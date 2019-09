Najbogatiji YouTube dječak (8) je pod istragom zbog reklama

Ryan Kaji iz SAD-a ima svega osam godina, a zarađuje na desetke milijuna dolara kao zvijezda YouTube kanala 'Ryan ToysReview' koji se bavi recenzijom novih igračaka i djeca diljem svijeta ga rado gledaju.

Dječak je lani završio prvi na Forbesovoj listi najprofitabilnijih YouTube zvijezda. U samo godinu dana zaradio je nevjerojatnih 22 milijuna dolara. U odnosu na godinu prije, njegova zarada lani se udvostručila.

Federalna komisija za trgovinu otvorila je istragu protiv Ryana i njegovih roditelja nakon optužbi da dječak usmjerava ostalu djecu, koja ga gledaju na YouTubeu, na kupovinu igračaka njegovih sponzora. Inače, Ryanov kanal na YouTubeu prati preko 21 milijun pretplatnika, a njime upravljaju njegovi roditelji otac Shion Guan i majka Kieu-Loan.

Većina Ryanovih gledatelja su djeca u dobi od tri do sedam godina, uglavnom iz SAD-a, no ima ih i iz Europe, Filipina...

Američka udruga za zaštitu potrošača 'Truth In Advertising' (Istina u oglašavanju) prijavila je dječaka i njegove roditelje da ne označavaju jasno videozapise - kao plaćene oglase, iako se, tvrde, 90 posto videa nalazi upravo u toj kategoriji.

Napisali su: 'Često je teško razabrati nedužne (ili ponekad ne baš toliko nedužne) ludorije u videozapisima Ryan ToysReview od sponzoriranog sadržaja. A predškolcima je nemoguće uočiti razliku'. Komisija će objaviti nalaze tek nakon što istraga bude gotova.

Obitelj tvrdi da strogo slijedi pravila oglašavanja

- Dobrobit naših gledatelja uvijek nam je glavni prioritet. Mi strogo slijedimo uvjete o pružanju usluga i sve postojeće zakone i propise, uključujući i one vezane za objavljivanje reklama - naveli su u Ryanovi roditelji izjavi.

Google kao vlasnik YouTubea nije komentirao konkretnu žalbu udruge za zaštitu potrošača, no njihov glasnogovornik je spomenuo nedavnu promjenu pravila u sadržaju namijenjenom djeci koja će stopirati personalizirane oglase na dječjem sadržaju u naredna četiri mjeseca.

Dječak je proširio posao na svoju liniju igračaka dostupnih u trgovinama - uglavnom se radi o divovskim jajima ispunjenih raznim igračkama. Također, surađuje s mnogim robnim markama, a nedavno je Colgate na tržište plasirao četkice za zube, paste za zube i vodicu za ispiranje usne šupljine s oslikanim Ryanovim bendom.

Kako je sve počelo?

Njegova majka je bila nastavnica kemije u srednjoj školi i dala je otkaz kako bi pomagala sinu u poslu. Otac mu radi kao građevinski inženjer. Majka je opisala kako je sve počelo.

- Prije je Ryan bio strastveni gledatelj recenzije igračaka, posebno onih koje su bile usredotočene na lokomotivu Thomas. Jednog dana me pitao: 'Kako to da ja nisam na YouTubeu kada su sva druga djeca tamo?'. Tako smo odlučili da bi to mogli i napraviti. Odveli smo ga u dućan po prvu igračku, mislim da je to bio Lego vlak - rekla je.

Prokomentirala je i suradnju s poznatim robnim markama.

- Ryan voli snimati videa pa je sjajno vidjeti ga kako se na taj način zabavlja i promatrati kako brzo raste njegov YouTube kanal. Vrlo smo oprezni pri partnerstvu s robnim markama i uvijek odvojimo vremena kako bi razmotrili i bili sigurni da zaista odgovaraju Ryanu i našoj obitelji. Volimo raditi s robnim markama čiji smo obožavatelji od ranije, pa smo bili vrlo uzbuđeni zbog nedavnog partnerstva s Colgate Kidsom - rekla je njegova majka.

Ryan ima dvije mlađe sestre blizanke Emmu i Kate koje se ponekad pojave u videima.

Jedan od najgledanijih Ryanovih videa bilo je otvaranje gigantskog jajeta u kojem se nalazila Pixarova igračka automobil, a pogledan je više od 900 milijuna puta.

Video s najviše pregleda vjerojatno je 'HUGE EGGS Surprise Toys Challenge with Inflatable water slide' (ogromno jaje u kojemu je veliki vodeni tobogan na napuhavanje), s preko 1,8 milijardi pregleda.

Njegova obitelj je otvorila još jedan YouTube kanal pod nazivom 'Ryan's Family Review', koji prati obitelj kroz različite izazove, blogove i dogodovštine u obiteljskoj kući, prenosi Daily Mail.