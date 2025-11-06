Najbolje rame za plakanje: Evo kojim znakovima Zodijaka možete povjeriti sve svoje tajne

Neki ljudi instinktivno znaju pružiti utjehu, dok drugi radije traže rješenja ili brzo mijenjaju temu. Astrologija otkriva koji horoskopski znakovi najviše zrače toplinom, suosjećanjem i smirenjem u teškim trenucima, pravi oslonac kada vam treba rame za plakanje
U nastavku saznajte tko se ističe u tješenju, a tko je više “logika prije emocija”.
| Foto: DREAMSTIME
U nastavku saznajte tko se ističe u tješenju, a tko je više “logika prije emocija”. |
Foto: DREAMSTIME
U nastavku saznajte tko se ističe u tješenju, a tko je više “logika prije emocija”.
| Foto: DREAMSTIME
1. STRIJELAC - Voli avanturu i zabavu, često će pokušati situaciju “razveseliti” šalom ili promijeniti temu, manje se zadržavajući na emocionalnoj podršci.
| Foto: Fotolia
2.OVAN - Impulzivan i direktan, rjeđe se fokusira na tuđe osjećaje, više motivira akcijom nego tješenjem.
| Foto: Fotolia
3. LAV - Topao i karizmatičan, ali utjehu često pokazuje na dramatičan način, može biti više “show” nego smirivanje.
| Foto: Fotolia
4. BLIZANCI - Brzi u razmišljanju i pričanju, ponekad previše logični, tješenje je više verbalno nego emocionalno.
| Foto: Fotolia
5. VODENJAK - Emocionalno distanciran i analitičan, podrška je intelektualna, više savjet ili perspektiva nego zagrljaj i toplina.
| Foto: Fotolia
6. JARAC - Pouzdan i stabilan, praktičan u krizama, nudi rješenja i smirenost, ali rijetko izražava emotivnu toplinu.
| Foto: Fotolia
7. BIK - Strpljiv i odan, može pružiti osjećaj sigurnosti, ali više kroz prisutnost i praktičnost nego kroz emocionalno sažaljenje.
| Foto: Fotolia
8. VAGA - Ljubazna i pažljiva, sposoban saslušati, ponekad težak u izražavanju dubljih emocija.
| Foto: Fotolia
9. ŠKORPION - Intenzivan i osjećajan, duboko razumije tuđu bol, tješenje je strastveno, ali ponekad i intenzivno do točke emocionalnog pritiska.
| Foto: Fotolia
10. DJEVICA - Pažljivo sluša, nudi praktične savjete, smiruje kaos, utjeha je konkretna i korisna.
| Foto: Fotolia
11. RIBE - Empatične i intuitivne, lako pronalaze prave riječi, pružaju emocionalnu podršku i nadu.
| Foto: Fotolia
12. RAK - Najbolje rame za plakanje, prirodno pruža toplinu, sigurnost i osjećaj da niste sami u problemima.
| Foto: Fotolia