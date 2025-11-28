Obavijesti

ADVENTSKI USPON

Na Sljemenu se uskoro događa nešto što Zagreb još nije vidio: Vratit će vam se vjera u ljude

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Zimske radosti na Sljemenu | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Sudionici se okupljaju između 9:30 i 10:00 ispred donje stanice Sljemenske žičare, gdje će ih preuzeti licencirani vodiči. Uspon se odvija Leustekovom stazom, jednom od najljepših ruta na Medvednici, a zamišljen je kao mirna, zajednička šetnja kroz šumu

Zagreb ove godine dobiva novu humanitarnu adventsku aktivnost: Adventski uspon na Sljeme za Krijesnicu, prvu akciju koja spaja planinarenje i prikupljanje pomoći za djecu oboljelu od malignih bolesti. Održat će se 6. prosinca, na blagdan svetog Nikole, a cilj joj je okupiti građane koji žele dio adventskog raspoloženja provesti izvan centra grada, na stazi, uz konkretan doprinos humanitarnoj svrsi.

Događaj organiziraju Udruga Krijesnica, HPD Zagreb-Matica i Kristina Paić, osnivačica inicijative “Osvajanje planinarskih vrhova”, uz podršku Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga koji su prepoznali inicijativu i uključili se kao sponzori. Paić je istaknula da je ideja bila spojiti nešto što Zagrepčani ionako vole – Sljeme – s akcijom koja donosi stvarnu korist onima koji se suočavaju s teškim zdravstvenim izazovima.

- Željeli smo kreirati događaj koji je logistički jednostavan, dostupan svima i dovoljno jasan u svojoj poruci - kaže.

Kako izgleda ovaj poseban adventski dan

Uspon je koncipiran kao lagana do srednje zahtjevna šetnja po markiranoj stazi, pogodna za sve dobne skupine. Nije potrebna posebna fizička priprema, ali preporučuje se osnovna planinarska oprema primjerenija hladnijem dijelu godine, odnosno čvrsta obuća, slojevita odjeća, voda i, po potrebi, štapovi. 

Sudionici se okupljaju između 9:30 i 10:00 ispred donje stanice Sljemenske žičare, gdje će ih preuzeti licencirani vodiči. Uspon se odvija Leustekovom stazom, jednom od najljepših ruta na Medvednici, a zamišljen je kao mirna, zajednička šetnja kroz šumu. Planirani dolazak u Tomislavov dom je u 13 sati, kada počinje prigodni program. Na vrhu sudionike očekuju topli čaj, fritule i mali pokloni partnera događaja. Program uključuje i kratko predstavljanje rada Krijesnice te informacije o tome kako se građani mogu uključiti u njihove aktivnosti tijekom cijele godine.

Prihod od ulaznica namijenjen Krijesnici

Ulaznica za sudjelovanje iznosi simboličnih 5 eura, a kupuje se putem sustava entrio.hr. Prihod je namijenjen Krijesnici, udruzi koja već više od dva desetljeća pruža psihosocijalnu podršku djeci koja se liječe od malignih bolesti i njihovim obiteljima. Njihov rad obuhvaća organizaciju smještaja za roditelje, savjetovalište, pomoć pri povratku djece u vrtiće i škole, grupne terapije, financijsku potporu obiteljima te aktivnosti koje djeci olakšavaju dugotrajno liječenje.

Ovog se prosinca uz klasični adventski program u gradu pojavljuje i alternativna opcija za građane koji žele spojiti boravak u prirodi, kretanje i humanitarnu podršku. Adventski uspon na Sljeme za Krijesnicu želi upravo to – jednostavan događaj s jasnom svrhom, koji bi s vremenom mogao postati stalni dio prosinačke ponude Zagreba.

- Ovim usponom želimo pokazati da djeca u svojim borbama nisu sama - zaključuje Paić.

Ako želite biti dio te priče, osigurajte svoju ulaznicu i vidimo se na vrhu!

