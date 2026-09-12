Održano prvo natjecanje u 'groomingu' psića: Ćupave psiće ošišali su pravi profesionalci

Zagrebački velesajam će 12. rujna 2026. godine postati središte hrvatske grooming scene. Zvuk škara, sušila za dlaku i tiho, zadovoljno dahtanje pasa ispunit će Kongresni centar, gdje se održava 2. Susret groomera u organizaciji Hrvatske obrtničke komore (HOK).

Pokretanje videa... 01:14 I PSI ŽELE BITI LIJEPI: 'ČETKAJTE IH SVAKI DAN I KUPAJTE ČETIRI PUTA MJESEČNO', KAŽE GROOMERICA | Video: 24sata/pixsell

No, ovogodišnje okupljanje donosi povijesnu prekretnicu – po prvi put u Hrvatskoj, u suradnji s Hrvatskim kinološkim savezom (HKS), održat će se i prvo FCI Državno grooming natjecanje. Bit će to dan u kojem će struka okruniti svoje prve državne prvake, ali i otvoriti ključna pitanja o svom budućem razvoju.

Prošlogodišnji, premijerni susret okupio je više od dvjesto predstavnika struke i pokazao koliko je jaka potreba za povezivanjem i razmjenom iskustava. Iz energije tog okupljanja proizašla je i Sekcija groomera pri HOK-u, formalna platforma za artikuliranje interesa profesije koja u Hrvatskoj doživljava pravu ekspanziju.

Zagreb: 2. Susret groomera Hrvatske obrtničke komore i 1. Državno grooming natjecanje | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Podaci Obrtnog registra Ministarstva gospodarstva to i potvrđuju: krajem kolovoza u Hrvatskoj je bilo registrirano 470 obrta kojima je skrb za kućne ljubimce primarna djelatnost, što je porast od 12,4 posto u samo nekoliko mjeseci.

Od hobija do rastućeg biznisa

Da je ovakvo okupljanje bilo prijeko potrebno, potvrđuje i predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil. "Interes za prvi Susret pokazao je koliko je ovakvo okupljanje bilo potrebno, a osnivanjem Sekcije groomera predstavnici struke dobili su mjesto na kojem mogu kontinuirano otvarati pitanja važna za svoj rad.

Naša je uloga okupiti obrtnike, omogućiti razmjenu znanja i iskustava i dati prostor struci da govori o svojim potrebama", poručio je Kratohvil.

Iza sve većeg broja salona za njegu pasa krije se profesija koja je mnogo kompleksnija od uvriježenog mišljenja da se radi o "igranju sa psićima". Petra Puvača Klingor, potpredsjednica Sekcije groomera HOK-a, ističe kako je ideja za nacionalno okupljanje proizašla spontano, iz grupnog chata u kojem su se neprestano ponavljala ista pitanja o poslovanju, tehnikama i izazovima.

Zagreb: 2. Susret groomera Hrvatske obrtničke komore i 1. Državno grooming natjecanje | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

​- Prošle godine ideja za susret je krenula vrlo jednostavno. Očito nas sve muče ista pitanja. S tom idejom, kao i gotovim popisom predavača i tema, obratila sam se obrtničkoj komori Zagreb - objašnjava Puvača Klingor.

Ona naglašava kako susreti nisu svrha sami sebi, već konkretno doprinose poboljšanju struke. Kao primjer navodi uspjeh u dijalogu s Obrtničkim učilištem oko programa edukacije financiranog putem vaučera, koji je, nakon kritika struke, sada u procesu reforme kako bi bolje odgovarao stvarnim potrebama na tržištu rada.

Fokus na zdravlju onih koji brinu o životinjama

Jedan od ključnih problema koji muči groomere, a o kojem se rijetko govori, jest zdravlje. Idealizirana slika posla često zanemaruje fizičke i mentalne izazove s kojima se susreću. Zbog toga ove godine u Zagreb dolazi i međunarodno priznato ime, Nathalie Doaré Ariey-Jouglard, predsjednica i osnivačica International Grooming Societyja (IGS).

Zagreb: 2. Susret groomera Hrvatske obrtničke komore i 1. Državno grooming natjecanje | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Kroz svoju inicijativu Global Groomer Health Initiative, ona podiže svijest o zdravstvenim rizicima u industriji te će na Susretu govoriti o tome zašto zaštita zdravlja groomera mora postati prioritet struke.

Ta će tema biti i u središtu panel rasprave „Profesija groomera: od edukacije do zdravlja na radnom mjestu“. O problemima i potrebama struke raspravljat će Nataša Seksan Starešina, članica Sekcije groomera HOK-a, a pridružit će joj se i predstavnici ključnih institucija: Dražen Maksimović, ravnatelj Obrtničkog učilišta, Ivana Šimek, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, prim. dr. sc. Jelena Macan i dr. sc. Marija Macan iz Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada te nutricionist Josip Hadži-Boškov.

Zagreb: 2. Susret groomera Hrvatske obrtničke komore i 1. Državno grooming natjecanje | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Uz zdravlje, stručni program pokriva i praktične teme poput organizacije poslovanja, o čemu će govoriti Nemanja Jelić, te financija za groomere, koje će obraditi Đurđica Mostarčić, predsjednica Sekcije računovođa HOK-a.

Prvi državni prvaci pod budnim okom sudaca

Vrhunac dana svakako će biti 1. Državno grooming natjecanje, organizirano prema strogim pravilima Međunarodne kinološke federacije (FCI). Natjecatelji će svoje znanje i vještine pokazati u različitim kategorijama i tehnikama, a licencirani suci neće ocjenjivati samo završni izgled psa.

​- Grooming nije samo pitanje izgleda psa – iza kvalitetnog rada stoje znanje, iskustvo, stalno usavršavanje i odgovornost prema životinji - ističe Petra Puvača Klingor.

Pod lupom će biti kvaliteta izvedbe, primijenjena tehnika, poštivanje standarda pasmine, postignuta ravnoteža i cjelokupna prezentacija. Apsolutni prioritet, naglašavaju organizatori, imaju sigurnost, zdravlje i dobrobit pasa tijekom cijelog procesa. Za posjetitelje, ovo će biti jedinstvena prilika vidjeti iz prve ruke koliko preciznosti, znanja i umjetničke vještine stoji iza profesionalnog uređivanja pasa. Na kraju dana, Hrvatska će dobiti svoje prve državne prvake, a struka će proslaviti velik korak naprijed u svojoj profesionalizaciji i promociji najviših standarda.