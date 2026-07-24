Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
VIŠE OD DODIRA

Način na koji grlite nekoga može otkriti dio vaše osobnosti

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 3 min
Način na koji grlite nekoga može otkriti dio vaše osobnosti
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Novo istraživanje pokazuje da trajanje i čvrstoća zagrljaja mogu odražavati odnos i osobnost. Stil grljenja je individualan i ne ovisi o romantičnoj vezi ili prijateljstvu

Admiral

Bilo da se radi o nježnom, toplom zagrljaju ili neugodnom, kratkom stisku, svatko ima svoj način grljenja. No, prema novoj znanstvenoj studiji, način na koji grlimo mogao bi otkrivati i crte naše osobnosti. Stručnjaci su pomoću napredne tehnologije analize videa temeljene na umjetnoj inteligenciji promatrali zagrljaje između prijatelja i romantičnih partnera.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagrljaj tuljana 00:57
Zagrljaj tuljana | Video: KanalRi

Sudionici su više puta hodali jedni prema drugima i grlili se, a ujedno su ispunjavali i upitnike o svojoj osobnosti.

Rezultati su pokazali jasnu razliku u trajanju zagrljaja: romantični partneri grlili su se znatno dulje. Zaljubljeni parovi u prosjeku su se grlili 7,02 sekunde, dok su prijatelji u zagrljaju ostajali tek 2,88 sekundi.

Međutim, intenzitet zagrljaja, odnosno njegova „čvrstoća”, bio je snažno povezan s osobnošću ispitanika.

OVO NISTE ZNALI Znanost objasnila - evo što psihoaktivne biljke rade mozgu
Znanost objasnila - evo što psihoaktivne biljke rade mozgu

- Osobe s izraženim neuroticizmom, osobinom ličnosti koju obilježavaju poteškoće u nošenju s negativnim emocijama, preferirale su veću udaljenost tijekom grljenja, pa samim time i slabije, opuštenije zagrljaje, napisao je autor studije prof. Sebastian Ocklenburg iz MSH Medical School Hamburg u tekstu za Psychology Today.

- Nasuprot tome, osobe s izraženom savjesnošću – osobinom koja se povezuje s odgovornošću i pažljivošću – preferirale su manju udaljenost od partnera u zagrljaju, odnosno čvršće zagrljaje.

Kakav je zagrljaj dobar?

Istraživanje, objavljeno u časopisu Journal of Nonverbal Behaviour, pokazalo je i da ne postoji značajna razlika u udaljenosti pojedinih dijelova tijela, poput koljena ili stopala, između prijatelja i ljubavnih partnera.

Loving couple hugging in kitchen at home indoors.
Foto: 123RF

- Iako bi se moglo očekivati da se parovi grle bliže nego prijatelji, postojali su parovi koji su zadržavali prilično veliku udaljenost, rekao je prof. Ocklenburg.

- S druge strane, neki prijatelji su se grlili vrlo čvrsto. Stoga se intenzitet zagrljaja nije značajno razlikovao između prijatelja i parova što je iznenađujući nalaz, nastavlja.

Dodao je i da bi ubuduće, ako želite procijeniti nečije osjećaje, možda vrijedilo obratiti pozornost na trajanje zagrljaja pri rastanku.

- Manje od tri sekunde? Jasno ste u prijateljskoj zoni, rekao je.

BJEŽITE OD TAKVIH LJUDI Osam jasnih znakova da vas netko emocionalno manipulira
Osam jasnih znakova da vas netko emocionalno manipulira

- Sedam sekundi ili više? Ta osoba možda prema vama osjeća više nego što mislite, tvrdi profesor Ocklenburg.

Znanstvenici su ranije već istraživali što čini „savršeni zagrljaj”, tražeći od sudionika da ocjenjuju različite trajanja i stilove grljenja. Dulji zagrljaji, između pet i deset sekundi, ocijenjeni su kao ugodniji od vrlo kratkih, koji traju tek sekundu. Položaj ruku pritom nije imao značajan utjecaj.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Rezultati sugeriraju da treba izbjegavati izrazito kratke zagrljaje, iako još nije jasno kada zagrljaj postaje „predug” i neugodan.

Studiju su proveli istraživači s Odjela za psihologiju na Goldsmiths, University of London, koji ističu:

-Grljenje je jedan od najčešćih oblika afektivnog dodira u svakodnevnom životu.

SOCIJALNO POVEZIVANJE Pravi okidači: Evo zašto se na najljepšim mjestima sjetimo onih koje najviše volimo...
Pravi okidači: Evo zašto se na najljepšim mjestima sjetimo onih koje najviše volimo...

Zanimljivo, najčešći oblik zagrljaja bio je „križni” (criss-cross), dok razlika u visini sudionika nije imala značajan utjecaj na stil grljenja.

Zagrljaj kao lijek nakon svađe

Zagrljaj može imati i snažan emocionalni učinak nakon konflikta. Prema studiji iz 2018. godine, fizički kontakt poput zagrljaja ili držanja za ruke pomaže poboljšati raspoloženje nakon svađe, a učinak može trajati i do sljedećeg dana.

Foto: Dreamstime

Istraživači sa Carnegie Mellon University proučavali su 400 ispitanika te zaključili da su osobe koje su se zagrlile s osobom s kojom su se posvađale bile manje sklone zadržavanju negativnih emocija u satima i danima nakon konflikta.

Studija dodatno potvrđuje ranije nalaze da nježan fizički dodir ima umirujući učinak na živčani sustav te pomaže u smanjenju stresa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lista najluđih: Provjerite koji su znakovi Zodijaka najzabavniji u društvu, a koji su normalni
RANG LISTA PO LUDOSTI

Lista najluđih: Provjerite koji su znakovi Zodijaka najzabavniji u društvu, a koji su normalni

Svaki znak u sebi ima zrno 'ludosti', ovisno o tome kakva mu je osobnost. Provjerite koji znakovi su među najluđima, s kojima je sve uvijek zabavno i s kojima je zanimljivo družiti se
FOTO Grudi joj rastu iz dana u dan: 'Više im ne znam veličinu, nosim grudnjake po mjeri'
PRIHVATILA JE SVOJE STANJE

FOTO Grudi joj rastu iz dana u dan: 'Više im ne znam veličinu, nosim grudnjake po mjeri'

Model i fotografkinja Nina Phoenix već godinama govori o svojem zdravstvenom stanju - gigantomastiji. Zbog ovog stanja, grudi joj prekomjerno rastu svakim danom, no Nina je prihvatila situaciju
Žgaravica ili nešto još gore? Evo kako prepoznati o čemu se radi
PREPOZNAJTE SIMPTOME

Žgaravica ili nešto još gore? Evo kako prepoznati o čemu se radi

Žgaravica nastaje kada se želučana kiselina pomakne u jednjak, mišićnu cijev koja hranu prenosi iz usta u želudac. Ako se to događa često, liječnici to nazivaju GERB (gastroezofagealna refluksna bolest). No važno je znati da i drugi zdravstveni problemi mogu imati slične simptome

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026