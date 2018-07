Najčešći uzrok osjetljivih zubi je pregrubo četkanje četkicom

S preosjetljivim zubima bori se između 10 i 30 posto populacije, ali uz redovite preglede taj se problem može spriječiti na vrijeme, upozorava stomatolog, dr. med. dent. Božo Žarko.

Svaka četvrta osoba ima problema s preosjetljivosti na toplo ili hladno, a izloženi zubni korijeni postaju sve veći problem kod odraslih. Kod zdravog je zuba kruna zuba prekrivena caklinom i samim time prirodno zaštićena, dok je otkriven zubni korijen puno osjetljiviji jer se na samo jednome milimetru njegove površine nalaze tisuće živčanih završetaka. Preosjetljivost zubi ili dentinska preosjetljivost manifestira se pojavom brze i oštre boli uzrokovane različitim vanjskim podražajima, najčešće hladnim pićima i zrakom.

Foto: Dreamstime

- Preosjetljivost je najčešće posljedica pregrubog četkanja zubi, zbog čega dolazi do povlačenja zubnog mesa, trošenja cakline, koja je najtanja uz zubno meso, te tada dolazi do izlaganja dentina – zubnog tkiva ispod cakline koje je povezano sa zubnom pulpom, odnosno živcem - upozorava stomatolog Božo Žarko i dodaje da četkanje zubi u kombinaciji s erozivnim kiselinama, kojih ima u različitim napicima i sokovima, može dovesti do trošenja cakline i pojave preosjetljivosti zubi.

Zato nakon unosa slatke ili kisele hrane, primjerice čokolade ili naranče, treba pričekati najmanje pola sata s pranjem zubi. Kiseline koje se stvaraju u ustima nakon slatke hrane i pića koji sadrže šećer mogu uzrokovati osjetljivost zuba jer se njihovim djelovanjem na površini zuba caklina lagano nagriza i sklona je oštećenjima. Najbolje je smanjiti količinu i učestalost unosa slatke hrane i sokova tijekom dana jer tako štedite zube, a za zdrave desni i zube vrlo je važan i izbor četkice.

- Zube bi trebalo čistiti mekanim četkicama, primjenjujući kružne pokrete, lagano masirajući desni i pritom razmišljati da smo četkicom zahvatili svaku plohu zuba - savjetuje stomatolog Žarko.

Uz pranje četkicom, čistite interdentalne prostore zubnim koncem vrlo polako da ne oštetite zubno meso.

Ako i nemate preosjetljive zube, posjećujte stomatologa svakih šest mjeseci kako bi na vrijeme otkrio potencijalnu preosjetljivost zubi, savjetuje dr. Žarko.

Ako osjetite oštru bol koja nije ni s čim izazvana (ni hladnim zrakom ni hladnim napicima), vjerojatno je riječ o upali zubne pulpe (živca). U tom slučaju odmah se obratite stomatologu.

Riječ stručnjaka: Problem će riješiti paste i vodice za usta

Za ljude koje pate od preosjetljivosti zubi postoje različite desenzibilizirajuće paste za zube i vodice za ispiranje usta koje u sebi sadrže aktivne sastojke koji smanjuju preosjetljivost.

Kod težih oblika preosjetljivosti potrebno je potražiti pomoć stomatologa kako bi vam restaurativnim zahvatom nadomjestio zubnu strukturu koja se istrošila i na taj način riješio problem preosjetljivosti.

'Testirajte' bol hladnom vodom

Foto: 123RF

Bol u zubu testirajte hladnom vodom. Ako bol prođe nakon nekoliko sekundi, vjerojatno je riječ o preosjetljivosti. Boli li vas dulje, oko minutu-dvije, to je signal da imate upalu zubne pulpe. A ako vas zub “štrecne” na slatko ili kiselo, to je vjerojatno znak da je zahvaćen karijesom. Uzrok boli na zubima može biti i čišćenje zubi, poliranje zubi te restauracija zuba. Iako sve to dodatno može zube učiniti osjetljivijima, bol nakon takvih zahvata trebala bi prestati nakon 4-6 tjedana. Ako ne prestane, javite se svojem stomatologu.