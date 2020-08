A post shared by MaryAlbuquerque MakeUp (@maryalbuquerquemua) on Aug 21, 2020 at 7:57pm PDT

Na tri načina: Rumenilo licu daje svježinu i prirodnu ljepotu

Kao jedan od osnovnih make-up proizvoda, rumenilo nam daje prirodan izgled, bez obzira na godine i dob te naglašava ton obraza koji licu daje zdravi izgled, a omiljeni su u nijansama koralja i jagode

<p>Rumenilo je najpraktičnije kombinirati s nijansom ruža za usne, jer ova varijanta na licu kreira sklad. No, usne uz rumenilo mogu imati i prirodnu nijansu, bez dodatka boje, jer obrazi u nešto jačem tonu definicija su zdravog izgleda lica i beauty minimalizma.</p><p>Osnovna podjela na tople i hladne tonove vrijedi i u svijetu rumenila - brinete i tamnije puti vole više koraljna rumenila, a plavuše i hladni tipovi obožavat će one u nijansi jagode, s hladnije strane spektra.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Njega kože na suncu</strong></p><p>Rumenilom možete istaknuti i sam vrh obraza - nasmiješite se prilikom aplikacije i našminkajte samo najizražajniji dio. Hit su rumenila s dodakom čestica diskretnog sjaja, u raznim tonovima.</p><p>Neki vizažisti predlažu rumenilo na pola lica, odnosno na širem djelu obraza.</p><p>Ovo je dosta riskantno, no može odlično izgledati u večernjim varijantama. Ovdje u kreativnu igru ulaze razne nijanse rumenila, primjerice one s blistavim česticama koje stilu daju glamuroznu notu.</p>