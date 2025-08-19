U prvoj polovici 2025. potražnja za nekretninama na Jadranu zadržala je visoku razinu, uz jasnu polarizaciju između premium mikrolokacija i sekundarnog reda do mora
Najnoviji trendovi nekretnina uz more
Novogradnja više energetske klase i objekti s kompletnim sadržajima nastavljaju privlačiti kupce, dok je na starijim zgradama bez ulaganja vidljiva korekcija očekivanja prodavatelja. Stabilizacija kamatnih stopa i povoljniji uvjeti kreditiranja poduprli su kupnju nekretnina, a interes stranih kupaca dodatno je osnažio tržište.
Kretanja cijena i broj transakcija u prvoj polovici 2025.
-
Tržište nekretnina uz more pokazuje mješovite trendove: na najtraženijim lokacijama bilježi se blagi rast cijena, dok je na rubnim područjima zabilježen pad ili stagnacija u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
-
Broj transakcija ostao je stabilan, s primjetnim povećanjem udjela novogradnje i obnovljenih apartmana spremnih za useljenje.
-
Kamatna stopa i trošak zaduživanja su se smirili, što je potaknulo odluku o kupnji kod kupaca koji su čekali povoljniji trenutak.
-
Prodaja luksuznih vila s panoramskim pogledom i privatnim bazenima održala je velik broj upita, a kvalitetna dokumentacija i dobra mikrolokacija presudni su za bržu transakciju.
Što se najviše traži uz more
-
Novogradnja A/A+ energetskog razreda s liftom, garažnim mjestom i terasom.
-
Apartmani 50–90 m² s dvije spavaće sobe, kvalitetnom izolacijom i povratom kroz turistički najam.
-
Luksuzne vile prvi red do mora ili drugi red do mora, s pametnim sustavima upravljanja, solarnim panelima i dizalicama topline.
-
Zemljišta s urednim pristupom i infrastrukturom, pogodna za gradnju manjih resorta ili obiteljskih kuća.
-
Investicijske nekretnine poput butik hotela, marina i apart-hotela, gdje je važna održivost poslovnog modela i prinos u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Lokacije u fokusu 2025. godina
-
Istra (Rovinj, Poreč, Novigrad) – premium segment s ograničenom ponudom i snažnim pritiskom potražnje.
-
Kvarner (Opatija, Krk, Cres, Lošinj) – traže se renovirane stare vile i moderne zgrade s pogledom.
-
Zadarska i šibenska rivijera – posebno Zadar – dobar omjer cijene i kvalitete za kupce prvog doma i investitore.
-
Splitsko-dalmatinska županija (Makarska, Brač, Hvar, Trogir) – visoka potražnja za apartmanima blizu plaže i vilama na mirnim mikrolokacijama.
-
Dubrovnik i Pelješac – vrhunski luksuz, manja ponuda, naglasak na nekretninama s jedinstvenim pogledom i privatnošću.
Investicijski naglasci: kupnja nekretnina za prinos
-
Kratkoročni najam: lokacija, dostupnost parkinga i vanjski sadržaji (bazen, jacuzzi, sauna) snažno utječu na popunjenost.
-
Dulji najam izvan sezone: sve je popularniji zbog rada na daljinu; traže se brzi internet, grijanje/hlađenje niskih troškova i blizina sadržaja.
-
Condo i apart-hoteli: profesionalni management, transparentni troškovi i ugovorni prinos ključni su za odluku.
-
Marina i hotelski projekti: zahtijevaju detaljnu dubinsku analizu, provjeru koncesija, dugoročne ugovore i plan održavanja.
Trendovi gradnje i održivosti
-
Energetska učinkovitost prelazi iz “nice to have” u uvjet: troslojna stolarija, fasade visoke izolacije, dizalice topline i fotonaponske elektrane.
-
Pametne kuće s daljinskim upravljanjem, nadzorom potrošnje i električnim punjačima za vozila postaju standard u višem rangu.
-
Materijali otporni na more (aluminij, kompozitne obloge, kamene fasade) produljuju vijek i smanjuju trošak održavanja.
-
Uređenje eksterijera: mediteranski vrtovi s automatskim navodnjavanjem, vanjske kuhinje i bioklimatske pergole podižu vrijednost nekretnine.
Utjecaj infrastrukture i razvoj projekata
-
Nova prometna rješenja i modernizacija luka povećavaju dostupnost, što dugoročno podržava tržište nekretnina i cijenu kvadrata.
-
Razvoj kvalitetnih urbanističkih planova i komunalne infrastrukture izravno utječe na rast interesa u prigradskim zonama i na otocima.
Dokumentacija, troškovi i tijek kupoprodaje
-
Provjeriti vlasnički list, teretovnicu, uporabnu dozvolu i usklađenost stvarnog stanja s projektom.
-
Kod novogradnje obratiti pozornost na garancije izvođača, rokove i specifikacije ugrađene opreme.
-
Računati na troškove javnog bilježnika, porez na promet nekretnina za starogradnju ili PDV u određenim slučajevima kod novogradnje, te troškove posredovanja i procjene.
-
Ugovorni koraci tipično uključuju: rezervaciju, predugovor s depozitom, dubinsku analizu i glavni ugovor uz solemnizaciju.
Savjeti kupcima u odnosu na isto razdoblje prošle godine
-
Odabrati nekretninu s jasnom dodanom vrijednošću: pogled, pristup moru, energetska klasa, parking i blizina sadržaja.
-
U prvoj polovici 2025. naglasak je na kvaliteti, stoga je bolje ciljati manji, ali vrhunski opremljen prostor nego veću kvadraturu bez standarda.
-
Pregovarati o ročnim planovima plaćanja i mobiliarnom opremanju – prodavatelji su spremniji na fleksibilnost nego u istom razdoblju prošle godine.
-
Ako je cilj prodaja u srednjem roku, birati mikrolokacije s planiranom infrastrukturom ili novim turističkim sadržajima.
Usporedba s međunarodnim tržištima
Za diverzifikaciju portfelja investitori često uspoređuju Jadran s destinacijama kao što je Dubai, koji nudi ubrzanu izgradnju i snažnu likvidnost. Jadran, s ograničenom raspoloživom obalom i visokom sezonskom potražnjom, nudi suprotan, ali stabilan profil: manju volatilnost i naglasak na raritetu prve ili druge linije do mora.
Najtraženije značajke nekretnina uz more u 2025. godini
-
Certificirana energetska učinkovitost i niska potrošnja.
-
Privatnost, panoramski pogled i uređeni vanjski prostori.
-
Kvalitetna zvučna izolacija i multisobna klimatizacija.
-
Parkirno mjesto ili garaža, lift i siguran pristup.
-
Pametna kućna tehnologija i infrastruktura za rad na daljinu.
-
Blizina plaže, šetnica, marine i svakodnevnih sadržaja.
Za više informacija i aktualnu ponudu pogledajte best-realestate.eu
Dnevni horoskop za utorak 19. kolovoza: Ribe će iznenaditi poruka, Rak je pun energije...
FOTO Mama influencerica: Anita voli pozirati bez ičega na sebi
Traume koje muče svaki znak Zodijaka: Ovna proganja izdaja, Bika neostvarene ljubavi...