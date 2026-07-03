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Znanstvenici dokazali:

Na kauču ili tribini je kao i na terenu: Tijelo navijača reagira kao da je on zabio gol!

Piše Ana Grabić,
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Na kauču ili tribini je kao i na terenu: Tijelo navijača reagira kao da je on zabio gol!
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Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
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Primijetili ste da nakon pobjede svi nose dres, a nakon poraza odjednom 'nisu baš neki navijači'? Ovo ima ime - birging (kupanje u tuđoj slavi), fenomen koji je otkrio psiholog Robert Cialdini davnih 70-ih

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Jeste li se ikad zapitali zašto vam srce luđački lupa dok gledate utakmicu, iako sami niste ni pipnuli loptu? Znanost ima odgovor - i on je iznenađujuće ozbiljan. Sve je počelo 1991. godine, kad je znanstvenik Paul Bernhardt odlučio provjeriti nešto naizgled ludo: uzimao je uzorke sline navijačima prije i poslije košarkaške utakmice između vječitih rivala Georgia Techa i Sveučilišta Georgia.

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Rezultat ga je šokirao - kod pobjedničkih navijača testosteron je skočio čak 20 posto, dok je kod poraženih pao za isto toliko. A to unatoč činjenici da razina testosterona inače prirodno opada tijekom dana! Kako piše Nautilus, Bernhardt nije stao na tome. Ponovio je eksperiment na navijačima Brazila i Italije tijekom Svjetskog prvenstva 1994. godine - i dobio identičan rezultat. Vaše tijelo, izgleda, ne zna razliku između vas na terenu i vas na kauču s pivom.

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Primijetili ste da nakon pobjede svi nose dres, a nakon poraza odjednom "nisu baš neki navijači"? Ovo ima ime - birging (kupanje u tuđoj slavi), fenomen koji je otkrio psiholog Robert Cialdini davnih 70-ih. Kad tim pobijedi, mi kažemo: "MI smo pobijedili". Kad izgubi, odjednom je: "Oni su zabrljali". Mozak nas štiti od poraza tako da se distancira - a znanstvenici to zovu i corfing. Prema Nautilusu, psiholog Daniel Wann s američkog sveučilišta Murray State proveo je više od 20 istraživanja i otkrio da pravi, "teški" navijači - oni koji se stvarno poistovjećuju s klubom - imaju više samopoštovanja, osjećaju se manje usamljeno i imaju veći osjećaj smisla u životu. Dakle, ono "ludilo" oko dresova i šalova zapravo vam može pomoći psihički!

Foto: Pixsell//

Najluđi dio? Harvardska znanstvenica Mina Cikara skenirala je mozgove navijača Red Soxa i Yankeesa dok gledaju utakmice. Kad bi njihov tim zabio, aktivirao se centar za nagradu u mozgu - isti onaj koji se pali kod ovisnosti. Ali evo twista: taj centar palio se i kad bi navijači Yankeesa gledali kako Red Sox gubi protiv nekog trećeg tima, čak i kad Yankeesi uopće nisu igrali. Čista šadenfrojde, ravno iz mozga.

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Dakle, sljedeći put kad vas pitaju zašto vičete na TV zbog utakmice koju ne igrate - imate znanstveno opravdanje. Vaš mozak i tijelo doslovno misle da ste na terenu.

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