Kod nas blagdanski objed tradicionalno uključuje pečenje koje je nerijetko posluženo uz krumpir iz pećnice. Stručnjaci kažu da zbog jedne pogreške koja se često ponavlja kod spravljanja, krumpir nije dovoljno hrskav
Najčešća pogreška zbog koje krumpiri iz pećnice nisu hrskavi
Izvana hrskav, a unutra fino mekan i sočan krumpir omiljeni je dodatak pečenju, ali mnogi griješe prilikom pripreme ove namirnice te krumpir neće iz pećnice izaći onako hrskav i kakvoj su se nadali.
Umjesto lijepe boje i hrskave teksture, krumpir može biti pomalo gnjecav i vlažan. Ali, chef Marc Williams, osnivač škole kuhanja u hotelu s pet zvjezdica The Grand York, kaže da je ključno ono što poduzmete nakon prokuhavanja krumpira, što mnogi uopće na rade prije stavljanja u pećnicu.
- Kako biste dobili savršeno pečeni krumpir, ogulite ga i stavite u hladnu vodu, a zatim pričekajte da proključa. Kuhajte oko šest minuta dok rubovi ne omekšaju. Zatim ocijedite krumpir i čekajte da iz njega izađe sva para, odnosno da se malo ohladi. Nikada neće dobiti hrskavi krumpir ako je pun vode - savjetovao je Williams.
Nakon što se krumpir ohladio, možete poduzeti još nekoliko stvari koje će pomoći pri pečenju. Ključni su začini i korištenje određene vrste masnoće.
- Zagrijte masnoću u pećnici. Moj izbor je pačja mast. Ne zaboravite začiniti krumpir, a zatim ga prebacite na masnoću i pecite u vrućoj pećnici 20 minuta. Tako će se stvoriti korica sa svih strana - savjetuje Williams.
A umjesto pećnice možete koristiti i fritezu na vrući zrak.
- Takav uređaj odličan je za pečenje krumpira, a drastično smanjuje vrijeme pripreme. Najbolji izbor su friteze sa dva odjeljka koje omogućuju pripremu namirnica na dvije različite temperature, pa napravite npr. pastrnjak glaziran medom u jednom odjeljku na 180 stupnjeva, a pecite krumpire na 200 stupnjeva u drugom odjeljku - preporučuje Williams.
Ako pak želite smanjiti razinu stresa, Marc savjetuje da skuhate krumpir tijekom jutra, a stavite ga peći po dolasku gostiju kako biste ga poslužiti vrućeg.
Ako planirate unaprijed i organizirate poslove, olakšat ćete si blagdane. Imajte na umu da purica prije posluživanja mora odstajati najmanje 30 minuta kad je izvadite iz pećnice, tako da imate dovoljno vremena ubaciti krumpir - zaključio je Williams.
