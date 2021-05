Brak je važan korak u vezi pa nije ni čudo da vam svi žele pomoći sa savjetima. No, neki mogu biti suludi i ne biste ih trebali poslušati.

Sociolog Samuel Perry sa Sveučilišta u Oklahomi je na Twitteru zamolio korisnike da podijele najgore bračne savjet koje su ikad dobili. Portal Bored Panda je izdvojio neke od njih:

1. Moj suprug i ja ne želimo djecu. Prije nekih osam godina moja kolegica me krivo razumjela i shvatila da samo moj suprug ne želi djecu. Predložila mi je da prestanem uzimati pilule i da mu to ne kažem. Rekla je da će on na kraju biti sretan kada čuje da ćemo dobiti bebu.

2. 'Ostanite skupa zbog djece'

3. Rekla sam prijateljima da suprug i ja spavamo u odvojenim krevetima jer on pati od nesanice, a ja imam lagan san. Rekli su nam da je naš brak gotov i da ga ne vrijedi spašavati. Još uvijek smo skupa i volimo se.

4. Tijekom naše prve godine braka, jedan stariji čovjek je rekao mom suprugu: 'Učini sve što traži od tebe po kući, ali učini to užasno. Nikada te to više neće tražiti'.

5. Najgori savjet je bio: 'Sretna žena, sretan život'. Ovo je partnerstvo i trebali bismo se oboje truditi i žrtvovati da usrećimo jedno drugo.

6. Savjet je bio da moram raditi sve 'ženske poslove' (kuhanje, čišćenje..), a moj suprug 'muške' (iznošenje smeća..).

7. 'Nikada ne odbijaj svog supruga jer tvoje tijelo nije tvoje'.

8. 'Ako ne želiš djecu u braku onda ti zapravo ne voliš svog supruga'

9. Jednom mi je netko rekao da brak s nekim tko pripada drugoj kulturi nikad ne uspije. Nije istina.

10. Kada sam rekla da me suprug zlostavlja dobila sam savjet da je brak svetinja i da se trebam više truditi popraviti stvari. Nikad ne poslušajte ako vam netko kaže da je ostanak u braku bolji nego bijeg od nasilnog partnera.

11. 'Tretiraj svoju ženi kao da je uvijek u pravu i nikad joj nemoj proturječiti'.

12. 'Ne trebate nikoga osim jedno drugo'.

13. 'Nemojte imati odvojene bankovne račune'.

14. 'Ako se ne svađate onda ni ne komunicirate'.

15. 'Prva godina braka će biti najteža'.