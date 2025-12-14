Najbolji recepti za tople koktele koji će vam ugrijati zimske dane

Kad temperature padnu nema ničeg boljeg od šalice toplog, aromatičnog koktela koji grije dušu i tijelo. Topli zimski kokteli nisu samo piće, oni su mali rituali užitka, savršeni za večeri kod kuće, druženja s prijateljima ili opuštanje uz dobru knjigu
U nastavku donosimo najbolje recepte za tople alkoholne napitke koji će vam ugrijati zimske dane, od klasičnog Irish Coffea i Hot Toddyja do egzotičnih varijanti s tekilom, rumom ili začinjenim vinom.
| Foto: 123RF
U nastavku donosimo najbolje recepte za tople alkoholne napitke koji će vam ugrijati zimske dane, od klasičnog Irish Coffea i Hot Toddyja do egzotičnih varijanti s tekilom, rumom ili začinjenim vinom. |
Foto: 123RF
U nastavku donosimo najbolje recepte za tople alkoholne napitke koji će vam ugrijati zimske dane, od klasičnog Irish Coffea i Hot Toddyja do egzotičnih varijanti s tekilom, rumom ili začinjenim vinom.
| Foto: 123RF
1. Hot Toddy.
Sastojci: viski, agavin sirup, vruća voda, limun.
Priprema: Sve sastojke promiješajte u šalici i poslužite toplo.
| Foto: 123RF
2. Rum Hot Chocolate.
Sastojci: tamna čokolada, mlijeko, vrhnje, šećer, rum.
Priprema: Kuhajte mlijeko s čokoladom i šećerom dok ne postane kremasto, dodajte rum i poslužite.
| Foto: 123RF
3. Hot Spiced Delight.
Sastojci: gin, sok od jabuke, klinčići, đumbir, cimet, sirup.
Priprema: Zagrijte sve sastojke dok ne budu topli procijedite.
| Foto: 123RF
4. Grog.
Sastojci: rum, šećer, voda, limun (klasično).
Priprema: Zagrijte rum, vodu i šećer, na kraju dodajte dodajte limun i poslužite vruće
| Foto: MarinaMistral
5. Pumpkin Spice Latte (koktel verzija).
Sastojci: espresso, sirup od bundeve i začini, rum ili whisky po želji.
Priprema: Napitak pripremite kao latte, dodajte alkohol i poslužite vruće.
| Foto: Nataliya Kushnir
6. Hot Buttered Rum.
Bogati, masleni rum koktel s aromom cimeta i muškatnog oraščića. Sastojci: tamni rum, maslac, smeđi šećer, cimet i muškatni oraščić.
Priprema: U šalicu stavite maslac, šećer i začine, dodajte rum i prelijte vrućom vodom.
| Foto: 123RF
7. Bombardino (talijanski klasik).Sastojci: brandy i advocaat ili rum.
Priprema: Pomiješajte ¾ toplog talijanskog likera od jaja (npr. Vov) s ¼ rumom ili brandyjem i poslužite toplo, po želji s tučenim vrhnjem na vrhu.
| Foto: 123RF
8. Mexican Spiked Hot Chocolate.
Sastojci: kakao ili čokolada, mlijeko, tequila (najbolje reposado), prstohvat čilija. Priprema: Napravite vruću čokoladu, dodajte tekilu i prstohvat čilija za pikantnu notu.
| Foto: 123RF
10. Irish Coffee koktel.
Sastojci: vruća filtrirana kava, irski viski, šećer po želji, lagani sloj vrhnja na vrhu.
Priprema: U zagrijanu šalicu ulijte kavu i viski, zasladite i dodajte vrhnje na vrhu.
| Foto: 123RF
11. Apple Cider Hot Toddy.
Sastojci: vrući jabučni sok, viski, med, limun, cimet.
Priprema: Zagrijte jabučni sok s cimetom, umiješajte viski i zasladite medom.
| Foto: 123RF
12. Tequila Chai Hot Toddy
Sastojci: vrući chai čaj, tequila, limun, med.
Priprema: Napravite topli chai, dodajte tekilu, limun i med po ukusu.
| Foto: 123RF
13. Hot White Russian.
Sastojci: vodka, Kahlúa (ili slično), toplo mlijeko ili vrhnje. Priprema: Zagrijte mlijeko s likerom i vodkom za sladak i kremast zimski koktel.
| Foto: 123RF
14. Hot Gin Cocktail. Sastojci: gin, voda, štapić cimeta, klinčići, kriška limuna, med po želji. Priprema: Zagrijte vodu s cimetom i klinčićima dok lagano ne provrije, maknite s vatre, dodajte limun i med, zatim umiješajte gin i poslužite.
| Foto: 123RF
15. Jagertee (tradicionalni austrijski rum punč). Sastojci: crni čaj, Inländer rum ili tamni rum, smeđi šećer, kriška limuna, štapić cimeta, klinčići po želji.
Priprema: Skuhajte crni čaj s cimetom i klinčićima, procijedite u šalicu, dodajte rum i šećer te dobro promiješajte.
| Foto: 123RF