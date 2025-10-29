Na koga ste pametni? Evo koje osobine nasljeđujemo samo od majke, a koje od oca

Razumijevanje koje nasljedne osobine dolaze s koje strane može biti korisno za bolje shvaćanje vlastitog zdravlja, izgleda i ponašanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:00 Idila u Šestanovcu, općini koja ulaže u mlade: 'Imamo sve i zato smo ostali ovdje s djecom' | Video: 24sata/pixsell

Svakom djetetu pripadaju dva seta gena, jedan od majke i jedan od oca. Kod žena je raspodjela otprilike 50% od majke i 50% od oca, dok kod muškaraca postoji blaga razlika: otprilike 51% gena dolazi od majke, a 49% od oca.

Osobine koje djeca uglavnom nasljeđuju od oca

Otac može imati veći utjecaj na određene fizičke i genetske karakteristike. Na primjer, geni povezani s visinom često dolaze od oca, iako oba roditelja utječu, očevi IGF geni snažnije stimuliraju rast. Isto tako, dentalni problemi poput karijesa ili neravnih zubi često se prenose putem očevih gena, osobito ako otac ima lošu oralnu higijenu.

Foto: 123RF

Očevi također određuju spol djeteta, svaka jajna stanica sadrži X kromosom, dok spermij može nositi X ili Y kromosom, što definira hoće li dijete biti djevojčica (XX) ili dječak (XY). Neki poremećaji povezani s Y kromosomom, poput spojenih prstiju ili pretjerane dlakavosti ušiju, također se nasljeđuju od oca.

Što se tiče tjelesne građe, bijela masnoća, koja se koristi za pohranu energije, uglavnom dolazi od očevih gena. Premda je korisna za energiju, njena prekomjerna pohrana može uzrokovati zdravstvene probleme poput pretilosti i bolesti srca.

Osobine koje se uglavnom nasljeđuju od majke

Majka ima snažan utjecaj na niz fizičkih, mentalnih i bioloških osobina. Maternica prenosi mitohondrijske bolesti, koje nastaju zbog mutacija u mitohondrijskoj DNK i mogu utjecati na gotovo svaki dio tijela. Također, struktura oka i vid često dolaze od majke, a tu spada i predispozicija za patološku kratkovidnost.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Fizičke osobine poput boje i teksture kose ili linije kose također se mogu zahvaliti majci. Žene mogu naslijediti od majke i vrijeme početka menstruacije te ulaska u menopauzu. Zanimljivo je da je prema istraživanjima IQ djeteta najbolje predvidiv na temelju IQ-a majke, premda socijalni i obrazovni faktori također igraju ulogu.

Majke prenose i obrasce spavanja, djeca majki koje pate od nesanice često duže zaspu. Mitohondrijska DNK može utjecati i na proces starenja, dok okolišni čimbenici poput izlaganja suncu ili pušenja dodatno oblikuju ove osobine. Metabolizam, sposobnost dobivanja ili gubljenja težine, regulacija serotonina (utječe na ADHD) i emocionalna regulacija također su povezani s majčinim genima.

Foto: 123RF

Neke studije pokazuju da kapacitet za tjelesnu izdržljivost može biti naslijeđen od majke, što znači da majčin fizički potencijal može predvidjeti koliko će dijete biti izdržljivo.

Iako djeca nasljeđuju DNK od oba roditelja, određene osobine imaju jasnu predodređenost. Očevi često utječu na spol, visinu i bijelu masnoću, dok majke snažno oblikuju vid, mitohondrijske funkcije, inteligenciju, spavanje i emocionalne obrasce. Razumijevanje ovih nasljednih obrazaca može nam pomoći da bolje shvatimo vlastite predispozicije, zdravlje i ponašanje.