Najbolji u Europi: Ove snježne parkove uistinu vrijedi posjetiti

Najbolji snow parkovi spajaju kvalitetne elemente, dobru organizaciju i vrhunsko održavanje. Bilo da je riječ o veličini, raznolikosti skokova ili lakoći ponavljanja vožnji, vrhunski parkovi nude sve što freestyle skijaši i snowboarderi traže. Donosimo pregled pet najboljih snow parkova u Europi
1. Penken Park u Mayrhofenu smatra se jednim od najkompletnijih snow parkova u Europi.
| Foto: Mayrhofen
1. Penken Park u Mayrhofenu smatra se jednim od najkompletnijih snow parkova u Europi.
Smješten uz Sun-Jet žičaru, park je podijeljen u četiri zone, fun, medium, advanced i pro, koje se mogu povezivati vlastitim linijama vožnje.
Poznat je po raznolikim preprekama poput rainbow boxa, wall ridea te zahtjevnog multi-jib elementa Beastbox.
Osim Penken Parka, Mayrhofen nudi i fun slope na Ahornu s tri različite sekcije, idealne za opuštenu vožnju.
2. Sierra Nevada nalazi se iznad Granade i jedno je od najživahnijih freestyle središta u južnoj Europi.
Superpark Sulayr smješten je u području Loma de Dílar i redovito ga održava posvećeni park crew.
Zahvaljujući visini i sunčanoj klimi, park nudi dobre uvjete tijekom cijele sezone, a posebno je popularan među mlađom publikom i studentima.
3. Area 47 u Söldenu poznata je po modernom pristupu i stalnim inovacijama.
Park se često mijenja kako bi vozačima pružio svjež osjećaj pri svakoj vožnji, a shaperi redovito dodaju nove elemente ili mijenjaju postojeće.
Sölden nudi dobar omjer početničkih, naprednih i jib elemenata, kao i kvalitetne kickere za skijaše i snowboardere svih razina.
4. Avoriaz je prije više od deset godina u suradnji s Burtonom pokrenuo prvi Stash terrain park u Europi.
Koncept se temelji na prirodnim materijalima, bez umjetnih konstrukcija, što park čini ekološki prihvatljivijim i vizualno posebnim.
Danas Avoriaz ima četiri snow parka, a dodatne freestyle zone dostupne su i u ostalim dijelovima skijališta Portes du Soleil.
5. Innsbruck se ističe jedinstvenim Ski & City passom koji omogućuje pristup 13 skijališta i više vrhunskih snow parkova.
Među njima su Stubai Zoo na glečeru, koji može biti otvoren i više od šest mjeseci, Nordkette Skyline Park s pogledom na grad te Snowpark Patscherkofel.
Ova kombinacija urbanog života i vrhunskog freestylea čini Innsbruck jedinstvenom destinacijom u Europi.
