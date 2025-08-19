Obavijesti

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: 3 min
Najnoviji trendovi nekretnina uz more
2
Foto: PROMO

U prvoj polovici 2025. potražnja za nekretninama na Jadranu zadržala je visoku razinu, uz jasnu polarizaciju između premium mikrolokacija i sekundarnog reda do mora

Novogradnja više energetske klase i objekti s kompletnim sadržajima nastavljaju privlačiti kupce, dok je na starijim zgradama bez ulaganja vidljiva korekcija očekivanja prodavatelja. Stabilizacija kamatnih stopa i povoljniji uvjeti kreditiranja poduprli su kupnju nekretnina, a interes stranih kupaca dodatno je osnažio tržište. 

Kretanja cijena i broj transakcija u prvoj polovici 2025. 

  • Tržište nekretnina uz more pokazuje mješovite trendove: na najtraženijim lokacijama bilježi se blagi rast cijena, dok je na rubnim područjima zabilježen pad ili stagnacija u odnosu na isto razdoblje prošle godine. 

  • Broj transakcija ostao je stabilan, s primjetnim povećanjem udjela novogradnje i obnovljenih apartmana spremnih za useljenje. 

  • Kamatna stopa i trošak zaduživanja su se smirili, što je potaknulo odluku o kupnji kod kupaca koji su čekali povoljniji trenutak. 

  • Prodaja luksuznih vila s panoramskim pogledom i privatnim bazenima održala je velik broj upita, a kvalitetna dokumentacija i dobra mikrolokacija presudni su za bržu transakciju

Foto: PROMO

Što se najviše traži uz more 

  • Novogradnja A/A+ energetskog razreda s liftom, garažnim mjestom i terasom. 

  • Apartmani 50–90 m² s dvije spavaće sobe, kvalitetnom izolacijom i povratom kroz turistički najam. 

  • Luksuzne vile prvi red do mora ili drugi red do mora, s pametnim sustavima upravljanja, solarnim panelima i dizalicama topline. 

  • Zemljišta s urednim pristupom i infrastrukturom, pogodna za gradnju manjih resorta ili obiteljskih kuća. 

  • Investicijske nekretnine poput butik hotela, marina i apart-hotela, gdje je važna održivost poslovnog modela i prinos u odnosu na isto razdoblje prošle godine. 

Lokacije u fokusu 2025. godina 

  • Istra (Rovinj, Poreč, Novigrad) – premium segment s ograničenom ponudom i snažnim pritiskom potražnje. 

  • Kvarner (Opatija, Krk, Cres, Lošinj) – traže se renovirane stare vile i moderne zgrade s pogledom. 

  • Zadarska i šibenska rivijera – posebno Zadar – dobar omjer cijene i kvalitete za kupce prvog doma i investitore. 

  • Splitsko-dalmatinska županija (Makarska, Brač, Hvar, Trogir) – visoka potražnja za apartmanima blizu plaže i vilama na mirnim mikrolokacijama. 

  • Dubrovnik i Pelješac – vrhunski luksuz, manja ponuda, naglasak na nekretninama s jedinstvenim pogledom i privatnošću. 

Investicijski naglasci: kupnja nekretnina za prinos 

  • Kratkoročni najam: lokacija, dostupnost parkinga i vanjski sadržaji (bazen, jacuzzi, sauna) snažno utječu na popunjenost. 

  • Dulji najam izvan sezone: sve je popularniji zbog rada na daljinu; traže se brzi internet, grijanje/hlađenje niskih troškova i blizina sadržaja. 

  • Condo i apart-hoteli: profesionalni management, transparentni troškovi i ugovorni prinos ključni su za odluku. 

  • Marina i hotelski projekti: zahtijevaju detaljnu dubinsku analizu, provjeru koncesija, dugoročne ugovore i plan održavanja. 

Trendovi gradnje i održivosti 

  • Energetska učinkovitost prelazi iz “nice to have” u uvjet: troslojna stolarija, fasade visoke izolacije, dizalice topline i fotonaponske elektrane. 

  • Pametne kuće s daljinskim upravljanjem, nadzorom potrošnje i električnim punjačima za vozila postaju standard u višem rangu. 

  • Materijali otporni na more (aluminij, kompozitne obloge, kamene fasade) produljuju vijek i smanjuju trošak održavanja. 

  • Uređenje eksterijera: mediteranski vrtovi s automatskim navodnjavanjem, vanjske kuhinje i bioklimatske pergole podižu vrijednost nekretnine. 

Utjecaj infrastrukture i razvoj projekata 

  • Nova prometna rješenja i modernizacija luka povećavaju dostupnost, što dugoročno podržava tržište nekretnina i cijenu kvadrata. 

  • Razvoj kvalitetnih urbanističkih planova i komunalne infrastrukture izravno utječe na rast interesa u prigradskim zonama i na otocima. 

Dokumentacija, troškovi i tijek kupoprodaje 

  • Provjeriti vlasnički list, teretovnicu, uporabnu dozvolu i usklađenost stvarnog stanja s projektom. 

  • Kod novogradnje obratiti pozornost na garancije izvođača, rokove i specifikacije ugrađene opreme. 

  • Računati na troškove javnog bilježnika, porez na promet nekretnina za starogradnju ili PDV u određenim slučajevima kod novogradnje, te troškove posredovanja i procjene. 

  • Ugovorni koraci tipično uključuju: rezervaciju, predugovor s depozitom, dubinsku analizu i glavni ugovor uz solemnizaciju. 

Savjeti kupcima u odnosu na isto razdoblje prošle godine 

  • Odabrati nekretninu s jasnom dodanom vrijednošću: pogled, pristup moru, energetska klasa, parking i blizina sadržaja. 

  • U prvoj polovici 2025. naglasak je na kvaliteti, stoga je bolje ciljati manji, ali vrhunski opremljen prostor nego veću kvadraturu bez standarda. 

  • Pregovarati o ročnim planovima plaćanja i mobiliarnom opremanju – prodavatelji su spremniji na fleksibilnost nego u istom razdoblju prošle godine. 

  • Ako je cilj prodaja u srednjem roku, birati mikrolokacije s planiranom infrastrukturom ili novim turističkim sadržajima. 

Usporedba s međunarodnim tržištima 

Za diverzifikaciju portfelja investitori često uspoređuju Jadran s destinacijama kao što je Dubai, koji nudi ubrzanu izgradnju i snažnu likvidnost. Jadran, s ograničenom raspoloživom obalom i visokom sezonskom potražnjom, nudi suprotan, ali stabilan profil: manju volatilnost i naglasak na raritetu prve ili druge linije do mora. 

Najtraženije značajke nekretnina uz more u 2025. godini 

  • Certificirana energetska učinkovitost i niska potrošnja. 

  • Privatnost, panoramski pogled i uređeni vanjski prostori. 

  • Kvalitetna zvučna izolacija i multisobna klimatizacija. 

  • Parkirno mjesto ili garaža, lift i siguran pristup. 

  • Pametna kućna tehnologija i infrastruktura za rad na daljinu. 

  • Blizina plaže, šetnica, marine i svakodnevnih sadržaja. 

Za više informacija i aktualnu ponudu pogledajte best-realestate.eu 

