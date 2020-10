Najavite se: Liječnici obiteljske medicine cijepe protiv gripe

Obiteljski liječnici okupljeni u Koordinaciju hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) izvijestili su kako će svi pacijenti koji imaju pravo na besplatno cijepljenje to pravo moći ostvariti u ordinacijama obiteljskih liječnika

<p>Pacijente su pozvali da cijepljene protiv gripe unaprijed dogovore. Od samog početka epidemije izazvane koronavirusom, a prema naputku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ulazak u zdravstvene ustanove provodi se propisanim postupkom (trijažom) kojoj prethodi telefonska najava dolaska, podsjetili su i dodali kako i termin i datum cijepljenja protiv gripe pacijenti telefonom mogu dogovoriti sa svojim liječnicima kako ne bi bilo neželjenih grupiranja, a time i ugrožavanja ostalih pacijenata.</p><p>Svaki obiteljski liječnik organizirat će vrijeme za cijepljenje u svojoj ordinaciji u skladu sa specifičnostima njegove prakse, stoji u priopćenju.</p><p>Iz KoHOM-a očekuju veći interes nego ranijih godina, ali i vjeruju da će im HZJZ dostaviti optimalan broj doza cjepiva.</p><p>Pacijenti koji nemaju pravo na besplatno cijepljenje do sada su se mogli cijepiti u najbližem Zavodu za javno zdravstvo, uz plaćanje, te se u KoHOM-u nadaju da će im to biti omogućeno i ove godine.</p><p>- Ako pojedine ljekarne omoguće primjenu cjepiva u samoj ljekarni, cijepljenje se može realizirati i na taj način, uz prisustvo liječnika koji procjenjuje postoje li kontraindikacije te odobrava cijepljenje - izvijestili su.</p><p>Također, upozorili su da kupovanje cjepiva i donošenje u ordinaciju nije opcija koja je našim zakonima dozvoljena jer se radi o lijeku koji se pohranjuje u hladnjaku, te hladni transportni lanac, prema preporuci regulatorne agencije HALMED, mora biti osiguran. U suprotnom, liječnik ne može preuzeti odgovornost za neadekvatni transport i eventualne moguće komplikacije, dodali su.</p>