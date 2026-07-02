Najpoznatiji lik videoigara na svijetu rođen je prije 45 godina

Početkom srpnja 1981. japanski Nintendo predstavio je arkadnu igru Donkey Kong, a s njom i simpatičnog brkatog stolara koji se isprva zvao Jumpman, a poslije je kao Mario postao najpoznatiji lik u povijesti videoigara. Jumpman je morao preskakati bačve koje je na njega bacao golemi gorila Donkey Kong i spasiti djevojku Pauline. Ipak Mario, jedan od najslavnijih likova videoigara je svima poznatiji kao vodoinstalater iz prve vlastite igre koja je objavljena kasnije, 1983. godine.