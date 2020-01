Najgori dečko ikad: Za Božić je curi poklonio set za čišćenje

Javed iz Yorkshirea odlučio je svoju djevojku za Božić iznenaditi opremom za čišćenje, no izgleda da njoj to nije bilo duhovito kao njemu.

U ukrasni papir je umotao metlu, mop, lopaticu s metlicom, gumene rukavice, četku za WC i dasku za glačanje. Sve je stavio u kuhinju, a potom pozvao svoju djevojku Chloe Hartstorne, piše Daily Mail. Chloe je potom otvorila vrata kuhinje, a on je snimao njezinu reakciju na darove.

Na početku snimke Javed poziva Chloe da mu se pridruži uz rečenicu da sad može doći vidjeti svoje darove. Otvaraju se vrata kuhinje, a Chloe stoji pred njima s prekriženim rukama i gleda u Javeda. Javed je pita što joj je. "Zezaš me", procijedila je Chloe vidno razočarana situacijom.

On se nasmijao i rekao: Ne, a zatim je pokazao na umotane darove koji su očito proizvodi za čišćenje. "Mislim da će ti dobro doći, zaključio je. Snimka prestaje ubrzo nakon toga.

Javed ju je objavio na svom Facebook profilu. Chloe je na svojem profilu također objavila fotografiju Javedovih darova uz poruku "Dosta mi je tih sr***".

Javed je objasnio kako su on i Chloe nedavno kupili kuću u Normantonu, zapadnom dijelu grada. Zato su ograničili budžet za darove ove godine. Javed, po struci inženjer, kazao je kako je ipak malo pomaknuo granice kako bi uz ove darove dragoj kupio i naušnice. Chloe (28) je terapeutkinja, a Javedu je kupila vaučere za hotel.

No nakon fijaska, odlučila se osvetiti. Javed je navijač Spursa, a ona navija za Liverpool. Stoga mu je kupila knjigu u kojoj se detaljno opisuje pobjeda njezina omiljenog kluba nad njegovim.

- Vjerojatno će ti to više trebati u tvom novom stanu samca, napisao je netko od čitatelja.

- Na njezinom mjestu sve bih to lansirao kroz prozor, dodao je drugi. Javed je novinarima poslije ispričao kako on i Chloe dijele osjećaj za humor.

- Zato je to dobro podnijela. Znam da će još planirati kako mi se osvetiti, iako je to već učinila s onom knjigom. Znala je unaprijed da ću je zeznuti, no nije imala pojma što je čeka. Darove sam do zadnjeg časa skrivao u svom kombiju za posao - zaključio je on.

