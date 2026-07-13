U Opatiji je otvorena jedinstvena 'Make a Bear' trgovina gdje djeca sama biraju, pune i svog omiljenog plišanog prijatelja - uz to dobije i srce, ime te rodni list
Mala trgovina čudesa PLUS+
Najposebnija trgovina u Hrvatskoj: 'Kod nas plišanac iz mašte postaje stvarnost!'
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Prva hrvatska "Make a Bear" trgovina otvorena je prije dva mjeseca, a zbog jedinstvenog doživljaja u Opatiju dolaze obitelji iz cijele Hrvatske, susjednih zemalja i brojni strani gosti. Ondje se ne kupuje igračka već ondje nastaje uspomena. Prije nego što plišani medo dobije svoj prvi zagrljaj, mora dobiti srce.
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