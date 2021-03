Znate li kroz koje je maske najlakše govoriti i čuti sugovornika? Njemačko tehnološko sveučilište u Koelnu otkrilo je da neke od maski za lice koje pružaju najveću zaštitu poput maski s oznakom KN95 i FFP2 najviše otežavaju razumijevanje sugovornika čije je lice odnosno usta pokriveno takvom maskom.

Znanstvenici su usporedili marame od mikrofibre, obične platnene maske, maske od tkanine iz kućne radinosti, kirurške maske te KN95 i FFP2 maske. Nijedna maska nije prošla komunikacijski test i sve testirane maske prigušile se neke izgovorene glasove i zvukove.

Najmanje je jasnoću govora smanjila marama od mikrofibre, a kirurške maske i one od tkanine rezultirale su tek blagim narušavanjem jasnoće govora. Uz pomoć uređaja za mjerenje tim stručnjaka ispitao je zvukove koje umjetna glava proizvodi kad su 'usta' pokrivena raznim vrstama maski.

- Kako bismo dodatno ispitali utjecaj maski na razumljivost govora mjerili smo širenje zvuka kod šest različitih modela - kazao je Christoph Poerschmann sa sveučilišnog instituta za komunikacijsko inženjerstvo.

Maske od tkanine oduzimale su do 10 decibela, a na nekim frekvencijama prepolovile su intenzitet zvuka, dok su FFP2 i KN95 maske prigušile zvuk za 15 decibela, objavili su znanstvenici.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu The Journal of the Acoustic Society of America.