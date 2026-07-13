Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
Mala trgovina čudesa PLUS+

Najposebnija trgovina u Hrvatskoj: 'Kod nas plišanac iz mašte postaje stvarnost!'

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 4 min
Najposebnija trgovina u Hrvatskoj: 'Kod nas plišanac iz mašte postaje stvarnost!'
Foto: Goran Kovačić/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U Opatiji je otvorena jedinstvena 'Make a Bear' trgovina gdje djeca sama biraju, pune i svog omiljenog plišanog prijatelja - uz to dobije i srce, ime te rodni list

Admiral

Prva hrvatska "Make a Bear" trgovina otvorena je prije dva mjeseca, a zbog jedinstvenog doživljaja u Opatiju dolaze obitelji iz cijele Hrvatske, susjednih zemalja i brojni strani gosti. Ondje se ne kupuje igračka već ondje nastaje uspomena. Prije nego što plišani medo dobije svoj prvi zagrljaj, mora dobiti srce.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hrastove stjenice opet izluđuju! Evo kako ih se najlakše riješiti
NAJEZDA BUBA

Hrastove stjenice opet izluđuju! Evo kako ih se najlakše riješiti

Sitne bube koje su opet preplavile gradove nisu opasne za zdravlje, ali su dosadne. Na žalost, nema načina da ih se sustavnije riješimo, jer su otporne na dopuštene insekticide
Ovo je 15 znakova da imate jako nizak kvocijent inteligencije
PSIHOLOZI TVRDE

Ovo je 15 znakova da imate jako nizak kvocijent inteligencije

Inteligencija je sposobnost zaključivanja, rješavanja problema i učenja iz iskustva. Slabije razvijeni temelji mogu se vidjeti kroz ponavljajuća ponašanja. Ipak, ovo nije dijagnoza, a na funkcioniranje utječu stres, obrazovanje i mentalno zdravlje
FOTO Prelijepa DJ-ica koja tvrdi da je bila liječnica obožava pokazivati tijelo u badiću
MISTERIOZNA DOKTORICA

FOTO Prelijepa DJ-ica koja tvrdi da je bila liječnica obožava pokazivati tijelo u badiću

Elektronska glazbena scena posljednjih godina postaje sve raznovrsnija i inkluzivnija, a jedno od intrigantnijih novih imena je Dr. Saba, DJ-ica i producentica koja publiku oduševljava svojim energičnim setovima i specifičnim identitetom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026