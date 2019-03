Najmuževnija metoda: Pokazao kako se pravilno brije sjekirom

Ima li što muževnije od muškarca koji se brije sjekirom? Teško!

Momci, sada imate priliku naučiti kako se to radi, jer nikada ne znate u kakvoj situaciji ćete se naći, možda zaglavite negdje u šumi okruženi drvosječama ili nekim čudom na svijetu ponestane britvica.

Postoji nekoliko pravila kojih se valja držati, a jedno od njih je to da sjekira mora biti oštra. Kako to napraviti pravilno pokazao je Mike Warren (38) dizajner proizvoda, izumitelj i autor iz San Francisca. Kaže da je to poput redovitog brijanja, ali puno muževnije.

Foto: Screenshot/youtube

- Oslanjajući se na moje kanadske korijene, stavio sam kapu na glavu i krenuo prema šumi da se tamo obrijem. Tehniku brijanja sjekirom toliko sam usavršio da sam postigao savršeno brijanje na najjednostavniji mogući način - rekao je.

- Oštrica mora biti nevjerojatno oštra kako bi rezala dlake, ali i glatko klizila preko vaše osjetljive kože. Oštrice na sjekiri, iako oštre, dizajnirane su tako da rasjeku pa razdvoje drvo. Zato najprije morate brusiti oštricu dok ne dobije oštar rub - pojasnio je.

Foto: Screenshot/youtube

Kaže da je oštrenje zahtijevalo dosta strpljenja jer je trajalo oko tri sata, toliko je bilo potrebno da oštrica sjekire postane ugodna za brijanje.

Foto: Screenshot/youtube Pričekao je da mu brada kvalitetno naraste pa je krenuo u šumu sa sjekirom u ruci te posudicom, sapunom, četkom, malim ogledalom, čistom krpom i kožnim remenom za fino oštrenje sjekire.

U šumi je zagrijao vodu pa u nju namočio krpu i stavio je na lice kako bi omekšao dlake. Potom je u posudici napravio pjenu i krenuo s brijanjem.

Foto: Screenshot/youtube

Krenuo je od obraza i kratkim potezima prema čeljusti. Nakon svakog poteza je obrisao oštricu, a njegov savjet je i malo naoštriti sjekiru na remenu prije sljedećeg poteza. Na kraju je lice obrisao mokrom krpom.

Foto: Screenshot/youtube

- Želio sam iskusiti kako se briju drvosječe u divljini - rekao je, a prenosi instructables.com.

Pogledajte kako je izgledalo to brijanje u videu:

ŠOK U KRALJEVSKOJ OBITELJI: Meghan Markle priznala zašto bježi iz palače, ne može više ovako