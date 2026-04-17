Na sat vremena od Zagreba do savršenog vikenda u prirodi!

Savršen proljetni vikend, onaj koji puni baterije čeka vas u Moslavini. Pokrenite sve mišiće u tijelu, udahnite čisti zrak Moslavačke gore i provedite nezaboravan vikend s obitelji ili prijateljima okruženi čistom prirodom. Ovdje nema žurbe, nema stresa, samo kretanje, dobra energija i krajolik koji oduzima dah.

Moslavina slavi Dan planete Zemlja

Foto: TZ grada Kutine

Turistička zajednica grada Kutine, Biciklistički klub Kutina i Planinarsko društvo Yeti Kutina pozivaju vas na veliku rekreativno-zabavnu manifestaciju „Dan planeta Zemlje u Moslavini“, koja će se održati u subotu, 25. travnja 2026. godine u Kutini.

Manifestacija spaja kretanje, prirodu i druženje kroz biciklijade i planinarenje u jedinstvenom krajoliku Moslavačke gore, uz bogat završni program na jezeru Mikleuška. Upalu mišića možda i nećete osjetiti odmah, ali zato ćete ponijeti onaj dobar osjećaj „još bih malo ostao” i priču koja se prepričava svaki put kad netko spomene odlazak u prirodu. A kako bi upala mišića bila što blaža, za zagrijavanje na samom startu će se pobrinuti naš poznati voditelj Mario Valentić.

Bicikliraj, istraži i uživaj

Okupljanje sudionika biciklijade je u 10:30 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana u Kutini, dok ekstremna ruta kreće u 9:00 sati, a sudionici mogu birati između tri rute.

Lakša ruta namijenjena je obiteljima i najmlađim biciklistima, bez zahtjevnih uspona, s ugodnom vožnjom i stajalištem kod Društvenog doma u Repušnici.

Teža ruta kombinira brdske i nizinske predjele te donosi pravi doživljaj Moslavine, uz stajalište na OPG Glavica s prekrasnim pogledom na vinograde i Kutinu. Na tom punktu bit će moguća degustacija autohtone moslavačke sorte vina Škrlet te okrepa sudionika.

Ekstremna biciklistička ruta namijenjena je iskusnijim biciklistima i uključuje uspone te kombinaciju asfaltnih, makadamskih i šumskih puteva. Kotizacija iznosi 5 eura, a prijave su obavezne do ponedjeljka, 20. travnja 2026. na broj 091 522 2286 (Biciklistički klub Kutina). Ruta nije preporučljiva za osobe mlađe od 16 godina.

Brige nema i ako netko slučajno skrene s rute jer ekipa HGSS-a bit će u niskom startu i pratiti bicikliste i planinare u stopu, pa je jedini zadatak sudionika uživati u prirodi.

Zabavno-poučna planinarska tura kroz Moslavačku goru

Za one koji će umjesto dva kotača u moslavačku avanturu krenuti pješice, planinarski dio programa počinje u 9 sati na jezeru Mikleuška, a sudionike vodi manje zahtjevnom rutom kroz šumske predjele i poučne staze Moslavačke gore.

Planinarska tura uz svoj rekreacijski karakter donosi i mali povratak u prošlost. Turistička zajednica grada Kutine osigurala je vodiče odjevene u kreativne i mistične kostime, koji će pratiti planinare i kroz zanimljive priče oživjeti duh prošlih vremena. Usput će otkriti i skrivene lokacije koje čuvaju identitet i povijest Moslavine.

Ruta obuhvaća poučnu stazu „Crkveni jarak“, arheološko nalazište Samostan Blažene Djevice Marije (Bela Crkva), najviši vrh Moslavačke gore – Humku te vidikovac Vis s kojeg se pruža panoramski pogled na moslavački kraj koji se ne može opisati, već se mora doživjeti. Završetak planinarske ture je ponovno na jezeru Mikleuška.

Prijave su otvorene do ponedjeljka, 20. travnja 2026. godine na e-mail pd.yeti@hps.hr Planinarskog društva Yeti Kutina.

U slučaju lošeg vremena, biciklijade (lakša i teža ruta) se otkazuju dok se ekstremna biciklijada i planinarenje održavaju neovisno o vremenskim uvjetima.

Jezero Mikleuška epicentar proslave Zemljina rođendana

Završni cilj svih ruta je jezero Mikleuška u Regionalnom parku Moslavačka gora, gdje sudionike očekuje opušten i razigran završni program.

Posjetitelje čeka bogat sadržaj poput sportskih i rekreativnih aktivnosti, bogata ugostiteljska ponuda, zabavne animacije za najmlađe te odličan glazbeni program koji zaokružuje dan proveden u prirodi.

Proslavite Dan planeta Zemlje u srcu Moslavine gdje se priroda i dobra energija spajaju u jedan savršen proljetni dan. Vidimo se!

