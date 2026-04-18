Najgore ljubavne kombinacije: Ovan i Djevica kao pas i mačka, Škorpione izluđuju Blizanci...

Ponekad dvoje ljudi jednostavno nije suđeno da budu zajedno, bez obzira koliko se trudili da njihova veza funkcionira. Različite vrijednosti, stilovi komunikacije, jezici ljubavi i životni ciljevi mogu doprinijeti tome da romansa postane toksična. Svaki horoskopski znak kompatibilan je s nekoliko drugih, ali uvijek postoji jedan koji je zajamčeno loš spoj
Evo koji horoskopski znak biste trebali izbjegavati, prema astrologiji, i zašto ste vas dvoje toliko toksični zajedno.
OVAN - DJEVICA: Ako želite beskrajne svađe i drame, jednostavno zaključajte ovo dvoje same u sobu i promatrajte što se događa. Ova dva znaka imaju mnogo toga zajedničkog - oboje su brutalno iskreni i autentični, skloni tjeskobi i mrze tražiti pomoć. Ali Ovnovi su impulzivni, energični i vide širu sliku, dok su Djevice oprezne, pripremljene i usredotočene na detalje. Čim jedan primijeti nešto kod drugog što mu se ne sviđa, neće se suzdržati od izražavanja svog mišljenja. Oboje imaju brz, oštar jezik i svađat će se sve dok ne budu imali drugog izbora nego se razdvojiti.
BIK - STRIJELAC: Bik voli ostati kod kuće i osjećati se ugodno, dok Strijelac žudi za uzbuđenjem i uvijek je u pokretu. Dok je Bik praktičan i prizemljen, Strijelac je sanjar i ponekad nerealan. Bik želi provoditi kvalitetno vrijeme zajedno na kauču s grickalicama i gledajući svoje omiljene serije, dok bi Strijelac radije imao divlje avanture na putu. Iako mogu puno naučiti iz svoje veze, ova dva horoskopska znaka su u konačnici previše različita da bi se slagali. Izvlače međusobne nesigurnosti, imaju različite jezike ljubavi i općenito nisu dovoljno kompatibilni za izgradnju trajne romanse.
BLIZANCI - ŠKORPION: Dva najintenzivnija horoskopska znaka u vezama, a zajedno taj intenzitet može postati toksičan. Škorpioni su mračni i tajanstveni i nije ih briga što drugi misle o njima - oni samo žele bezuvjetnu ljubav te jedne posebne osobe. Blizanci su drugačiji - oni su društveni leptirići i uživaju u pažnji i novim obožavateljima gdje god da idu. Oba zodijaka imaju višestruke osobnosti i puno se toga događa ispod površine, pa im je teško istinski se upoznati i razumjeti. Ljubomora obiluje u ovoj romansi jer su Blizanci koketirajući i slobodnog duha, što posesivne Škorpione izluđuje. Škorpioni su osjetljivi i emotivni, dok su Blizanci praktični i analitični. Škorpion želi partnera koji može osjetiti njihove potrebe i ispuniti ih bez pitanja, dok Blizanci preferiraju izravnu verbalnu komunikaciju. Njihove različite potrebe u vezi i stilovi komunikacije predstavljaju problem za ovaj par.
RAK - VODENJAK: Odakle početi s ovo dvoje? Oni su u svakom pogledu polarne suprotnosti, ali ne onakve koje se privlače poput magneta. Rak je vodeni znak, poznat po svojoj osjetljivosti i emotivnosti. Kao prvi vodeni znak zodijaka, najmanje su duhovno "zreli" i stoga se bore s razumijevanjem i kontrolom svog širokog spektra osjećaja. Vodenjak je, s druge strane, zračni znak, poznat po svojoj praktičnosti i logici. Kao posljednji zračni znak zodijaka, vrlo su duhovno "zreli" i, ako ništa drugo, malo su previše emocionalno kontrolirani i suzdržani. Vodenjaka živciraju Rakovi ispadi, dok Rak nikada ne može reći kako se Vodenjak stvarno osjeća. Nalaze se na dvije vrlo različite emocionalne ravni i nikada ne mogu pružiti ono što drugo želi i treba u vezi.
LAV - JARAC: Nemaju gotovo ništa zajedničko i umjesto da se međusobno uravnotežuju, ističu međusobne slabosti i nesigurnosti. Zemljani znak Jarac je ozbiljan i ambiciozan. Oni su rješavači problema koji uočavaju mane i ne boje se istaknuti ih kako bi ih ispravili. Lavovi napreduju u pažnji i obožavanju, pa ih Jarčeva česta kritika i nemogućnost davanja riječi potvrde ostavljaju s osjećajem nevoljenosti. U međuvremenu, Jarac postaje frustriran Lavovom tvrdoglavošću i slijepim optimizmom - umorni su od toga da uvijek budu oni praktični koji se nose s teškim stvarima. Lavu treba netko tko je jednako zabavan i privržen kao i oni, dok je Jarcu bolje s partnerom koji naporno radi u životu i u vezi.
VAGA - RIBE: S jedne strane, čini se da ovo dvoje imaju puno toga zajedničkog i da bi se trebali odlično slagati: oboje su ljubazni, suosjećajni i imaju velike snove. S druge strane, njihov pristup životu i stilovi komunikacije toliko su različiti da ne mogu izbjeći svađe. Zračni znak Vaga je praktičan i logičan, dok je vodeni znak Riba emotivan i intuitivan. Društvene Vage vole izlaziti i biti okružene ljudima, dok osjetljive Ribe može preplaviti previše interakcije i stimulacije. Vaga može biti pomalo površna i koketna, dok su Ribe duboko duhovne i ne prihvaćaju ništa manje od potpune predanosti. Oboje su neodlučni i vole ugađati ljudima, što ih može dovesti do toga da pokušavajući usrećiti drugu osobu ne stignu nigdje i sami sebe unesrećuju. Iako im je duboko stalo jedno do drugoga, u konačnici je ova dva horoskopska znaka bolje kao prijatelji nego u romantičnoj vezi.
