'Najopuštenija destinacija na svijetu': Jeste li ikada čuli za ovaj prekrasni grčki otok?

Prekrasan otok s kristalno čistim morem i besprijekornom atmosferom proglašen je najopuštenijim mjestom za odmor.

Svijet je trenutno prilično kaotično mjesto. A u takvim vremenima mnogima možda nije prioritet otići na užurbanu, živahnu i prepunu turističku destinaciju.

Ako tražite mjesto gdje je tempo života spor, a atmosfera mirna, onda je Alonissos pravi izbor.

Ovaj grčki otok poznat je po svojoj opuštenoj atmosferi, iznimno čistom moru i mogućnosti istraživanja najvećeg europskog zaštićenog morskog područja. Kao najudaljeniji otok sjevernih Sporada, Alonissos nudi autentično i ležerno iskustvo daleko od gužvi koje vladaju na obližnjem Skiathosu.

Putnički stručnjaci iz Solmar Villas analizirali su više od 160 svjetskih destinacija kako bi Alonissos proglasili najopuštenijim mjestom za miran ljetni odmor 2026. godine, istaknuvši nedostatak gužvi, prekrasnu prirodu, sporiji način života i ugodnu klimu.

Melissa, travel blogerica koja je nedavno posjetila otok, potpuno se zaljubila u njega. Napisala je: 'Alonissos je jedno od onih mjesta koja jednostavno osjetiš. Na kraju mi je bio najdraži od tri otoka koja sam posjetila. Miran je, pomalo divlji i potpuno podcijenjen. Od svih Sporadskih otoka, najudaljeniji je, što vjerojatno objašnjava zašto je još uvijek svojevrsni skriveni dragulj. Puno je manje turistički i opušteniji od otoka poput Mikonosa. Nema gužvi s kruzera ni preskupih koktela. Aperol Spritz sam u prosjeku plaćala 9 eura, dok na Mikonosu košta dvostruko više.'

Što raditi na Alonissosu?

Prije svega, vrijeme na Alonissosu najbolje je provesti opuštajući se, uživajući na plaži i sanjareći uz pogled na more. No, ako ipak poželite nešto aktivnije, izbor je velik. Među atrakcijama izdvajaju se:

