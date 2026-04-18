Najgore ljubavne kombinacije: Ovan i Djevica kao pas i mačka, Škorpione izluđuju Blizanci...

VAGA - RIBE: S jedne strane, čini se da ovo dvoje imaju puno toga zajedničkog i da bi se trebali odlično slagati: oboje su ljubazni, suosjećajni i imaju velike snove. S druge strane, njihov pristup životu i stilovi komunikacije toliko su različiti da ne mogu izbjeći svađe. Zračni znak Vaga je praktičan i logičan, dok je vodeni znak Riba emotivan i intuitivan. Društvene Vage vole izlaziti i biti okružene ljudima, dok osjetljive Ribe može preplaviti previše interakcije i stimulacije. Vaga može biti pomalo površna i koketna, dok su Ribe duboko duhovne i ne prihvaćaju ništa manje od potpune predanosti. Oboje su neodlučni i vole ugađati ljudima, što ih može dovesti do toga da pokušavajući usrećiti drugu osobu ne stignu nigdje i sami sebe unesrećuju. Iako im je duboko stalo jedno do drugoga, u konačnici je ova dva horoskopska znaka bolje kao prijatelji nego u romantičnoj vezi.