skenirala je mozgove navijača Red Soxa i Yankeesa dok gledaju utakmice. Kad bi njihov tim zabio, aktivirao se centar za nagradu u mozgu - isti onaj koji se pali kod ovisnosti. Ali evo twista: taj centar palio se i kad bi navijači Yankeesa gledali kako Red Sox gubi protiv nekog trećeg tima, čak i kad Yankeesi uopće nisu igrali. Čista šadenfrojde, ravno iz mozga.
Kako je pisao Brian J. Barth za Nautilus, sport je zapravo društveno prihvatljivi "ventil" za našu urođenu plemensku psihu - onu istu koja u gorim okolnostima hrani rivalstva puno opasnija od nogometnih.
Dakle, sljedeći put kad vas pitaju zašto vičete na TV zbog utakmice koju ne igrate - imate znanstveno opravdanje. Vaš mozak i tijelo doslovno misle da ste na terenu.
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