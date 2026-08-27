Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
Počinje škola! PLUS+

Nabavljate školski pribor u zadnji čas? Provjerili smo gdje možete proći najjeftinije

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 5 min
Nabavljate školski pribor u zadnji čas? Provjerili smo gdje možete proći najjeftinije
Foto: 123RF
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ako dio školskog pribora i opreme već imate, troškovi za nabavu novoga kretat će se do 100 eura, a ako sve nabavljate novo - i do 200 eura za jednog školarca

Admiral

Rujan je jedan od onih mjeseci kad nam vjerojatno ni dvije plaće ne bi bile dovoljne za podmirenje svih troškova koji dolaze na naplatu, počevši od rata i troškova za ljetovanje, pa do nabave opreme za male školarce. Ako spadate među one koji je nabavljaju u zadnji čas, to uopće nije loše. Doduše, cijene bilježnica, olovaka, bojica i druge opreme za školu u papirnicama past će tek pred kraj rujna, ili kasnije, no u većini trgovina široke potrošnje, gdje se uvriježilo nabavljati većinu potrepština za školu u ovo vrijeme, traju veliki popusti. Dobra je vijest da većina cijena ove godine nije rasla u odnosu na prošlu, kad smo čak zabilježili da su neke sitnice - poput bilježnica i olovaka - bile nešto povoljnije nego preklani.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene tvrde: 'Ovo su najbolji savjeti za seks koje smo dobile'
U ZNANJU JE KLJUČ

Žene tvrde: 'Ovo su najbolji savjeti za seks koje smo dobile'

Žene na Instagram profilu Kristin B. Hodson podjelile su koji su najbolji savjeti za seks koje su dobile i koji su bili od velike koristi i doprinijele njihovom boljem seksualnom životu
FOTO Prava bomba iz teretane: Naša fitness instruktorica blista u uskim outfitima za trening
PROMOVIRA ZDRAV ŽIVOT

FOTO Prava bomba iz teretane: Naša fitness instruktorica blista u uskim outfitima za trening

Helena Pelin je certificirani fitness instruktor i urednica sadržaja koja motivira pratitelje zdravim načinom života i vježbanjem. Poznata je po energičnoj, prijateljskoj osobnosti, a njen izgled i stil naglašavaju fitness i moderni lifestyle
S godinama su sve jače! Ovo su najmudrije žene po Zodijaku
ASTRO MUDRICE

S godinama su sve jače! Ovo su najmudrije žene po Zodijaku

Ove žene su razumne, strpljive i smirene. Teškoće podnose uzdignute glave, a iz svake životne lekcije izađu još jače. Ove žene krasi posebna, instinktivna mudrost koja s godinama postaje njihovo najjače oružje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026