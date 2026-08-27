Ako dio školskog pribora i opreme već imate, troškovi za nabavu novoga kretat će se do 100 eura, a ako sve nabavljate novo - i do 200 eura za jednog školarca
Nabavljate školski pribor u zadnji čas? Provjerili smo gdje možete proći najjeftinije
Rujan je jedan od onih mjeseci kad nam vjerojatno ni dvije plaće ne bi bile dovoljne za podmirenje svih troškova koji dolaze na naplatu, počevši od rata i troškova za ljetovanje, pa do nabave opreme za male školarce. Ako spadate među one koji je nabavljaju u zadnji čas, to uopće nije loše. Doduše, cijene bilježnica, olovaka, bojica i druge opreme za školu u papirnicama past će tek pred kraj rujna, ili kasnije, no u većini trgovina široke potrošnje, gdje se uvriježilo nabavljati većinu potrepština za školu u ovo vrijeme, traju veliki popusti. Dobra je vijest da većina cijena ove godine nije rasla u odnosu na prošlu, kad smo čak zabilježili da su neke sitnice - poput bilježnica i olovaka - bile nešto povoljnije nego preklani.
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