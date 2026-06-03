Najčešće navike zbog kojih žene izgledaju starije nego što jesu

Ljepota nema veze s godinama, ali mnoge žene žele zadržati svjež i mladolik izgled. Ponekad sitnice poput načina šminkanja, odjeće ili frizure mogu dodati godine izgledu. Neke navike mogu postarati izgled, ali se vrlo lako mogu promijeniti
U nastavku pogledajte najčešće greške zbog kojih žene izgledaju starije nego što jesu.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte najčešće greške zbog kojih žene izgledaju starije nego što jesu. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte najčešće greške zbog kojih žene izgledaju starije nego što jesu.
| Foto: 123RF
TEŠKI EYELINER Debeli, tamni eyeliner oko cijelih očiju danas je uglavnom rezerviran za gotički ili emo stil. Za zreliji i elegantniji izgled puno bolje djeluje mekša, blago razmazana linija ili naglašavanje samo gornjeg kapka. Pretjerano tamno šminkanje očiju može licu dati stroži i umorniji izgled. Ako nisi sigurna kako postići prirodniji efekt, mlađi članovi obitelji koji vole šminku često imaju odlične moderne trikove i savjete.
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TEŠKA PUDERASTA ŠMINKA Previše pudera lako se skuplja u borama i linijama lica, zbog čega koža izgleda suho i starije. Lagane i hidratantne formule daju puno svježiji i prirodniji završetak. Mnogi vizažisti preporučuju blagi sjaj umjesto potpuno mat izgleda jer omekšava crte lica. Cilj šminke trebao bi biti naglašavanje prirodne ljepote, a ne prekrivanje kože debelim slojevima proizvoda.
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STAROMODNI NAKIT Vrijedi dobro razmisliti o izboru nakita jer glomazni ili zastarjeli komadi mogu postarati cijeli outfit. Teški viktorijanski stilovi često djeluju prenapadno i odvlače pažnju s lica. Jednostavniji i moderniji komadi poput tankih lančića, malih naušnica ili minimalističkog prstenja izgledaju sofisticirano i elegantno. Suptilan nakit često ostavlja dojam profinjenosti i modernosti.
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ZASTARJELE FRIZURE Frizura koja izgleda kao da pripada nekom prošlom stoljeću može dodati godine izgledu. Kosa se mijenja s godinama pa mekani slojevi, pokret i pramenovi koji uokviruju lice obično djeluju puno svježije. Ljudi često desetljećima zadržavaju istu frizuru iz navike, iako male promjene mogu napraviti veliku razliku. Dobar frizer može osvježiti izgled bez drastične promjene stila.
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PREOŠTRA BOJA KOSE Vrlo crna boja ili prejako žuti plavi tonovi često ne laskaju zrelijoj koži. Kako se ten mijenja s godinama, nježniji tonovi i višedimenzionalne nijanse izgledaju prirodnije i toplije. Pramenovi i suptilni prijelazi boje dodaju kosi dubinu i živost. Iskusni frizer može preporučiti nijanse koje najbolje odgovaraju tenu i stilu osobe.
| Foto: 123RF
ZANEMARIVANJE OBRVA Pretanko počupane obrve mogu učiniti lice umornim i zastarjelim. Punije i prirodnije obrve lijepo naglašavaju oči i omekšavaju crte lica. Danas je trend prirodniji izgled obrva s blagim definiranjem. Olovka ili puder za obrve mogu pomoći popuniti praznine i dati licu svježiji izgled.
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NOŠENJE ISKLJUČIVO CRNE ODJEĆE Potpuno crna kombinacija može izgledati elegantno, ali često ispire ten i naglašava bore. Kod zrelije kože mekše neutralne boje ili metalik detalji obično djeluju svježije i toplije. Šareni šal ili zanimljiv uzorak mogu odmah podići cijeli outfit. Crna boja je bezvremenska, ali najbolje funkcionira kada se kombinira s drugim tonovima.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
PRESKAKANJE NJEGE KOŽE Oslanjanje samo na šminku bez dobre njege kože rijetko daje dobar rezultat. Suha i beživotna koža često čini lice starijim od bilo koje bore. Redovita hidratacija, zaštita od sunca i nježni piling održavaju kožu zdravom i svježom. Kada je koža njegovana, potrebno je puno manje šminke za lijep i odmoran izgled.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ZASTARJELI OKVIRI NAOČALA Naočale su poput nakita za lice pa zastarjeli ili preveliki okviri mogu odmah postarati izgled. Moderniji modeli često osvježavaju lice i daju sofisticiraniji dojam. Iako promjena okvira može biti skupa, vrijedi ih povremeno obnoviti. Važno je odabrati oblik koji odgovara crtama lica i osobnom stilu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
LOŠE DRŽANJE TIJELA Ni najbolja odjeća ni najljepši nakit neće pomoći ako osoba stalno pogrbljeno stoji. Spuštena ramena i loše držanje odmah stvaraju umorniji i stariji dojam. Uspravno držanje djeluje samouvjereno, elegantno i energično. Dobra postura može vizualno pomladiti izgled više nego mnogi modni trikovi.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PRETAMNA BOJA RUŽA ZA USNE Vrlo tamni smeđi ili bordo ruževi mogu vizualno stanjiti usne i naglasiti bore oko njih. Mekše nijanse ružičaste, koraljne ili bobičaste boje obično osvježavaju lice. Svjetliji tonovi daju zdraviji i mladolikiji izgled kože. Savjet stručnjaka u parfumeriji može pomoći pri odabiru nijanse koja najbolje pristaje tenu.
| Foto: 123RF
ŠIROKA I BEZOBLIČNA ODJEĆA Preširoka odjeća može biti udobna, ali često skriva figuru i dodaje godine izgledu. Odjeća koja lijepo prati liniju tijela djeluje urednije i modernije. Važno je pronaći ravnotežu između udobnosti i dobrog kroja. Komadi koji nisu ni preuski ni preširoki obično najbolje laskaju tijelu.
| Foto: 123RF
ZANEMARIVANJE RUKU I NOKTIJU Ruke često prve otkrivaju godine pa suha koža i neuredni nokti mogu ostaviti loš dojam. Redovita hidratacija i uredni nokti čine veliku razliku u cjelokupnom izgledu. Čak i jednostavna njega kod kuće može pomoći da ruke izgledaju njegovano. Povremena manikura dodatno doprinosi elegantnom i urednom dojmu.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
NOŠENJE POGREŠNE VELIČINE GRUDNJAKA Grudnjak koji loše pristaje može pokvariti držanje tijela i učiniti da odjeća ne stoji lijepo. Mnoge žene godinama nose pogrešnu veličinu, a da toga nisu svjesne. Dobar grudnjak pruža potporu, poboljšava siluetu i povećava samopouzdanje. Kada odjeća bolje pristaje tijelu, cijeli izgled djeluje urednije i mlađe.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA