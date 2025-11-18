Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
TRENING PAMĆENJA

Najbolje vježbe za mozak: Za bolje pamćenje i funkcioniranje

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Najbolje vježbe za mozak: Za bolje pamćenje i funkcioniranje
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pamćenje je jedna od ključnih sposobnosti mozga koja utječe na svakodnevno funkcioniranje, učenje i donošenje odluka. Postoji način kako zaboravljanje možemo poboljšati

StartFragment Munjevit tempo života često nas dovodi do toga da zaboravimo gdje smo ostavili ključeve ili zašto smo ušli u neku prostoriju. I dok su povremeni "kratki spojevi" normalni, postoji način da poboljšamo pamćenje bez lijekova i skupih suplemenata. Liječnici ističu kako je najbolji način – jednostavan, ali učinkovit: redoviti kognitivni trening.

POGLEDAJ VIDEO: MOZAK

Pokretanje videa...

MOZAK 01:13
Uz ove trikove možete poboljšati pamćenje | Video: 24sata/pixsell

Kognitivni trening - kako funkcionira?

Za razliku od pasivnih metoda učenja poput ponavljanja napamet, kognitivni trening aktivno uključuje mozak u zadatke koji razvijaju pažnju, pamćenje i razmišljanje. U osnovi, riječ je o “mentalnoj teretani” koja kroz izazovne zadatke jača moždane funkcije.

Neke od preporučenih aktivnosti uključuju:

  • Postavljanje pitanja samome sebi (tzv. samoispitivanje)
  • Objašnjavanje naučenog sadržaja nekoj drugoj osobi
  • Rješavanje logičkih zadataka i zagonetki
  • Mentalno računanje bez papira i kalkulatora
  • Igranje strateških društvenih igara

Ove vježbe potiču mozak na aktivno razmišljanje, što dugoročno može poboljšati koncentraciju i kapacitet pamćenja.

DOBRO JE ZNATI Ovo je najgora hrana za mozak
Ovo je najgora hrana za mozak

Koliko često treba “vježbati mozak”?

Preporuka stručnjaka je da se mozgu daje “trening” nekoliko puta tjedno, po 15 do 30 minuta. Ključno je da zadaci budu dovoljno izazovni da aktiviraju mozak, ali ne toliko teški da izazovu frustraciju.

Foto: Photographer:Sergey Nivens

Zanimljivo je i da kombinacija tjelesne aktivnosti s mentalnim izazovima, poput hodanja dok pokušavate zapamtiti popis riječi, može imati još snažniji učinak.

Što kažu istraživanja?

Studije pokazuju da redovito izvođenje mentalnih vježbi može usporiti kognitivno starenje i čak poboljšati radnu memoriju. Osobe koje su uključile kognitivni trening u svoju rutinu često bolje rješavaju svakodnevne zadatke i lakše se prisjećaju informacija.

DOBRO JE ZNATI Evo koje namirnice poboljšavaju pamćenje nakon 60. godine
Evo koje namirnice poboljšavaju pamćenje nakon 60. godine

Kada se treba zabrinuti?

Povremeno zaboravljanje nije razlog za paniku. No, ako primijetite učestalo zaboravljanje koje utječe na svakodnevni život – poput stalnog gubljenja stvari, zaboravljanja imena bliskih osoba ili nesnalaženja u poznatom prostoru – savjetuje se razgovor s liječnikom.

Kao što brinemo o tijelu, vrijeme je da jednako pažljivo njegujemo i svoj mozak. Redovitim kognitivnim vježbanjem ne samo da poboljšavamo pamćenje, već i jačamo mentalnu otpornost u svakodnevnom životu. Najbolje od svega? Za početak vam treba samo malo vremena i volje.

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nutricionisti rangirali povrće od najviše do najmanje zdravog
NIJE SVE ISTO

Nutricionisti rangirali povrće od najviše do najmanje zdravog

Iako sve povrće doprinosi zdravlju, nutritivna vrijednost među pojedinim vrstama može se dramatično razlikovati. Mislimo da je sve super zdravo, no neke se namirnice ipak više isplati uvrstiti u prehranu
Provjerite svoje ime! Ako vam se ponavljaju ova slova bogatstvo vam je suđeno
Prema numerologiji

Provjerite svoje ime! Ako vam se ponavljaju ova slova bogatstvo vam je suđeno

Numerologija tvrdi da ponavljanje određenih slova u imenu nije slučajnost, već snažna energetska vibracija koja može otkriti skrivene potencijale za uspjeh, bogatstvo i osobni rast
Evo što je ženama najprivlačnije na muškarcima starijima od 50
MUDRIJI SU

Evo što je ženama najprivlačnije na muškarcima starijima od 50

Mnogi muškarci upravo u tom životnom razdoblju postaju sigurniji u sebe, promišljeniji i svjesniji vlastitih vrijednosti te ih to čini privlačnima. Baš zato žene polude za njima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025