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Najbolje malo turističko mjesto: Bol na Braču i Zlatni rat bili su hit i prije 44 godine

Piše Ana Vukašinović,
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Najbolje malo turističko mjesto: Bol na Braču i Zlatni rat bili su hit i prije 44 godine
Foto: Arhiva VL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Večernji list 1982. pisao je o velikom priznanju popularnom bračkom ljetovalištu koje je već tad bilo jedno od mjesta koja mogu ponuditi mnogo više od mora i sunca

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Da je Bol na Braču desetljećima među najpoželjnijim turističkim odredištima na Jadranu, svjedoči i tekst objavljen u Večernjem listu 27. kolovoza 1982. godine. Prije točno 44 godine Bol je proglašen najboljim manjim turističkim mjestom u tadašnjoj Jugoslaviji te mu je u sklopu turističke akcije "Ljeto 82" pripala prestižna "Zlatna amfora".

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