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Najbolji ljetni outfiti kriju se na zadnjem Dronjak buvljaku sezone ovog vikenda

Piše 24sata,
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Najbolji ljetni outfiti kriju se na zadnjem Dronjak buvljaku sezone ovog vikenda
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Foto: PROMO
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Organizatori pozivaju sve zaljubljenike u vintage estetiku, održivu modu i jedinstvene modne priče da zarone u Ilicu 73 te zajedno obilježe posljednje izdanje Dronjak buvljaka prije ljetne pauze

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Prije nego što gradske ulice zamijenimo plažama i morskim horizontima, vrijeme je za još jedno ljetno druženje uz Dronjak buvljak u Kleti. U subotu, 11. srpnja, od 10 do 16 sati, dvorište u Ilici 73 ponovno će postati nezaobilazna adresa za sve ljubitelje vintage mode, second-hand ulova i održive kupovine.

Foto: PROMO

Posljednje izdanje buvljaka prije ljetne pauze donosi bogatu ponudu pažljivo odabranih odjevnih komada, uz pregršt modnih dodataka, cipela, sunčanih naočala, marama, remenja, nakita, badića te handmade unikatnih proizvoda. Posjetitelji će imati priliku pronaći originalnu odjeću i obuću za ljeto, ali i osvježiti garderobu na održiv i kreativan način.

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Uz opuštene ljetne melodije, osvježavajuća pića i ugodnu atmosferu, Dronjak buvljak još jednom spaja dobar shopping, druženje i uživanje u centru Zagreba.

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Organizatori pozivaju sve zaljubljenike u vintage estetiku, održivu modu i jedinstvene modne priče da zarone u Ilicu 73 te zajedno obilježe posljednje izdanje Dronjak buvljaka prije ljetne pauze. Više informacija o Dronjak buvljaku dostupno je na Instagram i Facebook profilu.

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