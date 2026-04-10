Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
MIRISNO I FINO

Na prozorskoj dasci: Pet začina za uzgoj tijekom cijele godine

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Većina začinskog bilja zahtijeva najmanje šest sati sunčeve svjetlosti dnevno, što prozorsku dasku okrenutu prema jugu ili zapadu čini idealnom pozicijom. Jednako je važna i dobra drenaža

Miris svježeg bosiljka koji se širi kuhinjom, grančica mente za osvježavajuću limunadu ili svježe sjeckani peršin za juhu. Posjedovanje vlastitog izvora svježih začina nije luksuz rezerviran samo za one s velikim vrtovima. Pretvaranje prozorske daske u malu, mirisnu oazu iznenađujuće je jednostavno, a osim što obogaćuje okus svakog jela, unosi dašak prirode u dom i smanjuje troškove kupovine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Hortiart, ambulanta za biljke VIDEO
11.11.2021., Zagreb - Hortiart, ambulanta za biljke. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL | Video: Davor Puklavec/PIXSELL/PROMO

Za uspješan uzgoj u zatvorenom prostoru ključno je osigurati nekoliko osnovnih uvjeta. Većina začinskog bilja zahtijeva najmanje šest sati sunčeve svjetlosti dnevno, što prozorsku dasku okrenutu prema jugu ili zapadu čini idealnom pozicijom. Jednako je važna i dobra drenaža, stoga uvijek birajte tegle s rupicama na dnu kako biste spriječili nakupljanje viška vode i truljenje korijena. Iako se teoretski većina začina može uzgajati unutra, neke su vrste ipak zahvalnije i otpornije na uvjete u zatvorenom.

Bosiljak: Kralj talijanske kuhinje

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Gotovo je nemoguće zamisliti mediteransku kuhinju bez bosiljka, a njegov uzgoj na prozorskoj dasci omogućuje vam da ga uvijek imate svježeg za pesto, umake ili salate. Kao prava mediteranska biljka, bosiljak obožava toplinu i sunce, stoga mu osigurajte najsunčanije mjesto koje imate. Potrebno mu je najmanje šest do osam sati izravnog svjetla. Zalijevajte ga čim primijetite da su se listovi lagano objesili, ali pazite da zemlja ne bude stalno natopljena vodom.

Ključ za bujan i zdrav bosiljak je redovito otkidanje vrhova, posebno prije nego što biljka počne cvjetati. Time potičete grananje i proizvodnju novih, aromatičnih listova, jer nakon cvatnje aroma slabi.

Menta: Osvježavajuća i nezaustavljiva

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Menta je izuzetno otporna i zahvalna biljka, poznata po svom brzom i pomalo agresivnom širenju. Upravo je zato idealna za uzgoj u teglama, koje će njezin rast držati pod kontrolom. Za razliku od bosiljka, menta je tolerantnija na manjak svjetlosti i uspijevat će i na prozoru s nešto manje izravnog sunca. Voli vlažno i hranjivo tlo, stoga je važno redovito je zalijevati.

Postoji mnogo vrsta, od paprene do čokoladne mente, a svaka od njih savršen je dodatak čajevima, koktelima i desertima. Njezina svježina donosi živost svakom napitku ili slastici.

Vlasac: Nježni okus luka uvijek pri ruci

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ova višegodišnja biljka iz porodice lukova idealan je izbor za početnike. Njegovi tanki, cjevasti listovi imaju blag i ugodan okus luka koji oplemenjuje juhe, salate, jela od jaja i razne namaze. Vlasac nije previše zahtjevan po pitanju svjetlosti, no najbolje uspijeva na svijetlom mjestu. Potrebno ga je redovito zalijevati kako bi zemlja ostala vlažna. Najbolja stvar kod vlasca je njegova sposobnost brze regeneracije.

Listove možete rezati škarama pri dnu, a novi će ubrzo izrasti, osiguravajući vam kontinuiranu zalihu. S vremenom se grm širi, pa ga možete i podijeliti u nove teglice.

Peršin: Više od običnog ukrasa

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Svjež okus peršina neusporediv je sa sušenim, a uzgoj u tegli osigurava vam da ga uvijek imate na raspolaganju. Postoje dvije glavne vrste: kovrčavi, koji se često koristi kao ukras, i lisnati, poznat kao talijanski peršin, koji ima znatno jaču i bogatiju aromu. Peršin voli svijetlo mjesto, ali za razliku od ružmarina, ne godi mu izravno, jako podnevno sunce. Potrebna mu je kvalitetna, hranjiva zemlja koja dobro zadržava vlagu.

Prilikom berbe uvijek trgajte vanjske stabljike pri dnu, čime ćete potaknuti rast novih, mladih listova iz sredine biljke.

Ružmarin: Dah Mediterana na prozoru

Fotolia
Foto: Fotolia

Ružmarin je drvenasti, zimzeleni grm čiji igličasti listovi ispuštaju predivan, borov miris. Kao autohtona mediteranska biljka, ružmarin obožava sunce i otporan je na sušu. Potrebno mu je najmanje šest sati izravnog sunca dnevno i vrlo dobro drenirano tlo. Najveća greška kod uzgoja ružmarina u zatvorenom je prekomjerno zalijevanje. Pustite da se gornji sloj zemlje potpuno osuši prije nego što ga ponovno zalijete.

S vremenom, ružmarin raste u pravi mali grm, pa će mu nakon nekoliko godina trebati veća tegla kako bi korijenje imalo dovoljno prostora za razvoj. Njegov robustan okus savršeno se slaže s pečenim mesom, krumpirom i raznim varivima.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026