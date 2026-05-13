Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
U POTRAZI ZA MIROM I OPUŠTANJEM

'Najopuštenija destinacija na svijetu': Jeste li ikada čuli za ovaj prekrasni grčki otok?

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 2 min
'Najopuštenija destinacija na svijetu': Jeste li ikada čuli za ovaj prekrasni grčki otok?
Foto: 123RF

Alonissos, skriveni dragulj Grčke, proglašen je najopuštenijim mjestom za odmor 2026. Sa svojim kristalnim morem i netaknutom prirodom, idealan je bijeg od gužvi

Admiral

Prekrasan otok s kristalno čistim morem i besprijekornom atmosferom proglašen je najopuštenijim mjestom za odmor.

Svijet je trenutno prilično kaotično mjesto. A u takvim vremenima mnogima možda nije prioritet otići na užurbanu, živahnu i prepunu turističku destinaciju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Makaranin se kupa 365 dana: Robert i na -1°C skače u more 01:11
Makaranin se kupa 365 dana: Robert i na -1°C skače u more | Video: 24sata/pixsell

Ako tražite mjesto gdje je tempo života spor, a atmosfera mirna, onda je Alonissos pravi izbor.

PRAKTIČNO I JEFTINO Ležaljke koje se sklope u torbu: Ljetni hit koji morate imati!
Ležaljke koje se sklope u torbu: Ljetni hit koji morate imati!

Ovaj grčki otok poznat je po svojoj opuštenoj atmosferi, iznimno čistom moru i mogućnosti istraživanja najvećeg europskog zaštićenog morskog područja. Kao najudaljeniji otok sjevernih Sporada, Alonissos nudi autentično i ležerno iskustvo daleko od gužvi koje vladaju na obližnjem Skiathosu.

Foto: 123RF

Putnički stručnjaci iz Solmar Villas analizirali su više od 160 svjetskih destinacija kako bi Alonissos proglasili najopuštenijim mjestom za miran ljetni odmor 2026. godine, istaknuvši nedostatak gužvi, prekrasnu prirodu, sporiji način života i ugodnu klimu.

Melissa, travel blogerica koja je nedavno posjetila otok, potpuno se zaljubila u njega. Napisala je: 'Alonissos je jedno od onih mjesta koja jednostavno osjetiš. Na kraju mi je bio najdraži od tri otoka koja sam posjetila. Miran je, pomalo divlji i potpuno podcijenjen. Od svih Sporadskih otoka, najudaljeniji je, što vjerojatno objašnjava zašto je još uvijek svojevrsni skriveni dragulj. Puno je manje turistički i opušteniji od otoka poput Mikonosa. Nema gužvi s kruzera ni preskupih koktela. Aperol Spritz sam u prosjeku plaćala 9 eura, dok na Mikonosu košta dvostruko više.'

PRIPREMA ZA LJETO FOTO Putnici odabrali 10 najljepših plaža za 2026. godinu
FOTO Putnici odabrali 10 najljepših plaža za 2026. godinu

Što raditi na Alonissosu?

Prije svega, vrijeme na Alonissosu najbolje je provesti opuštajući se, uživajući na plaži i sanjareći uz pogled na more. No, ako ipak poželite nešto aktivnije, izbor je velik. Među atrakcijama izdvajaju se:

Foto: 123RF
  • Nacionalni morski park: Zaštićeno područje od 2200 četvornih kilometara koje predstavlja pravo utočište bioraznolikosti i dom je kritično ugroženoj sredozemnoj medvjedici (Monachus monachus).
  • Izleti brodom do nenaseljenih otočića poput Kyra Panagije, na kojem se nalazi samostan iz 12. stoljeća.
  • Ronjenje i snorkeling svjetske klase: Alonissos je dom “Partenona među brodolomima” kod Peristere, prvog podvodnog muzeja u Grčkoj, gdje ronioci na dubini od 30 metara mogu vidjeti tisuće drevnih amfora. More je toliko čisto da vidljivost doseže i do 50 metara.
  • Šarmantni stari grad Chora: Smješten na vrhu brežuljka s panoramskim pogledom od 360 stupnjeva, ovaj slikoviti gradić pažljivo je obnovljen nakon potresa 1965. godine, a krase ga kamene uličice i balkoni puni cvijeća.
  • Netaknute plaže: Agios Dimitrios, upečatljiva plaža oblika roga s tirkiznim morem, Kokkinokastro poznat po dramatičnim crvenim stijenama i duboko plavom moru te Chrisi Milia, jedina pješčana plaža na otoku s plitkim morem idealnim za obitelji.
  • Ekoturizam i priroda: Otok je pravi raj za planinare, s više od 40 kilometara označenih staza koje vode kroz guste borove šume i maslinike do skrivenih uvala. Alonissos je također pionir održivosti i jedan od prvih grčkih otoka koji je zabranio plastične vrećice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Kako bi znakovi Zodijaka primili svoju smrt? Ovan pregovara, Strijelac trči, a Lav u nevjerici
ZNAKOVI SUOČENI S KRAJEM

Kako bi znakovi Zodijaka primili svoju smrt? Ovan pregovara, Strijelac trči, a Lav u nevjerici

Otkrijte kako bi se koji horoskopski znak suočio sa situacijom kliničke smrti, a ovaj duhoviti horoskop otkriva - Strijelac uzbuđen, a Ovan opako ljut
Postanite bog seksa: 20 savjeta za bolju izvedbu u krevetu
ZA MUŠKARCE

Postanite bog seksa: 20 savjeta za bolju izvedbu u krevetu

Dok je lako pokupiti savjete za kladionici ili roštiljanje od prijatelja, manje je vjerojatno da će dečki jedni drugima dijeliti savjete o seksu. Stoga slijedite ovaj vodič i postat ćete superheroj u krevetu
FOTO Mlada mama pokazala sve: Pogledajte zašto je Alina hit na društvenim mrežama...
USPJEŠNA I ZGODNA

FOTO Mlada mama pokazala sve: Pogledajte zašto je Alina hit na društvenim mrežama...

Alina Crijanovschaia, poznata na Instagramu pod imenom @love_is_alina_, jedna je od onih influencerica koje svojim autentičnim sadržajem privlače tisuće pratitelja diljem svijeta. Porijeklom je iz Moldavije, a danas živi u Varšavi, gdje svakodnevno dijeli trenutke iz svog privatnog i poslovnog života

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026