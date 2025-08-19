Najnoviji trendovi nekretnina uz more

Novogradnja više energetske klase i objekti s kompletnim sadržajima nastavljaju privlačiti kupce, dok je na starijim zgradama bez ulaganja vidljiva korekcija očekivanja prodavatelja. Stabilizacija kamatnih stopa i povoljniji uvjeti kreditiranja poduprli su kupnju nekretnina, a interes stranih kupaca dodatno je osnažio tržište.

Kretanja cijena i broj transakcija u prvoj polovici 2025.

Tržište nekretnina uz more pokazuje mješovite trendove: na najtraženijim lokacijama bilježi se blagi rast cijena, dok je na rubnim područjima zabilježen pad ili stagnacija u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Broj transakcija ostao je stabilan, s primjetnim povećanjem udjela novogradnje i obnovljenih apartmana spremnih za useljenje.

Kamatna stopa i trošak zaduživanja su se smirili, što je potaknulo odluku o kupnji kod kupaca koji su čekali povoljniji trenutak.

Prodaja luksuznih vila s panoramskim pogledom i privatnim bazenima održala je velik broj upita, a kvalitetna dokumentacija i dobra mikrolokacija presudni su za bržu transakciju.

Foto: PROMO

Što se najviše traži uz more

Novogradnja A/A+ energetskog razreda s liftom, garažnim mjestom i terasom.

Apartmani 50–90 m² s dvije spavaće sobe, kvalitetnom izolacijom i povratom kroz turistički najam.

Luksuzne vile prvi red do mora ili drugi red do mora, s pametnim sustavima upravljanja, solarnim panelima i dizalicama topline.

Zemljišta s urednim pristupom i infrastrukturom, pogodna za gradnju manjih resorta ili obiteljskih kuća.

Investicijske nekretnine poput butik hotela, marina i apart-hotela, gdje je važna održivost poslovnog modela i prinos u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Lokacije u fokusu 2025. godina

Istra (Rovinj, Poreč, Novigrad) – premium segment s ograničenom ponudom i snažnim pritiskom potražnje.

Kvarner (Opatija, Krk, Cres, Lošinj) – traže se renovirane stare vile i moderne zgrade s pogledom.

Zadarska i šibenska rivijera – posebno Zadar – dobar omjer cijene i kvalitete za kupce prvog doma i investitore.

Splitsko-dalmatinska županija (Makarska, Brač, Hvar, Trogir) – visoka potražnja za apartmanima blizu plaže i vilama na mirnim mikrolokacijama.

Dubrovnik i Pelješac – vrhunski luksuz, manja ponuda, naglasak na nekretninama s jedinstvenim pogledom i privatnošću.

Investicijski naglasci: kupnja nekretnina za prinos

Kratkoročni najam: lokacija, dostupnost parkinga i vanjski sadržaji (bazen, jacuzzi, sauna) snažno utječu na popunjenost.

Dulji najam izvan sezone: sve je popularniji zbog rada na daljinu; traže se brzi internet, grijanje/hlađenje niskih troškova i blizina sadržaja.

Condo i apart-hoteli: profesionalni management, transparentni troškovi i ugovorni prinos ključni su za odluku.

Marina i hotelski projekti: zahtijevaju detaljnu dubinsku analizu, provjeru koncesija, dugoročne ugovore i plan održavanja.

Trendovi gradnje i održivosti

Energetska učinkovitost prelazi iz “nice to have” u uvjet: troslojna stolarija, fasade visoke izolacije, dizalice topline i fotonaponske elektrane.

Pametne kuće s daljinskim upravljanjem, nadzorom potrošnje i električnim punjačima za vozila postaju standard u višem rangu.

Materijali otporni na more (aluminij, kompozitne obloge, kamene fasade) produljuju vijek i smanjuju trošak održavanja.

Uređenje eksterijera: mediteranski vrtovi s automatskim navodnjavanjem, vanjske kuhinje i bioklimatske pergole podižu vrijednost nekretnine.

Utjecaj infrastrukture i razvoj projekata

Nova prometna rješenja i modernizacija luka povećavaju dostupnost, što dugoročno podržava tržište nekretnina i cijenu kvadrata.

Razvoj kvalitetnih urbanističkih planova i komunalne infrastrukture izravno utječe na rast interesa u prigradskim zonama i na otocima.

Dokumentacija, troškovi i tijek kupoprodaje

Provjeriti vlasnički list, teretovnicu, uporabnu dozvolu i usklađenost stvarnog stanja s projektom.

Kod novogradnje obratiti pozornost na garancije izvođača, rokove i specifikacije ugrađene opreme.

Računati na troškove javnog bilježnika, porez na promet nekretnina za starogradnju ili PDV u određenim slučajevima kod novogradnje, te troškove posredovanja i procjene.

Ugovorni koraci tipično uključuju: rezervaciju, predugovor s depozitom, dubinsku analizu i glavni ugovor uz solemnizaciju.

Savjeti kupcima u odnosu na isto razdoblje prošle godine

Odabrati nekretninu s jasnom dodanom vrijednošću: pogled, pristup moru, energetska klasa, parking i blizina sadržaja.

U prvoj polovici 2025. naglasak je na kvaliteti, stoga je bolje ciljati manji, ali vrhunski opremljen prostor nego veću kvadraturu bez standarda.

Pregovarati o ročnim planovima plaćanja i mobiliarnom opremanju – prodavatelji su spremniji na fleksibilnost nego u istom razdoblju prošle godine.

Ako je cilj prodaja u srednjem roku, birati mikrolokacije s planiranom infrastrukturom ili novim turističkim sadržajima.

Usporedba s međunarodnim tržištima

Za diverzifikaciju portfelja investitori često uspoređuju Jadran s destinacijama kao što je Dubai, koji nudi ubrzanu izgradnju i snažnu likvidnost. Jadran, s ograničenom raspoloživom obalom i visokom sezonskom potražnjom, nudi suprotan, ali stabilan profil: manju volatilnost i naglasak na raritetu prve ili druge linije do mora.

Najtraženije značajke nekretnina uz more u 2025. godini

Certificirana energetska učinkovitost i niska potrošnja.

Privatnost, panoramski pogled i uređeni vanjski prostori.

Kvalitetna zvučna izolacija i multisobna klimatizacija.

Parkirno mjesto ili garaža, lift i siguran pristup.

Pametna kućna tehnologija i infrastruktura za rad na daljinu.

Blizina plaže, šetnica, marine i svakodnevnih sadržaja.

Za više informacija i aktualnu ponudu pogledajte best-realestate.eu