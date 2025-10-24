WWF-Adria provela je terensko testiranje novih tehnologija za pronalazak i uklanjanje izgubljenih ribolovnih alata koji predstavljaju jednu od najsmrtonosnijih vrsta plastičnog otpada u moru
Na Visu: WWF testirao tehnologije za uklanjanje izgubljenog ribolovnog alata
Radi se o drugom testiranju unutar međunarodnog projekta Nettag+, nakon uspješnog pilot-projekta provedenog ranije ove godine na Siciliji. Odbačeni i izgubljeni ribolovni alati nastavljaju „loviti“ dupine, ribe, morske kornjače i druge životinje, ugrožavajući cijeli morski ekosustav.
POGLEDAJ VIDEO: Saharski pijesak
Pokretanje videa...
Na Visu su testirana rješenja koja koriste napredne tehnologije označavanja i detekcije opreme u različitim morskim uvjetima i tipovima dna. Cilj je pravodobno pronalaženje i uklanjanje izgubljene opreme prije nego što postane prijetnja za životinje i okoliš.
- Suradnja s ribarima ključna je za pronalaženje učinkovitih i održivih rješenja. Njihovo iskustvo i znanje o moru omogućuje nam testiranje tehnologija koje u praksi smanjuju rizik od gubitka opreme i štetu za morski svijet - rekla je Andrea Ivanković iz WWF-Adrije.
WWF je jedna od najvećih svjetskih organizacija za zaštitu prirode, aktivna u više od stotinu zemalja, s misijom očuvanja biološke raznolikosti, smanjenja zagađenja i promicanja održive uporabe prirodnih resursa.
Prema podacima WWF-a, najmanje 10 posto ukupnog otpada u morima čini ribolovni otpad, a svake godine između 500.000 i milijun tona mreža završi u oceanima. Takva oprema izrađena je pretežno od plastike koja se raspada desetljećima, uzrokujući dugotrajnu štetu morskom životu.
Sredozemno more, često opisivano kao „zamka za plastiku“, posebno je pogođeno – plastični otpad čini čak 95 posto ukupnog otpada u njemu. Posljedice su ozbiljne: ugrožene su mnoge vrste, a negativan utjecaj osjeća i gospodarstvo, osobito ribarstvo i turizam.
U posljednje dvije godine uklonjeno je više od pet tona izgubljenih i odbačenih ribolovnih alata iz Jadranskog mora, ali to je tek mali dio stvarnog problema. WWF-Adria nastavlja raditi na razvoju rješenja, od označavanja i praćenja ribolovne opreme do boljeg gospodarenja otpadom, kako bi se smanjila prijetnja koju izgubljeni ribolovni predmeti predstavljaju za Jadran i globalne oceane.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+