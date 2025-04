Nagradna igra: Samo uz 24sata osvojite 20 fantastičnih nagrada

U petak, 25. travnja 2025., krećemo s novom nagradnom igrom "Rođendansko proljeće u 24sata" u kojoj možete osvojiti 20 fantastičnih vrlo vrijednih nagrada. Dijelimo TV Vivax A Series 58", pet usisavača Philips PowerPro Compact, tri aparata za kavu DeLonghi Dedica, kao i tri aparata za kavu DeLonghi Vintage, tri mašinice za tjesteninu Marcato Atlas, škare za živicu Bosch, dva multipraktika Bosch, set 6u1 express lonaca, te stojeći ventilator BLITZ. Nagradna igra traje do 30. travnja 2025. i u njoj mogu sudjelovati čitatelji novina i pretplatnici digitalne pretplate Oranž, dakle svi koji pošalju ispunjene kupone iz novina ili oni koji imaju aktivnu godišnju Oranž pretplatu i prikupe kodove iz PLUS+ članaka te ih zajedno sa svojim podacima pošalju na našu adresu.

Evo kako sudjeluju čitatelji dnevnih novina: Svakoga dana, počevši od 25. travnja, u novinama 24sata bit će objavljen kupon za nagradnu igru. Joker kupon bit će objavljen 30. travnja 2025. Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je sakupiti 5 nagradnih kupona iz novina (ili 4 nagradna kupona + joker kupon). Prikupljenih svih 5 kupona pošaljite na adresu: P.P. 600, 10 020 Zagreb s naznakom: 24sata nagradna igra – "Rođendansko proljeće u 24sata".

Evo kako sudjeluju godišnji pretplatnici 24 Oranža: Na portalu 24sata.hr od 25. travnja svaki dan na kraju posebno označenog PLUS+ članka nalazit će se po jedan kupon (kod). Joker kupon bit će objavljen 30. travnja 2025. Prikupljene kodove trebate zapisati na papir. Nakon pet dana i pet prikupljenih kodova (ili 4 koda i jedan joker kod) trebate sve te kodove unijeti u obrazac unutar korisničkog sučelja 24 Oranža. Svakom pretplatniku će biti dodijeljen kupon 'Nagradna igra' unutar kojeg će se nalaziti Wufoo forma gdje će trebati unijeti tih istih 5 kodova i ostaviti svoje podatke. Papir s pet zapisanih kodova i vašom email adresom, kojom je kupljena digitalna pretplata, stavite u kuvertu i pošaljite na adresu: P.P. 600, 10 020 Zagreb s naznakom: 24sata nagradna igra – "Rođendansko proljeće u 24sata".

S jednom aktivnom godišnjom pretplatom na digitalno izdanje 24 Oranž ostvaruje se pravo na jednu prijavu u nagradnoj igri. Ako se nakon prebrojavanja pristiglih prijava ustanovi da je na jednu aktivnu pretplatu 24 Oranž bilo više prijava iste će biti poništene i dobitnik će biti diskvalificiran. Izvlačenje nagradne igre je 16. svibnja nakon 10 sati u prostorijama 24sata uz prisustvo tročlane komisije.

