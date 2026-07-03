Priča o 'Kolovozu' počinje svakoga dana u 16 sati. Do tada trojica prijatelja žive svoje naizgled nespojive svakodnevice. Jedan je marketinški stručnjak, drugi ribar, a treći distributer prirodnih vina
u 'kolovoz' i u sprnju PLUS+
Na stanici u Puli jede se odlična pizza! Tri prijatelja čekaonicu na kolodvoru pretvorila u restoran
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Dok većina ljudi željezničke kolodvore doživljava kao mjesta prolaza i čekanja vlakova, u Puli je jedan kolodvor ponovno postao mjesto susreta. Stara kolodvorska čekaonica postala je jedna od najneobičnijih pizzerija i bistroa u Hrvatskoj. Baš u prostoru nekadašnje čekaonice i glavne menze pulskog željezničkog kolodvora, unutar stare austro-ugarske zgrade koja i danas služi svojoj izvornoj namjeni, smjestio se "Kolovoz". Pizzerija i bistro koji briše granice između gastronomije, kulture i društvenog života.
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