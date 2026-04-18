Na ova tri načina mnogi griješe kad čitaju nutritivne vrijednosti

Mnogi će prije kupovine prehrambenog proizvoda pročitati oznaku s nutritivnim vrijednostima, ali jeste li sigurni da je ispravno čitate? Procjene sugeriraju da 1 od 5 ljudi to ne razumije. Čak i oni koji misle da znaju što trebaju gledati, možda rade ove uobičajene pogreške, kažu stručnjaci.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:52 10 namirnica za bolje zdravlje | Video: 24sata/pixsell

- Jednostavan dizajn etikete navodi potrošače da zamisle da je to sažet, jednostavan i objektivan izvor informacija - rekao je Xaq Frohlich, dr. sc., autor knjige Od etikete do stola: Reguliranje hrane u Americi u informacijskom dobu.

Ali vrlo su različiti izvori iz kojih dolaze brojke. Zato imajte na umu ove tri stvari sljedeći put kada pogledate nutritivne vrijednosti.

1. Postotak 'dnevne vrijednosti' nije za svakoga

Stupac s postocima pomaže nam shvatiti je li neka hrana dobar izbor. To može biti nezgodno jer postotak dnevne vrijednosti pokazuje koji postotak preporučenog unosa dolazi u jednoj porciji. Ali nemojte pretpostavljati da se postotak odnosi na vas.

Taj se postotak temelji na prehrani od 2000 kalorija dnevno. U stvarnosti, vaše specifične potrebe ovise o vašoj dobi, visini, težini i koliko se krećete. Na primjer, aktivna 50-godišnja žena visoka 175 cm i teška 57 kg treba 2100 kalorija dnevno, ali pri težini od 84 kg ide do 2500. Vrlo aktivan muškarac iste dobi visok 180 cm i težak 84 kg treba 3350 kalorija. Budući da se potrebe za kalorijama toliko razlikuju, preporučene dnevne količine mogu biti daleko veće (ili manje) od onoga što vašem tijelu zapravo treba.

Širi način primjene tih postotaka koji funkcionira bez obzira na to koliko vam kalorija treba svaki dan kaže da ako hrana osigurava 5% ili manje, ima malo nutrijenta. Nakon što dosegne 20%, hrana ima puno tog nutrijenta. Većina ljudi trebala bi tražiti hranu koja ima više vlakana, vitamina D, kalcija, željeza i kalija, a manje zasićenih masti, natrija i dodanih šećera.

2. Te brojke nisu precizne.

Taj mali grafikon je prepun brojki i logično je pretpostaviti da su potpuno točne, jer netko ih je izračunao. Ali, po zakonu, deklaracija ima puno manevarskog prostora: Hranjive tvari koje se savjetuje ograničiti, uključujući kalorije, šećere, zasićene masti i natrij, mogu biti i do 20% veće od onoga što je navedeno na etiketi. Kod svih ostalih hranjivih tvari koje prirodno postoje u hrani, količina može biti i do 20% niža. Samo popisi dodanih hranjivih tvari, poput onih u obogaćenoj hrani, moraju biti precizni.

Foto: PROFIMEDIA

Taj manevarski prostor je dopušten jer proizvođači ne mogu kontrolirati sve. Pakiranje smrznutog povrća nema točno istu količinu svake hranjive tvari svaki put. Čak i ta osnovna vrijednost od 2000 kalorija i prateća dnevna vrijednost postaju malo nejasni.

- Ljudi koji su to odlučili mislili su da je 2000 okrugli broj i da će ljudi razumjeti da to nije precizna brojka - da je s tim lako računati. Izgleda kao precizan alat, ali je dizajniran tako da ga ljudi ne koriste precizno - rekao je Frohlich.

Preporučeni dnevni unos (RDA) hranjive tvari predstavlja prosječnu količinu koju zdrava osoba treba svaki dan, dok je adekvatan unos (AI) više pretpostavka, dodijeljena kada nema dovoljno istraživanja da bi se točno utvrdilo koliko nam je potrebno. Da, zbunjujuće je i zato ne biste trebali uzimati ove brojeve kao jamstvo. Kao što je Frohlich istaknuo, nikada nisu bili namijenjeni tome. Spustite kalkulator i razmišljajte o njima u širim, okvirnim terminima poput visokog i niskog, usporedite slične proizvode i trebali biste se dobro snaći.

3. Provjerite obje razine šećera

Foto: ilustracija/Canva

Sadržaj šećera nalazi se pod "ukupni ugljikohidrati". Ali obično postoje dva unosa za šećer: Ukupni šećeri i dodani šećeri. Osim ako vam zdravstveni djelatnik nije savjetovao da brojite ukupne grame šećera, drugi broj je ono što je zaista važno.

- Ljudi pogledaju naljepnicu na mlijeku i kažu da ga ne mogu piti zbog šećera. No, ono što ne razumiju je da mlijeko ima prirodni šećer koji se zove laktoza. Da, ima šećer, ali nema dodanog šećera - rekla je Joan Salge Blake, dijetetičarka i profesorica prehrane na Sveučilištu u Bostonu i voditeljica podcasta o prehrani i zdravlju Spot On!, napominjući kako se ista pogreška potkrade čak i njezinim studentima prehrane, koji bi to već trebali znati.

Nove prehrambene smjernice prave ovu razliku i preporučuju da ne unosite više od 10 grama dodanog šećera iz bilo kojeg obroka.