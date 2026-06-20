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Najbolje svjetske destinacije za 'foodieje' - otkrijte na kojim lokacijama se najbolje jede

Michelin je objavio listu 'Best Places to Travel in 2026 for Food Lovers'. Popis uključuje 16 destinacija s naglaskom na restorane, hotele i nove kulinarske scene. Ističe globalnu gastronomiju i inovacije vrhunskih chefova
Najbolje svjetske destinacije za 'foodieje' - otkrijte na kojim lokacijama se najbolje jede
U nastavku pogledajte najbolje foodie destinacije prema Michelinu. | Foto: Canva/123RF
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U nastavku pogledajte najbolje foodie destinacije prema Michelinu. | Foto: Canva/123RF
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