Vjeoravali ili ne, školarka koja može dizati utege od 80 kilograma otkrila je da samo 'razbistri misli i to napravi bez problema'. Rory van Ulft (7) iz Ottowe, visoka je samo 1,2 metra i dizanjem utega počela se baviti tek nakon petog rođendana, nakon što je bila primijećena na satu gimnastike.

Rotry je nedavno okrunjena titulom američke državne prvakinje u dizanju utega u kategoriji mlađih od 11 i 13 godina u kategoriji do 30 kilograma, što je čini najmlađom američkom omladinskom državnom prvakinjom u povijesti, a njezin otac Cavan je otkrio: 'Bilo bi pošteno reći da je Rory najjača djevojčica na svijetu'.

U međuvremenu je inzistirao da je ovaj neobičan hobi siguran za njegovu kćer, objašnjavajući to riječima: 'Njena sigurnost svima nam je glavni prioritet. Pažljivo i metodično napreduje u treninzima za oba sporta'.

- Na temelju svog trenutnog ukupnog rezultata, Rory nije samo najjača sedmogodišnjakinja na svijetu, već je vjerojatno i najjača sedmogodišnja djevojčica ili dječak koji je ikad živio, a za to postoje i uvjerljivi rezultati natjecanja - tvrdi Cavan. Ali Rory sebe prije svega vidi kao gimnastičarku, koja na to troši devet sati tjedno, u usporedbi sa samo četiri sata tjedno na dizanje utega.

Nakon što je osvojila svoju prvu gimnastičku medalju, brončanu na gredi na ravnoteži na lokalnom natjecanju - rekla je roditeljima: 'Više volim gimnastiku od dizanja utega, jer u gimnastici ne moram ništa dizati preko glave.' Učenica može podići 32 kilograma, 42 kilograma, te čučeći podići čak i 61 kilu. A može dići i 80 kilograma koristeći olimpijsku žensku šipku.

- Volim se jačati. Kada sam jača, to mi omogućuje puno toga i poboljšava me u svemu što pokušam raditi. Ne razmišljam o onome što je bilo prije, ili što će doći poslije. Ne razmišljam ni o čemu. Samo razbistrim misli i to napravim - objasnila je Rory.

Njezin otac Cavan je također izjavio: 'S obzirom na Rorynu snagu u usporedbi sa svim nacionalnim prvakinjama u razvojnim dobnim i težinskim kategorijama najnižih djevojčica, koje se razlikuju od zemlje do zemlje, trenutno se ne natječe nitko bolji'.

Za svoja natjecanja također nosi privremene tetovaže, a oko nje su se okupili i mladi obožavatelji koji su je prepoznali zbog lažne tetovaže tijekom prošlogodišnjeg putovanja u Disneyland.

- Nosim tetovaže jer mi se sviđaju. Mislim da su cool - tvrdi Rory. Međunarodna federacija za dizanje utega mjeri snagu kilograma za kilogram koristeći Sinclairove koeficijente. Sportašu bilo koje tjelesne težine s najvećim udjelom u Sinclairu dodjeljuje se titula najboljeg dizača.

Cavan i njegova supruga Lindsay objasnili su da je Roryno zapanjujuće natjecanje u Sinclairu od 213.738 čini najboljom dizačicom kilograma za kilogram za djecu ispod 11 godina u Sjedinjenim Američkim Državama. Izjavili su da je Rory i na Ontario savezu za dizanje utega od 17 i manje godina, provincijska prvakinja u kategoriji težine od 40 kila.

- Volim kada dignem novu težinu koju nikada prije nisam. Osjećam se ponosno na sebe - rekla je Rory. Njeni roditelji također kažu da ona nema trenutne olimpijske ambicije jer je jako mlada, a Rory objašnjava: 'Takve stvari mi zapravo nisu važne'.

Rory redovno ide u školu u treći razred, a Cavan objašnjava: 'Ona je vrlo inteligentna i sposobna se stvarno usredotočiti na pravi smjer. To je jedan od čimbenika koji je čini tako utreniranom u tako mladoj dobi'. Također kaže da je djeca ne maltretiraju, ali vjeruje da je to zato što im se više sviđa, a ne zato jer strahuju zbog njene snage.

- Druga me djeca ne preziru. Ali ne zbog toga što misle da sam jaka - rekla je i dodala da o njoj brinu i obiteljski liječnik i pedijatar sportske medicine, piše Daily Mail.