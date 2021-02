Ma jedva da je britanski premijer Boris Johnson izgovorio rečenicu “popuštanje mjera”, a Britanci su počeli klikati i bukirati svoja ljetovanja.



Da, osjetili su to i naši na Jadranu, ako ne još u Istri, a onda itekako u Dalmaciji. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković odmah se pohvalio da je u samo nekoliko dana rast bookinga s britanskog područja porastao 30-40 posto u odnosu na dane prije Johnsonove objave, a to nam potvrđuju i drugi.

POGLEDAJTE VIDEO: Britanska obitelj ostala 'zarobljena' u Hrvatskoj





- Istina je, osjetili smo jači booking Britanaca, ali za sad to ništa ne znači jer postoji period mogućnosti otkazivanja. Vidi se da su i Englezi, ali i Nijemci, željni putovanja, ali ‘ajmo’ biti oprezni. Sve ovisi o tome kako će epidemiološka situacija biti kod njih, a onda i kod nas, i sad je još pitanje hoće li doći. Lijepo je biti optističan i vjerovati da će sezona biti dobra, ali još ništa ne znamo – kaže na to Joško Stella, direktor Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Dakle, vibra je tu, bookinzi su krenuli, Britanci su u niskom startu, a cijene?

- E to se još ne zna i ljudi kalkuliraju. Neki su nešto snizili cijene, drugi imaju iste kao prije, ali masovnog pojeftinjenja ljetovanja sigurno neće biti. Ali kad se turizam počne oporavljati, ljudi će lako i oporaviti cijene – kaže Stella.

Očekuje da će puno ljudi čekati last minute ponude i to je vrlo realan scenarij za ovo ljeto. Kaže da Britanci ponovno otkrivaju Dalamaciju nakon 90-ih te da vole najviše Split i Hvar. Mladi su željni avantura, obilaze otoke i partije, stariji vole kulturne znamenitosti, staru jezgru Splita.

A kako je u Istri koju Britanci tradicionalno preferiraju?

- Ništa se još nije počelo bookirati jer nema zračnih linija. Najavljuju nam da će proraditi za nekoliko dana pa Britanci prvo čekaju letove. To bi moglo biti sad u ožujku – kažu nam u jednoj od najvećih turističkih agencija koja se specijalizirala upravo za britanske goste u Istri. Za sad, kažu nam, nema upita s njihova otoka za Istru, ali ih “njuše” uskoro.



A dobre vijesti stižu nam i iz samog Londona odakle Darija Reić, direktorica predstavništva HTZ-a kaže:

- Već nakon same premijerove najave plana izlaska iz lockdowna, turoperatori i rezervacijske platforme u Velikoj Britaniji zabilježili su znatan porast prometa na svojim web stranicama što je svakako dobar znak za putničku industriju. Dokaz je to postojane i visoke želje Britanaca za putovanjima kojima su trenutna prepreka restrikcije i važeće epidemiološke mjere. Naravno, budući razvoj situacije i dalje će ovisiti o epidemiološkim mjerama, ali razlog za optimizam postoji jer je Velika Britanija procijepila više od 18 milijuna ljudi prvom dozom cjepiva, a najavljuje se da će svim odraslima cjepivo biti ponuđeno do kraja srpnja, što je svakako obećavajuće za daljnje turističke tijekove. Interes za našom zemljom postoji što potvrđuju i sami partneri te u slučaju stjecanja potrebnih okolnosti s ovog tržišta možemo očekivati realizaciju turističkog prometa.