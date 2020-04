Na području Hrvatske nekada se nalazila najstarija karantena

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Maska može imati negativan učinak na kožu - spriječite to

Najopsežniji i jedan od najtrajnijih sustava za suzbijanje zaraze poznat kao sanitarni kordon, koji je na liniji dugoj 1900 kilometara počivao na preko 10 tisuća stražara, ostvaren je na tlu današnje Hrvatske između Habsburške Monarhije i Osmanskog Carstva, kažu povjesničari.

- Iako je u raznim dijelovima svijeta i ranije bilo više primjera uspostave sanitarnih kordona, na prostoru Hrvatsko-slavonske vojne krajine u 18. je stoljeću ostvaren najopsežniji i jedan od najtrajnijih sustava stalne kopnene karantenske zaštitne u cjelokupnoj povijesti čovječanstva - tvrdi povjesničar Hrvoje Petrić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sanitarni kordon je sustav mjera oko zaraženog područja kako bi se onemogućilo prenošenje bolesti. Sastoji se od nadzornih točaka, postaja i mjesta u kojima se obavljaju zdravstveni pregledi, izoliraju ljudi i životinje, te provodi dezinfekcija i dezinsekcija svih stvari koje mogu prenijeti bolest iz zaražena u nezaraženo područje.

Vojna krajina, pogranično područje Habsburške Monarhije, u početku je bila organizirana kao obrambeni pojas protiv Osmanskog Carstva, a protezala se od Jadranskog mora do Karpata. Zbog čestih širenja kuge i drugih zaraznih bolesti iz Osmanskog Carstva, Vojna krajina je postala i sanitarni kordon.

- Razne protuepidemijske mjere postojale su na granici s Otomanskim Carstvom još od kraja 17. stoljeća, ali temelj razvoju kontinuirane zaštite predstavlja Carski patent o zaštiti od kuge iz 1709. godine - kaže povjesničar s Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Sanitarni kordon počivao je na karantenama i na stalnim kordonskim stražama, ali i na sustavu prikupljanju obavijesti o zdravstvenom stanju u Osmanskom Carstvu. Stalna straža je osigurana nametanjem zasebnih obveza vojnokrajiškom stanovništvu. Pogranične ustanove koja su nadzirale osobe i robu zvale su se kontumaci. Prve kontumacijske postaje, skromne drvene barake u kojima se provodila izolacija sumnjivih putnika te dezinficirala roba, podignute su oko 1730.-1740. uz rijeke Unu i Savu.

- Propisana karantena trebala je trajati 42, a nekada i do 84 dana. To je, međutim, dovodilo do problema u trgovini između dva carstva, a znala je izbijati i glad. Stoga su habsburške vlasti od 1768. dopuštale osnivanje raštela, mjesta na kojima se moglo trgovati bez karantene jer u njima kupac i prodavač nisu dolazili u neposredni fizički dodir - kaže Petrić.

Marija Terezija je 1770. donijela Opći zdravstveni pravilnik kojim je zakonski utvrđena postojeća uprava, izvršeno ujednačavanje i propisana djelatnost kontumaca. Tada su u Slavonskoj i Banskoj vojnoj krajini te na prostoru Karlovačkog generalata djelovali kontumaci u Slunju, Rudanovcu, Kostajnici, Banovcima, Zemunu, Mitrovici, Brodu i Gradiški.

I Mletačka Republika je uspostavila trajni sanitarni kordon prema Osmanskom Carstvu poslije potpisivanja Požarevačkog mira, 1718. Protezao se od habsburško-osmansko-mletačke tromeđe pa sve do Neuma.

Za održavanje straže u temeljnom stupnju pripravnosti trebalo je oko 4000 vojnika. Međutim, ako bi se epidemija pojavila u Carigradu, na stražarsku je dužnost dizano 7000 ljudi, a ako bi se kuga približila čak - 11000 vojnika. Za sve koji su dolazili iz Osmanskog Carstva karantena je 1770. trajala 21 dan, no u slučaju potrebe se mogla povećati na 28, odnosno na 42 dana.

- Stražari su bili na sigurnoj udaljenosti od putnika jer su u protivnom i sami bili podvrgnuti mjerama karantene. Putnike koji su prelazili granicu izvan glavnih prijelaza straža je trebala otpremiti do kontumaca. Stražarima je bio najstrože zabranjen fizički i osobni kontakt s ljudima iz Osmanskog Carstva - kaže Petrić.

Ljudi se u kontumac primalo samo danju te su smještani u kolibe. Putnike su pregledali liječnici u posebnoj prostoriji u kojoj su ljudi bili odvojeni dvostrukim redom uskih greda postavljenih u razmaku od oko dva metra.

Relativan uspjeh

- Također ih je ispitivao i upravitelj kontumaca, kako bi procijenio rizik od širenja zaraze. Pri tome je prikupljao i druge obavijesti, o zdravstvenom stanju prostora kojima su dolazili, itd. U Brodu, istočno od grada, u kontumacu su postojale dvije kolibe, svaka s po četiri odjeljka. Odjeljak je činio stambeni prostor, manja kuhinja te ograđeno dvorište sa sanitarnim mjestom, i u njega je u pravilu bio smješten po jedan putnik. Inače se pazilo da se prihvati što manje ljudi u isto vrijeme, a one koji bi pokazivali tragove bolesti odmah su vraćali u Osmansko Carstvo - ističe Hrvoje Petrić.

Sanitarni kordon je smanjio širenje epidemija, ali ne posve. Od sredine 18. stoljeća kuga je pet puta prešla u Habsburšku Monarhiju, a 1795. godine zabilježena je epidemija zabrinjavajućih razmjera sa žarištem u Srijemu. U 19. stoljeću više nije bio problem u prenošenju kuge, nego se trebalo štititi od kolere, no za obranu od nje su slabo pomagale stroge mjere sanitarnog kordona, kaže Petrić.

Održavanje sanitarnog kordona iziskivalo je ogromna financijska i ljudska sredstva, i on je ukinut 1872. godine. Primjenjivan je posvuda po svijetu tijekom cijelog 20. stoljeća. U siječnju 2020. započela je njegova najnovija epizoda. Kineski grad Wuhan, izvorište pandemije koja je na nezapamćen način osvojila svijet, okružen je sustavom mjera koje povjesničari medicine podvode pod sanitarni kordon. Nakon Kine uvela ga je Malezija, pa europske zemlje, Italija i sve članice EU, kao i sve Hrvatskoj susjedne zemlje za sebe.

No, više se ne zove sanitarni kordon. Zemlje engleskog govornog područja ga zovu 'lockdown', koje hrvatski mediji prevode kao karantena i izolacija. Sanitarni kordon je početkom 20. stoljeća postao politički izraz za sprečavanje širenja ideologija. Sanitarni kordon postale su zemlje istočne Europe protiv 'zaraze' socijalizma iz Sovjetskog Saveza.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ojačajte svoj duhovni imunitet: Savjeti svećenika u doba krize

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA sa glumicom Barbarom Rocco: