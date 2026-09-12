Zagreb će ugostiti okupljanje hrvatskih groomera koje donosi važan iskorak za struku. Uz stručni program, poseban fokus bit će na povijesnom natjecanju koje bi trebalo donijeti prve državne prvake
Održano prvo natjecanje u 'groomingu' psića: Ćupave psiće ošišali su pravi profesionalci
Zagrebački velesajam će 12. rujna 2026. godine postati središte hrvatske grooming scene. Zvuk škara, sušila za dlaku i tiho, zadovoljno dahtanje pasa ispunit će Kongresni centar, gdje se održava 2. Susret groomera u organizaciji Hrvatske obrtničke komore (HOK).
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No, ovogodišnje okupljanje donosi povijesnu prekretnicu – po prvi put u Hrvatskoj, u suradnji s Hrvatskim kinološkim savezom (HKS), održat će se i prvo FCI Državno grooming natjecanje. Bit će to dan u kojem će struka okruniti svoje prve državne prvake, ali i otvoriti ključna pitanja o svom budućem razvoju.
Prošlogodišnji, premijerni susret okupio je više od dvjesto predstavnika struke i pokazao koliko je jaka potreba za povezivanjem i razmjenom iskustava. Iz energije tog okupljanja proizašla je i Sekcija groomera pri HOK-u, formalna platforma za artikuliranje interesa profesije koja u Hrvatskoj doživljava pravu ekspanziju.
Podaci Obrtnog registra Ministarstva gospodarstva to i potvrđuju: krajem kolovoza u Hrvatskoj je bilo registrirano 470 obrta kojima je skrb za kućne ljubimce primarna djelatnost, što je porast od 12,4 posto u samo nekoliko mjeseci.
Od hobija do rastućeg biznisa
Da je ovakvo okupljanje bilo prijeko potrebno, potvrđuje i predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil. "Interes za prvi Susret pokazao je koliko je ovakvo okupljanje bilo potrebno, a osnivanjem Sekcije groomera predstavnici struke dobili su mjesto na kojem mogu kontinuirano otvarati pitanja važna za svoj rad.
Naša je uloga okupiti obrtnike, omogućiti razmjenu znanja i iskustava i dati prostor struci da govori o svojim potrebama", poručio je Kratohvil.
Iza sve većeg broja salona za njegu pasa krije se profesija koja je mnogo kompleksnija od uvriježenog mišljenja da se radi o "igranju sa psićima". Petra Puvača Klingor, potpredsjednica Sekcije groomera HOK-a, ističe kako je ideja za nacionalno okupljanje proizašla spontano, iz grupnog chata u kojem su se neprestano ponavljala ista pitanja o poslovanju, tehnikama i izazovima.
- Prošle godine ideja za susret je krenula vrlo jednostavno. Očito nas sve muče ista pitanja. S tom idejom, kao i gotovim popisom predavača i tema, obratila sam se obrtničkoj komori Zagreb - objašnjava Puvača Klingor.
Ona naglašava kako susreti nisu svrha sami sebi, već konkretno doprinose poboljšanju struke. Kao primjer navodi uspjeh u dijalogu s Obrtničkim učilištem oko programa edukacije financiranog putem vaučera, koji je, nakon kritika struke, sada u procesu reforme kako bi bolje odgovarao stvarnim potrebama na tržištu rada.
Fokus na zdravlju onih koji brinu o životinjama
Jedan od ključnih problema koji muči groomere, a o kojem se rijetko govori, jest zdravlje. Idealizirana slika posla često zanemaruje fizičke i mentalne izazove s kojima se susreću. Zbog toga ove godine u Zagreb dolazi i međunarodno priznato ime, Nathalie Doaré Ariey-Jouglard, predsjednica i osnivačica International Grooming Societyja (IGS).
Kroz svoju inicijativu Global Groomer Health Initiative, ona podiže svijest o zdravstvenim rizicima u industriji te će na Susretu govoriti o tome zašto zaštita zdravlja groomera mora postati prioritet struke.
Ta će tema biti i u središtu panel rasprave „Profesija groomera: od edukacije do zdravlja na radnom mjestu“. O problemima i potrebama struke raspravljat će Nataša Seksan Starešina, članica Sekcije groomera HOK-a, a pridružit će joj se i predstavnici ključnih institucija: Dražen Maksimović, ravnatelj Obrtničkog učilišta, Ivana Šimek, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, prim. dr. sc. Jelena Macan i dr. sc. Marija Macan iz Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada te nutricionist Josip Hadži-Boškov.
Uz zdravlje, stručni program pokriva i praktične teme poput organizacije poslovanja, o čemu će govoriti Nemanja Jelić, te financija za groomere, koje će obraditi Đurđica Mostarčić, predsjednica Sekcije računovođa HOK-a.
Prvi državni prvaci pod budnim okom sudaca
Vrhunac dana svakako će biti 1. Državno grooming natjecanje, organizirano prema strogim pravilima Međunarodne kinološke federacije (FCI). Natjecatelji će svoje znanje i vještine pokazati u različitim kategorijama i tehnikama, a licencirani suci neće ocjenjivati samo završni izgled psa.
- Grooming nije samo pitanje izgleda psa – iza kvalitetnog rada stoje znanje, iskustvo, stalno usavršavanje i odgovornost prema životinji - ističe Petra Puvača Klingor.
Pod lupom će biti kvaliteta izvedbe, primijenjena tehnika, poštivanje standarda pasmine, postignuta ravnoteža i cjelokupna prezentacija. Apsolutni prioritet, naglašavaju organizatori, imaju sigurnost, zdravlje i dobrobit pasa tijekom cijelog procesa. Za posjetitelje, ovo će biti jedinstvena prilika vidjeti iz prve ruke koliko preciznosti, znanja i umjetničke vještine stoji iza profesionalnog uređivanja pasa. Na kraju dana, Hrvatska će dobiti svoje prve državne prvake, a struka će proslaviti velik korak naprijed u svojoj profesionalizaciji i promociji najviših standarda.
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