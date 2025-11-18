Najbolje vježbe za mozak: Za bolje pamćenje i funkcioniranje

StartFragment Munjevit tempo života često nas dovodi do toga da zaboravimo gdje smo ostavili ključeve ili zašto smo ušli u neku prostoriju. I dok su povremeni "kratki spojevi" normalni, postoji način da poboljšamo pamćenje bez lijekova i skupih suplemenata. Liječnici ističu kako je najbolji način – jednostavan, ali učinkovit: redoviti kognitivni trening.

POGLEDAJ VIDEO: MOZAK

Pokretanje videa... 01:13 Uz ove trikove možete poboljšati pamćenje | Video: 24sata/pixsell

Kognitivni trening - kako funkcionira?

Za razliku od pasivnih metoda učenja poput ponavljanja napamet, kognitivni trening aktivno uključuje mozak u zadatke koji razvijaju pažnju, pamćenje i razmišljanje. U osnovi, riječ je o “mentalnoj teretani” koja kroz izazovne zadatke jača moždane funkcije.

Neke od preporučenih aktivnosti uključuju:

Postavljanje pitanja samome sebi (tzv. samoispitivanje)

Objašnjavanje naučenog sadržaja nekoj drugoj osobi

Rješavanje logičkih zadataka i zagonetki

Mentalno računanje bez papira i kalkulatora

Igranje strateških društvenih igara

Ove vježbe potiču mozak na aktivno razmišljanje, što dugoročno može poboljšati koncentraciju i kapacitet pamćenja.

Koliko često treba “vježbati mozak”?

Preporuka stručnjaka je da se mozgu daje “trening” nekoliko puta tjedno, po 15 do 30 minuta. Ključno je da zadaci budu dovoljno izazovni da aktiviraju mozak, ali ne toliko teški da izazovu frustraciju.

Foto: Photographer:Sergey Nivens

Zanimljivo je i da kombinacija tjelesne aktivnosti s mentalnim izazovima, poput hodanja dok pokušavate zapamtiti popis riječi, može imati još snažniji učinak.

Što kažu istraživanja?

Studije pokazuju da redovito izvođenje mentalnih vježbi može usporiti kognitivno starenje i čak poboljšati radnu memoriju. Osobe koje su uključile kognitivni trening u svoju rutinu često bolje rješavaju svakodnevne zadatke i lakše se prisjećaju informacija.

Kada se treba zabrinuti?

Povremeno zaboravljanje nije razlog za paniku. No, ako primijetite učestalo zaboravljanje koje utječe na svakodnevni život – poput stalnog gubljenja stvari, zaboravljanja imena bliskih osoba ili nesnalaženja u poznatom prostoru – savjetuje se razgovor s liječnikom.

Kao što brinemo o tijelu, vrijeme je da jednako pažljivo njegujemo i svoj mozak. Redovitim kognitivnim vježbanjem ne samo da poboljšavamo pamćenje, već i jačamo mentalnu otpornost u svakodnevnom životu. Najbolje od svega? Za početak vam treba samo malo vremena i volje.

EndFragment