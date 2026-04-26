Najljepša mjesta na svijetu u 2026.: Na listi se našao i ovaj hrvatski dragulj

Time Out objavio je listu najljepših mjesta na svijetu za 2026. koju su sastavili putnički stručnjaci. Na njoj su nacionalni parkovi, povijesni gradovi i prirodna čuda. Među njima su i neočekivani izbori poput crkvenih interijera i knjižnice u Manhattanu
U nastavku pogledajte izbor najljepših mjesta na svijetu prema Time Outu.
1. PICOS DE EUROPA, ŠPANJOLSKA Picos de Europa proglašeni su najljepšim mjestom na svijetu za 2026. godinu. Ovi dramatični vrhovi uzdižu se iznad malih srednjovjekovnih sela u podnožju Kantabrijskog gorja. Kroz krajolik prolazi Ruta del Cares, jedna od najpoznatijih planinarskih staza u Španjolskoj.
2. NACIONALNI PARK KOMODO, INDONEZIJA Nacionalni park Komodo poznat je po svojim jedinstvenim plažama s bijelim, crnim i ružičastim pijeskom. Sastoji se od tropskih otoka i dom je komodskog varana, najvećeg guštera na svijetu. Njegova netaknuta priroda i egzotični krajolici privlače posjetitelje iz cijelog svijeta.
3. MORGAN LIBRARY AND MUSEUM, NEW YORK CITY Morgan Library and Museum nalazi se u srcu New Yorka i oduševljava raskošnim interijerom. Tisuće rijetkih knjiga i rukopisa smještene su pod bogato ukrašenim stropovima inspiriranim renesansom. Ovaj prostor spaja umjetnost, povijest i arhitektonsku ljepotu.
4. DOURO VALLEY, PORTUGAL Dolina Douro najstarija je vinska regija na svijetu. Rijeka Douro prolazi kroz slikovite terasaste vinograde na strmim padinama. Posjetitelji mogu uživati u obilascima vinarija i kušanju vrhunskih vina.
5. BIG SUR, SAD Big Sur obuhvaća spektakularni dio kalifornijske obale gdje planine susreću ocean. Litice, uvale i netaknute plaže stvaraju dramatičan prirodni prizor. Cesta Highway 1 pruža jedno od najljepših panoramskih putovanja u Americi.
6. ULLSWATER, ENGLESKA Ullswater je ledenjačko jezero smješteno u regiji Lake District. Okruženo je brežuljcima i prirodnim ljepotama koje oduzimaju dah. Inspiriralo je slavnu pjesmu Williama Wordswortha.
7. STARI GRAD BOLOGNA, ITALIJA Stari grad Bologne poznat je po svojoj srednjovjekovnoj arhitekturi i šarmu. Uske ulice i trgovi tvore slikovit i živahan prostor. Posebno se ističu dvije nagnute kule iz 12. stoljeća.
8. CAPO TESTA, SARDINIJA Capo Testa nalazi se na sjevernom dijelu Sardinije. Poznat je po neobičnim granitnim stijenama oblikovanim vjetrom i morem. Krajolik podsjeća na površinu nekog drugog planeta.
9. VICTORIA FALLS, AFRIKA Viktorijini slapovi jedni su od najvećih i najimpresivnijih na svijetu. Smješteni su između Zambije i Zimbabvea. Njihova snaga stvara maglu i spektakularne vodene prizore.
10. PUNAKHA VALLEY, BUTAN Dolina Punakha poznata je po plodnom tlu i prekrasnom krajoliku. Rijeke hrane rižina polja i poljoprivredne površine. Ovo područje ima i veliku kulturnu i duhovnu važnost.
11. ST JOHN’S CO-CATHEDRAL, MALTA Ova katedrala jedno je od najvažnijih baroknih zdanja u Europi. Interijer je bogato ukrašen mramorom, zlatom i umjetničkim djelima. U njoj se nalazi i poznata Caravaggiova slika.
12. DISKO ISLAND, GRENLAND Disko Island nalazi se uz zapadnu obalu Grenlanda. Otok je rijetko naseljen i poznat po šarenim kućama. Okružen je netaknutom arktičkom prirodom i bogatim životinjskim svijetom.
13. BRECON BEACONS, WALES Brecon Beacons je planinsko područje poznato po spektakularnim krajolicima. Vrhunac Pen y Fan privlači planinare iz cijelog svijeta. Priroda ovog područja jednostavno oduzima dah.
14. RED ROCKS AMPHITHEATRE, SAD Red Rocks Amphitheatre jedno je od najpoznatijih koncertnih mjesta na svijetu. Izgrađen je od prirodnih crvenih stijena. Ondje su nastupali mnogi legendarni glazbenici.
15. CHOQUEQUIRAO, PERU Choquequirao je drevni inkanski grad smješten visoko u planinama. Do njega se dolazi višednevnim pješačenjem. Manje je posjećen od Machu Picchua, što pruža mirnije iskustvo.
16. NEW FOREST, ENGLESKA New Forest jedno je od najvećih prirodnih područja u Engleskoj. Poznat je po otvorenim pašnjacima i šumama. Ondje slobodno žive konji, jeleni i druge životinje.
17. HÀ GIANG, VIJETNAM Hà Giang je udaljena regija poznata po dramatičnim planinskim krajolicima. Najbolje se istražuje vožnjom motociklom. Put vodi kroz rižina polja i tradicionalna sela.
18. LAKELAND, FINSKA Finska regija Lakeland poznata je kao zemlja tisuću jezera. Krajolik je ispunjen vodom, otocima i šumama. Ljeti je idealna za kupanje, a zimi za saune i polarnu svjetlost.
19. LILLAFÜRED, MAĐARSKA Lillafüred je slikovito mjesto uz nacionalni park Bükk. Poznat je po dvorcu i jezeru Hámori. Okolica nudi šume, špilje i vodopade.
20. WEST CORK, IRSKA West Cork je regija puna slikovitih sela i obala. Poznata je po poluotocima i povijesnim lokalitetima. Kombinira prirodnu ljepotu i bogatu kulturnu baštinu.
21. ALTIPLANO, BOLIVIJA Altiplano je velika visoravan u Južnoj Americi. Poznata je po neobičnim bojama i krajolicima. Tijekom kiša solane se pretvaraju u ogledalo neba.
22. SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE, ABU DHABI Ova džamija jedno je od najimpresivnijih islamskih zdanja. Izgrađena je od bijelog mramora i bogato ukrašena. U njoj se nalazi jedan od najvećih lustera i tepiha na svijetu.
23. SKY LAGOON, ISLAND Sky Lagoon je moderna geotermalna spa oaza. Inspirirana je islandskim vulkanskim krajolikom. Nudi opuštanje uz pogled na ocean.
24. NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA, HRVATSKA Plitvička jezera najstariji su nacionalni park u Hrvatskoj. Sastoje se od 16 jezera povezanih brojnim slapovima. Jedna su od najposjećenijih prirodnih atrakcija u Europi.
25. HIGHLANDS, ŠKOTSKA Škotsko gorje poznato je po divljoj i mističnoj prirodi. Planine, doline i jezera stvaraju dramatičan krajolik. Ovo područje odiše jedinstvenom atmosferom.
26. DAKHLA, ZAPADNA SAHARA Dakhla je smještena između pustinje i oceana. Poznata je po laguni idealnoj za kitesurfing. Njena izoliranost dodatno pojačava doživljaj.
27. KOTOR BAY, CRNA GORA Kotorski zaljev okružen je visokim planinama. Sastoji se od više manjih zaljeva povezanih kanalima. Grad Kotor izgleda poput srednjovjekovne razglednice.
28. ZHANGYE NATIONAL GEOPARK, KINA Ovaj geopark poznat je po šarenim planinama. Formacije stijena stvaraju efekt duginih boja. Jedno je od najneobičnijih prirodnih čuda u Kini.
29.STORMS RIVER, JUŽNA AFRIKA Storms River prolazi kroz planine i šume nacionalnog parka Tsitsikamma. Poznat je po visećem mostu iznad rijeke. To je početna točka poznate planinarske staze.
30. ELEPHANT ROCK, ISLAND Elephant Rock je stijena koja podsjeća na slona. Nalazi se na otoku Heimaey. Lokalna legenda kaže da je nekad bio pravi slon pretvoren u kamen.
