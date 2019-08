Nagurao 'ponos' u maticu: 'Ima sreće što mu ga nisu odrezali'

Nije jasno koliko je velika bila matica, no čovjek (34) mogao je ostati bez svog ponosa.

- To nije stvar samo urologije nego i općenito tijela. Kad nešto jako svežete, to stručno zovemo strangulacija. Ona sprječava normalnu cirkulaciju i dolazi do stvaranja lokalnog edema tj. otekline. Oteklina dodatno pogoršava normalnu cirkulaciju i raste sve dok ne dođe do potpunog prekida cirkulacije. Takvo je stanje vrlo opasno i izaziva gangrenu ili odumiranje tkiva. Gangrena najčešće završava amputacijom. U ovom slučaju, da nisu uspjeli odstraniti strano tijelo, muškarcu bi morali kirurški odstraniti penis - pojasnio je prim. dr. mr.sc. M. Zaky Ahel dr.med.spec. urologije iz Poliklinike Dr. Zaky.

Istaknuo je da čovjek sa strangulacijom do liječnika treba stići unutar nekoliko sati kako bi izbjegao ovakve neželjene posljedice, pa nije jasno kako je muškarac iz Hong Konga izdržao puna dva dana. Vjerojatno je prstenasta matica bila dovoljno velika da se edem stvarao usporeno.

Dolaskom na hitnu, liječnici su mu pokušavali pomoći nanošenjem gela, a budući da je trpio stravične bolove, dobio je i lijekove protiv bolova. No sve to nije pomoglo. Liječnici su stoga uzeli brusilicu s dijamantnim diskom kako bi prerezali metal i oslobodili muškarca. O slučaju su izvjestili u stručnom medicinskom časopisu Urology Case Reports, a priložili su i fotografije na kojima se vidi kako mu režu metalnu maticu, piše Daily Mail.

- Ovakva je situacija urološko hitno stanje. Pacijenti pokušavaju svojim metodama kod kuće, ali dolaze kasno zbog neuspjeha i osjećaja srama - kazala je voditeljica tima urologinja Chloe Hui Tung Yu. Kazala je da, ukoliko propadnu druge metode, obično koriste električne uređaje za rezanje. U ovom su slučaju koristili ortopedsku brusilicu koja je namijenjena za rezanje implantata. Dr. Yu priznala je kako je postojala velika opasnost od ozljede penisa i okolnih struktura. No istaknula je da su takvi alati vrlo učinkoviti u uklanjanju predmeta koji stežu penis, budući da je u takvim slučajevima vrlo važno trajanje postupka. Govoreći o slučaju, liječnici su ispričali kako je lani u travnju muškarac došao na hitnu i požalio se da mu je penis natekao.

- Na korijen penisa je stavio metalnu prstenastu maticu dva dana ranije radi seksualnog užitka, no poslije je više nije mogao skinuti. Penis mu je počeo naticati, a javila se i bol. Bez teškoća je mogao urinirati. Glava penisa bila je pod velikim edemom, opisali su liječnici pojašnjavajući kako mu se to dogodilo zbog nagomilavanja tekućine.

Dodatno, imao je abrazije na koži dugačke oko četiri centimetra, a uz to je dio tkiva već počeo odumirati. Pokušali su mu skinuti maticu dvaput koristeći pritom gelove i snažne supstance protiv bolova, a jedan od pokušaja izveli su pod općom anestezijom jer je muškarac kazao da više ne može trpjeti tolike bolove. Liječnici su čak probušili 20 rupa na koži penisa kako bi pripomogli otjecanju nagomilane tekućine, ali ništa nije pomoglo.

- Edem je i dalje bio tu, a metalna matica nije se mogla ukloniti - nastavila je Yu.

Kirurzi su u zahvatu koji je trajao 94 minute uspješno skinuli maticu, a muškarac je otrpio tek dvije lagane ogrebotine dugačke centimetar i dva centimetra. Zadržali su ga u bolnici još pet dana kako bi se uvjerili da nije dobio vrućicu. Dobio je i dvotjednu kuru antibiotika, a budući da mu je dio kože na penisu odumro, ostao mu je doživotni ožiljak. Kroz mjesec dana nakon nezgode muškarac je normalno mogao postići erekciju, ali je ipak odlučio apstinirati neko vrijeme.

- Prstenovi za penis obično služe kako bi poboljšali ili zadržali erekciju. Obično ih se stavlja na bazu penisa kako bi ograničili protok krvi i na taj način omogućili snažniju ili dugotrajniju erekciju. No uz produljeno korištenje ograničenja u protoku krvi mogu dovesti do edema, oticanja i bolova u penisu. To sve može otežati uklanjanje prstena, što vodi do teškoća u opskrbi tkiva kisikom, pa sukladno tome ishemije uz nekrozu tkiva - pojasnili su liječnici.