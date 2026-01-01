Najčešća pogreška zbog koje krumpiri iz pećnice nisu hrskavi

Izvana hrskav, a unutra fino mekan i sočan krumpir omiljeni je dodatak pečenju, ali mnogi griješe prilikom pripreme ove namirnice te krumpir neće iz pećnice izaći onako hrskav i kakvoj su se nadali.

Umjesto lijepe boje i hrskave teksture, krumpir može biti pomalo gnjecav i vlažan. Ali, chef Marc Williams, osnivač škole kuhanja u hotelu s pet zvjezdica The Grand York, kaže da je ključno ono što poduzmete nakon prokuhavanja krumpira, što mnogi uopće na rade prije stavljanja u pećnicu.

- Kako biste dobili savršeno pečeni krumpir, ogulite ga i stavite u hladnu vodu, a zatim pričekajte da proključa. Kuhajte oko šest minuta dok rubovi ne omekšaju. Zatim ocijedite krumpir i čekajte da iz njega izađe sva para, odnosno da se malo ohladi. Nikada neće dobiti hrskavi krumpir ako je pun vode - savjetovao je Williams.

Nakon što se krumpir ohladio, možete poduzeti još nekoliko stvari koje će pomoći pri pečenju. Ključni su začini i korištenje određene vrste masnoće.

- Zagrijte masnoću u pećnici. Moj izbor je pačja mast. Ne zaboravite začiniti krumpir, a zatim ga prebacite na masnoću i pecite u vrućoj pećnici 20 minuta. Tako će se stvoriti korica sa svih strana - savjetuje Williams.

A umjesto pećnice možete koristiti i fritezu na vrući zrak.

- Takav uređaj odličan je za pečenje krumpira, a drastično smanjuje vrijeme pripreme. Najbolji izbor su friteze sa dva odjeljka koje omogućuju pripremu namirnica na dvije različite temperature, pa napravite npr. pastrnjak glaziran medom u jednom odjeljku na 180 stupnjeva, a pecite krumpire na 200 stupnjeva u drugom odjeljku - preporučuje Williams.

Ako pak želite smanjiti razinu stresa, Marc savjetuje da skuhate krumpir tijekom jutra, a stavite ga peći po dolasku gostiju kako biste ga poslužiti vrućeg.

Ako planirate unaprijed i organizirate poslove, olakšat ćete si blagdane. Imajte na umu da purica prije posluživanja mora odstajati najmanje 30 minuta kad je izvadite iz pećnice, tako da imate dovoljno vremena ubaciti krumpir - zaključio je Williams.