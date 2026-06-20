Najbolje svjetske destinacije za 'foodieje' - otkrijte na kojim lokacijama se najbolje jede

Michelin je objavio listu 'Best Places to Travel in 2026 for Food Lovers'. Popis uključuje 16 destinacija s naglaskom na restorane, hotele i nove kulinarske scene. Ističe globalnu gastronomiju i inovacije vrhunskih chefova
U nastavku pogledajte najbolje foodie destinacije prema Michelinu.
| Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte najbolje foodie destinacije prema Michelinu. |
Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte najbolje foodie destinacije prema Michelinu.
| Foto: Canva/123RF
16. VANCOUVER, KANADA Vancouver već ima reputaciju jednog od najboljih gastronomskih gradova. Godine 2026. bit će i domaćin FIFA Svjetskog prvenstva, što dodatno povećava njegovu privlačnost. Kao kulinarska destinacija poznat je po vrlo raznolikoj sceni. Svježa lokalno ulovljena morska hrana, snažni azijski utjecaji i sve veći fokus na autohtonu kuhinju čine ga posebno atraktivnim pacifičkim središtem.
| Foto: 123RF
16. VANCOUVER, KANADA Kulinarska scena u Vancouveru stalno se razvija i snažno naglašava održivost. Restorani kombiniraju lokalne sastojke s modernim tehnikama kuhanja. Poseban naglasak stavlja se na sezonalnost i kreativnu prezentaciju jela. Time grad učvršćuje status jedne od vodećih gastronomskih destinacija u Sjevernoj Americi.
| Foto: 123RF
15. QUÉBEC, KANADA Québec je jedina kanadska provincija s većinskim francuskim govornim stanovništvom. Ponosno čuva nasljeđe Nove Francuske, ali je istovremeno izrazito međunarodno orijentiran. Raznolikost kultura i regija oblikuje njegov globalni identitet. Sve to daje mu snažan kulturni i povijesni karakter.
| Foto: 123RF
15. QUÉBEC, KANADA Gastronomija Québeca temelji se na francuskim tehnikama iz 17. stoljeća. Montreal posebno prednjači s inovativnim chefovima koji razvijaju farm-to-table koncept. U jelima se spajaju britanski i autohtoni utjecaji u suvremenim interpretacijama. Rezultat je moderna i kreativna kulinarska scena.
| Foto: 123RF
14. PHILADELPHIA, SAD Philadelphia je jedan od domaćina Svjetskog prvenstva 2026. i ima vrlo dinamičnu gastronomsku scenu. Grad je oblikovan imigrantskim utjecajima i bogatstvom sezonske morske hrane. Njegova kuhinja stalno se razvija i širi. Spoj tradicije i modernih trendova čini ga važnim kulinarskim središtem.
| Foto: 123RF
14. PHILADELPHIA, SAD Povijesna gastronomska mjesta poput Reading Terminal Marketa i talijanske tržnice i dalje su ključna. Danas se u kvartovima razvijaju moderni i inovativni restorani. Tradicionalni okusi se često spajaju sa suvremenim tehnikama. Grad uspješno balansira između prošlosti i inovacije.
| Foto: 123RF
13. BOSTON, SAD Boston je povijesni gastronomski grad poznat po kuhinji Nove Engleske. Posebno se ističu morski plodovi, talijanska jela i američka comfort hrana. Regionalni specijaliteti poput North Shore roast beefa dodatno ga definiraju. Morska hrana ostaje ključni dio identiteta grada.
| Foto: 123RF
13. BOSTON, SAD Grad se sve više razvija kao destinacija međunarodne kuhinje. Kineski i vijetnamski utjecaji postaju sve izraženiji. Novi restorani donose sofisticirane i moderne koncepte. Boston time jača svoju globalnu gastronomsku reputaciju.
| Foto: 123RF
12. FLORIDA, SAD Florida više nije ograničena samo na Miami kao gastronomsko središte. Danas se kulinarska scena širi na Orlando, Tampa i druge gradove. Restorani s naglaskom na morsku hranu postaju sve važniji. Država se razvija u ozbiljnu gourmet destinaciju.
| Foto: 123RF
12. FLORIDA, SAD Kubanski i Floribbean utjecaji spajaju karipske začine i tropske sastojke. Uz to su prisutna i tradicionalna južnjačka jela. Ova kombinacija stvara raznoliku gastronomsku ponudu. Florida tako ima vrlo prepoznatljiv kulinarski identitet.
| Foto: 123RF
11. AMERIČKI JUG, SAD Američki Jug poznat je po comfort foodu, ali njegova kuhinja je mnogo raznolikija. U državama poput Alabame, Louisiane i Tennesseeja razvijaju se moderne interpretacije tradicije. Atlanta se ističe inovacijama, a Louisiana jača Cajun i Creole kuhinju. Regija se snažno kulinarski razvija.
| Foto: 123RF
11. AMERIČKI JUG, SAD Karoline redefiniraju morske specijalitete i jela od svinjetine. Tennessee razvija prepoznatljiv stil dimljene hrane. Chefi spajaju tradiciju i moderne tehnike kuhanja. Time američki Jug postaje sve važnija gastronomska regija.
| Foto: 123RF
10. ROUTE 66, SAD Route 66 2026. godine slavi 100 godina postojanja i ponovno privlači veliki broj putnika. Ova legendarna ruta prolazi kroz osam američkih država. Brojni restorani se pripremaju za turistički val. Cesta ponovno dobiva snažan kulturni značaj.
| Foto: 123RF
10. ROUTE 66, SAD Najjača gastronomska ponuda nalazi se u Chicagu i Los Angelesu. Ti gradovi nude vrhunske i raznolike restorane. Posebno se ističu luksuzni i inovativni koncepti. Ruta spaja nostalgiju i modernu gastronomiju.
| Foto: 123RF
9. FILIPINI Filipinska kuhinja poznata je po spoju autohtonih i stranih utjecaja. U Manili i Cebuu najbolje se doživljavaju njezini intenzivni okusi. Slatko, kiselo, slano i pikantno često se kombiniraju u istim jelima. To stvara vrlo prepoznatljiv gastronomski identitet.
| Foto: 123RF
9. FILIPINI Nova generacija chefova modernizira tradicionalnu kuhinju. Koriste lokalne sastojke i suvremene tehnike kuhanja. Naglasak je na ravnoteži okusa i kreativnosti. Filipinska gastronomija dobiva sve veću globalnu prepoznatljivost.
| Foto: 123RF
8. JIANGSU, KINA Jiangsu je jedna od najsofisticiranijih kulinarskih regija u Kini. Dominira Huaiyang kuhinja s naglaskom na nježne i uravnotežene okuse. Poseban je fokus na preciznoj pripremi i estetici jela. Kuhinja je poznata po eleganciji i suptilnosti.
| Foto: 123RF
8. JIANGSU, KINA Gradovi poput Suzhoua i Nanjinga ističu se gastronomijom. Koriste se slatkovodna riba i blagi začini. Jela su pažljivo pripremljena i vizualno skladna. Jiangsu predstavlja vrhunac kineske fine kuhinje.
| Foto: 123RF
7. KAPADOKIJA, TURSKA Kapadokija je poznata po spektakularnim krajolicima i „vilinskim dimnjacima“. Osim prirodnih ljepota, razvija i snažnu gastronomsku scenu. Većina kuhinje temelji se na lokalnim sastojcima. Regija spaja prirodu i tradiciju.
| Foto: 123RF
7. KAPADOKIJA, TURSKA Hrana se često priprema u glinenim posudama i sporo kuha. Popularna su variva, juhe i mesna jela. Sve više restorana nudi modernizirane degustacijske menije. Kapadokija postaje i gastronomska destinacija.
| Foto: 123RF
6. SAUDIJSKA ARABIJA Saudijska Arabija se razvija kao nova gastronomska destinacija. U gradovima poput Rijada i Jeddaha chefovi reinterpretiraju tradicionalna jela. Posebno su popularna jela od mesa i morske hrane. Scena se brzo modernizira.
| Foto: 123RF
6. SAUDIJSKA ARABIJA Sve je više međunarodnih kuhinja u ponudi. Japanska, francuska i kineska gastronomija sve su prisutnije. Spoj tradicije i globalnih utjecaja postaje sve jači. Zemlja razvija novu kulinarsku sliku.
| Foto: 123RF
5. AMALFIJSKA OBALA, ITALIJA Amalfijska obala poznata je po ljepoti i gastronomiji. Hrana uključuje svježe morske plodove, jastoge i tjesteninu s limunom. Sve se poslužuje u autentičnom mediteranskom okruženju. Regija spaja prirodu i okus.
| Foto: 123RF
5. AMALFIJSKA OBALA, ITALIJA Kuhinja je jednostavna, ali vrlo kvalitetna. Koriste se sezonski i lokalni sastojci. Chefovi naglašavaju tradiciju i svježinu. Rezultat je elegantna mediteranska gastronomija.
| Foto: 123RF
4. WROCŁAW, POLJSKA Wrocław je sve važnija gastronomska destinacija u Poljskoj. Chefi reinterpretiraju šlesku kuhinju na moderan način. Grad nudi spoj tradicije i inovacije. Kulinarska scena se brzo razvija.
| Foto: 123RF
4. WROCŁAW, POLJSKA Tradicionalna jela poput pieroga i goveđe rolade i dalje su prisutna. Novi chefovi uvode moderne tehnike kuhanja. Time se klasična kuhinja transformira. Grad izlazi na europsku gastronomsku scenu.
| Foto: 123RF
3. DOLOMITI, ITALIJA Dolomiti se pripremaju za Zimske olimpijske igre 2026. godine. Regija je unaprijedila infrastrukturu i hotelsku ponudu. Planinska kuhinja dobiva novu popularnost. Spoj prirode i gastronomije postaje ključan.
| Foto: 123RF
3. DOLOMITI, ITALIJA Kuhinja spaja talijanske i austrijsko-njemačke utjecaje. Tipična jela uključuju knedle, speck i sireve. Moderni chefovi dodaju suvremeni pristup. Nastaje jedinstvena alpska gastronomija.
| Foto: 123RF
2. ČEŠKA REPUBLIKA Češka je važna gastronomska destinacija srednje Europe. Prag je poznat, ali i drugi gradovi dobivaju pažnju. Spa gradovi nude jednostavnu, ali kvalitetnu kuhinju. Fokus je na lokalnim sastojcima.
| Foto: 123RF
2. ČEŠKA REPUBLIKA Osnova kuhinje su krumpir, riba i gljive. Tradicionalna jela i dalje dominiraju. Sezonalnost igra veliku ulogu. Češka kuhinja ostaje autentična i regionalna.
| Foto: 123RF
1. VENECIJA, ITALIJA Venecija predvodi listu gastronomskih destinacija 2026. godine. Grad ulazi u novu eru luksuzne gastronomije koja će u velikoj mjeri promijeniti njegovu kulinarsku scenu. Dolazak velikih hotelskih brendova i investicija u visoku gastronomiju dodatno podiže očekivanja. Time se Venecija sve više pozicionira kao globalno središte fine dininga.
| Foto: 123RF
1. VENECIJA, ITALIJA Novi restorani bit će snažno usmjereni na Michelin standarde i vrhunsku uslugu. Očekuje se dolazak chefova svjetske klase koji će kombinirati venecijansku tradiciju s modernim tehnikama. Naglasak će biti na sezonskim namirnicama iz lagune, ali i na inovativnim interpretacijama klasičnih jela. Sve to stvara novu gastronomsku dinamiku koja bi mogla redefinirati identitet grada u narednim godinama.
| Foto: 123RF