Alonissos, skriveni dragulj Grčke, proglašen je najopuštenijim mjestom za odmor 2026. Sa svojim kristalnim morem i netaknutom prirodom, idealan je bijeg od gužvi
'Najopuštenija destinacija na svijetu': Jeste li ikada čuli za ovaj prekrasni grčki otok?
Prekrasan otok s kristalno čistim morem i besprijekornom atmosferom proglašen je najopuštenijim mjestom za odmor.
Svijet je trenutno prilično kaotično mjesto. A u takvim vremenima mnogima možda nije prioritet otići na užurbanu, živahnu i prepunu turističku destinaciju.
Ako tražite mjesto gdje je tempo života spor, a atmosfera mirna, onda je Alonissos pravi izbor.
Ovaj grčki otok poznat je po svojoj opuštenoj atmosferi, iznimno čistom moru i mogućnosti istraživanja najvećeg europskog zaštićenog morskog područja. Kao najudaljeniji otok sjevernih Sporada, Alonissos nudi autentično i ležerno iskustvo daleko od gužvi koje vladaju na obližnjem Skiathosu.
Putnički stručnjaci iz Solmar Villas analizirali su više od 160 svjetskih destinacija kako bi Alonissos proglasili najopuštenijim mjestom za miran ljetni odmor 2026. godine, istaknuvši nedostatak gužvi, prekrasnu prirodu, sporiji način života i ugodnu klimu.
Melissa, travel blogerica koja je nedavno posjetila otok, potpuno se zaljubila u njega. Napisala je: 'Alonissos je jedno od onih mjesta koja jednostavno osjetiš. Na kraju mi je bio najdraži od tri otoka koja sam posjetila. Miran je, pomalo divlji i potpuno podcijenjen. Od svih Sporadskih otoka, najudaljeniji je, što vjerojatno objašnjava zašto je još uvijek svojevrsni skriveni dragulj. Puno je manje turistički i opušteniji od otoka poput Mikonosa. Nema gužvi s kruzera ni preskupih koktela. Aperol Spritz sam u prosjeku plaćala 9 eura, dok na Mikonosu košta dvostruko više.'
Što raditi na Alonissosu?
Prije svega, vrijeme na Alonissosu najbolje je provesti opuštajući se, uživajući na plaži i sanjareći uz pogled na more. No, ako ipak poželite nešto aktivnije, izbor je velik. Među atrakcijama izdvajaju se:
- Nacionalni morski park: Zaštićeno područje od 2200 četvornih kilometara koje predstavlja pravo utočište bioraznolikosti i dom je kritično ugroženoj sredozemnoj medvjedici (Monachus monachus).
- Izleti brodom do nenaseljenih otočića poput Kyra Panagije, na kojem se nalazi samostan iz 12. stoljeća.
- Ronjenje i snorkeling svjetske klase: Alonissos je dom “Partenona među brodolomima” kod Peristere, prvog podvodnog muzeja u Grčkoj, gdje ronioci na dubini od 30 metara mogu vidjeti tisuće drevnih amfora. More je toliko čisto da vidljivost doseže i do 50 metara.
- Šarmantni stari grad Chora: Smješten na vrhu brežuljka s panoramskim pogledom od 360 stupnjeva, ovaj slikoviti gradić pažljivo je obnovljen nakon potresa 1965. godine, a krase ga kamene uličice i balkoni puni cvijeća.
- Netaknute plaže: Agios Dimitrios, upečatljiva plaža oblika roga s tirkiznim morem, Kokkinokastro poznat po dramatičnim crvenim stijenama i duboko plavom moru te Chrisi Milia, jedina pješčana plaža na otoku s plitkim morem idealnim za obitelji.
- Ekoturizam i priroda: Otok je pravi raj za planinare, s više od 40 kilometara označenih staza koje vode kroz guste borove šume i maslinike do skrivenih uvala. Alonissos je također pionir održivosti i jedan od prvih grčkih otoka koji je zabranio plastične vrećice.
