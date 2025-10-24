Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
MORSKI OTPAD

Na Visu: WWF testirao tehnologije za uklanjanje izgubljenog ribolovnog alata

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Na Visu: WWF testirao tehnologije za uklanjanje izgubljenog ribolovnog alata
Foto: Canva

WWF-Adria provela je terensko testiranje novih tehnologija za pronalazak i uklanjanje izgubljenih ribolovnih alata koji predstavljaju jednu od najsmrtonosnijih vrsta plastičnog otpada u moru

Radi se o drugom testiranju unutar međunarodnog projekta Nettag+, nakon uspješnog pilot-projekta provedenog ranije ove godine na Siciliji. Odbačeni i izgubljeni ribolovni alati nastavljaju „loviti“ dupine, ribe, morske kornjače i druge životinje, ugrožavajući cijeli morski ekosustav.

POGLEDAJ VIDEO: Saharski pijesak

Pokretanje videa...

Saharski pijesak 01:09
Saharski pijesak | Video: 24sata Video

Na Visu su testirana rješenja koja koriste napredne tehnologije označavanja i detekcije opreme u različitim morskim uvjetima i tipovima dna. Cilj je pravodobno pronalaženje i uklanjanje izgubljene opreme prije nego što postane prijetnja za životinje i okoliš.

- Suradnja s ribarima ključna je za pronalaženje učinkovitih i održivih rješenja. Njihovo iskustvo i znanje o moru omogućuje nam testiranje tehnologija koje u praksi smanjuju rizik od gubitka opreme i štetu za morski svijet - rekla je Andrea Ivanković iz WWF-Adrije.

GALLERIJEV TEST Napretni test krvi za više od 50 vrsta raka pokazao obećavajuće rezultate: Traži 'signale raka'
Napretni test krvi za više od 50 vrsta raka pokazao obećavajuće rezultate: Traži 'signale raka'

WWF je jedna od najvećih svjetskih organizacija za zaštitu prirode, aktivna u više od stotinu zemalja, s misijom očuvanja biološke raznolikosti, smanjenja zagađenja i promicanja održive uporabe prirodnih resursa.

Prema podacima WWF-a, najmanje 10 posto ukupnog otpada u morima čini ribolovni otpad, a svake godine između 500.000 i milijun tona mreža završi u oceanima. Takva oprema izrađena je pretežno od plastike koja se raspada desetljećima, uzrokujući dugotrajnu štetu morskom životu.

NOVO ISTRAŽIVANJE Veličina penisa mogla bi ovisiti o jednoj stvari iz djetinjstva?
Veličina penisa mogla bi ovisiti o jednoj stvari iz djetinjstva?

Sredozemno more, često opisivano kao „zamka za plastiku“, posebno je pogođeno – plastični otpad čini čak 95 posto ukupnog otpada u njemu. Posljedice su ozbiljne: ugrožene su mnoge vrste, a negativan utjecaj osjeća i gospodarstvo, osobito ribarstvo i turizam.

U posljednje dvije godine uklonjeno je više od pet tona izgubljenih i odbačenih ribolovnih alata iz Jadranskog mora, ali to je tek mali dio stvarnog problema. WWF-Adria nastavlja raditi na razvoju rješenja, od označavanja i praćenja ribolovne opreme do boljeg gospodarenja otpadom, kako bi se smanjila prijetnja koju izgubljeni ribolovni predmeti predstavljaju za Jadran i globalne oceane.

ISTRAŽIVANJE: Samo 20% djece razumije sadržaj filmova koje gleda
Samo 20% djece razumije sadržaj filmova koje gleda

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovih dana će smrdljivi martini još više ulaziti u domove: Evo zašto i kako ih spriječiti
GNJAVE I STJENICE

Ovih dana će smrdljivi martini još više ulaziti u domove: Evo zašto i kako ih spriječiti

Smrdljivi martini, poznati i kao Halyomorpha halys, sve su češći neželjeni gosti u našim domovima. Iako mali i na prvi pogled bezopasni, njihova prisutnost može biti vrlo neugodna
Najveći strahovi horoskopskih znakova: Blizanci se boje grube istine, Škorpion i Lav izdaje...
ŠTO VAM TJERA JEZU U KOSTI

Najveći strahovi horoskopskih znakova: Blizanci se boje grube istine, Škorpion i Lav izdaje...

Prema njihovim astrološkim aspektima, astrolozi su za svaki znak Zodijaka izdvojili najveće strahove. Neki se boje izdaje, neki poniženja, a neki da neće ovisiti sami o sebi
Za svaki znak Zodijaka: Hrana kojoj nikada ne mogu odoljeti
JESU LI POGODILI ZA VAS?

Za svaki znak Zodijaka: Hrana kojoj nikada ne mogu odoljeti

Svatko ima nešto u jelovniku na što je slab i čemu ne mogu odoljeti, Bikovi su ljubitelji slastica, Lavovi obožavaju meso, Djevice grickalice, a Strijelci tjesteninu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025